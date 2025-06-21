УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8744 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
16 575 164

Родина Чернишова виїхала з України,- ЗМІ

родина Чернишова покинула Україну

Родина підозрюваного у корупції віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел "УП", 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.

Читайте також: НАБУ та САП підготували підозру Чернишову,- Железняк

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: Чернишов перебуває у плановому закордонному відрядженні. Він має повернутися, - Зеленський

Автор: 

Чернишов Олексій (345) Мін’єд (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
А-ха-ха, тобто, мняу. Хто там п*здів, що він у відряджені, скоро повернеться?
показати весь коментар
21.06.2025 19:04 Відповісти
+32
може і зєля з скумбрією нарешті втече?
показати весь коментар
21.06.2025 19:04 Відповісти
+31
Наталочка Биховець

Та шо ж сі коїться?)

ЗЕкорабель дірявий. І з нього вже стрибають навіть друзі "капітана".

Шурма - в Мюнхені, Куницький - у Канаді, Чернишов - десь між Віднем і Страсбургом, Міндич - випарувався. Тіхонєчка ушлі в лєс.

Шо ж такоє?

А хтось же обіцяв:

"Буде Свинарчук - піду сам".

Так он їх уже рота. І що, преЗеденте? Вйобeнsieбіttе

"Як тільки пацюки здриснули з корабля, він перестав тонути." (с)
показати весь коментар
21.06.2025 19:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви тільки подивіться на це осяяне чесністю обличчя цього міністра! Такій хитрій морді не тільки лисиця, а найоблудніший шахрай позаздрить!
показати весь коментар
21.06.2025 19:36 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 19:37 Відповісти
Теж у відрядження! Мабуть, всі повернуться разом в кінці тижня, правда невідомо якого, бо шмигаль цього нюансу не повідомив!
показати весь коментар
21.06.2025 19:39 Відповісти
НАБУ пусть схватит за яйца Дерьмака, он улетит в сша, и может женушку свою - зелебобу, прихватит...
показати весь коментар
21.06.2025 19:42 Відповісти
родина повинна підтримату голову сім"ї у тяжкому і довготривалому відрядженні.
показати весь коментар
21.06.2025 19:44 Відповісти
Вони ненадовго. Тільки скупитися.
показати весь коментар
21.06.2025 19:45 Відповісти
В понеділок скажуть що на засіданні кабміну вирішили що "міністру краще працювати за кордоном щоб була ефективна работа на місцях і буле глибоке розуміння проблематики повернення українців. "
показати весь коментар
21.06.2025 19:45 Відповісти
Який хитрий ШІ..."хто по національності Олексій Чернишов? -
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився в Харкові, УРСР (нині Україна) і займав низку високих посад в українському уряді, зокрема Віцепрем'єр-міністра України - Міністра національної єдності України, Голови правління НАК "Нафтогаз України" та Міністра розвитку громад та територій України.

Таким чином, Олексій Чернишов за національністю українець."
показати весь коментар
21.06.2025 19:47 Відповісти
Хтось на Цензорі написав, що у Шабуніна шнобель як у дятла, хоча на фото був чернишов - результат використання ШІ замість своїх мізків. А взагалі б'ють по морді, а не по... ШІ
показати весь коментар
21.06.2025 19:59 Відповісти
Ти багато цих шнобелів в ізраїльтян бачив?
показати весь коментар
21.06.2025 20:03 Відповісти
національність - політичний конструкт. Всі громадяни України за національністю - українці. Тому це не хитрий ШІ , а ти трохи не освічений. Запитай хто він за етнічним походженням і буде тобі щастя.
показати весь коментар
21.06.2025 21:25 Відповісти
"хто за етнічним походженням олексій чернишов -
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився 4 вересня 1977 року в Харкові, Українська РСР.

Його біографія не містить інформації про його етнічне походження, але вказується, що він народився в Україні, де провів дитинство, отримав шкільну та вищу освіту." - це щастя?...
показати весь коментар
21.06.2025 21:46 Відповісти
Ну так, а потім - я украініц! і нікто ні імєіт права пріказивать на каком язикє мнє разгаварівать!
показати весь коментар
21.06.2025 21:59 Відповісти
В українському правовому полі національність визначається етнічним походженням, а не громадянством. В ряді країн національність і громадянство, дійсно, співпадають. Як правило, це там, де етнічно і політично співпадало з генетичним, тобто майже не було інших національностей.
показати весь коментар
21.06.2025 23:40 Відповісти
А скільки ж рочків синочку міністра?
показати весь коментар
21.06.2025 19:47 Відповісти
вангую що старше 18, але ж какаяразніца, "он веть еще ребйонок"
показати весь коментар
21.06.2025 21:32 Відповісти
штопаний гідрант щось гундосив про відрядження, напевно безстрокове.
показати весь коментар
21.06.2025 19:48 Відповісти
А кто-то ещё удивляется, почему это Зеленского на саммите НАТО не хотят видеть.
показати весь коментар
21.06.2025 19:52 Відповісти
А ,що не так ???
показати весь коментар
21.06.2025 19:56 Відповісти
я так розумію, в конституції треба заборонити виїзд держ. службовцям та їх родинам, інакше цей корупційний туризм й далі буде тривати
показати весь коментар
21.06.2025 19:57 Відповісти
Конституція не виконується)
показати весь коментар
21.06.2025 20:44 Відповісти
по конституции все копaлы укрaинские
a в реaльности
половинa aмерикaнских
показати весь коментар
22.06.2025 08:02 Відповісти
Що будуть ЗЕлені брехати? Якщо з Чернишовим підтвердиться то це буде ефект бомби,бо це затроне все оточення ЗЕбіла.Лишній раз доказує про бурну діяльність ЗЕленої шобли.Пазли зійшлися,привіт 73% ДУМАЙ-ТЕ!
показати весь коментар
21.06.2025 19:58 Відповісти
Так всій цій зепадалі *****,що пишуть і думають гої.У найблищий час з України почнуть масово тікати зеленообрізані і кошерні пітари і не тільки зелені а всі хто має бабло.
показати весь коментар
22.06.2025 11:06 Відповісти
Відкрито виїзжають - вивозять нажите непосильною працею - Зеля шось *******?
показати весь коментар
21.06.2025 20:02 Відповісти
Необхідно при першій же нагоді забивати до смерті дітей цих корупціонерів-мародерів - це єдине справедливе покарання для них.
показати весь коментар
21.06.2025 20:03 Відповісти
Про тещу не пишуть. Може залишилась?
показати весь коментар
21.06.2025 20:51 Відповісти
тещу не чипати, вона його потім зіжре
показати весь коментар
21.06.2025 20:54 Відповісти
на тещу переписано 100 млн $ кого вона зжере олух
показати весь коментар
21.06.2025 21:24 Відповісти
гунодсик пообіцяв-гундосик зробе! Чернишов повернеться після того як новопризначений, в доску свій генпридурок отримає вказівку його відмазати. напевно використають схему відмазки антимайданного мусорка, або кривонося візьме під козирьок.
показати весь коментар
21.06.2025 20:12 Відповісти
там і новий сбушник на підході
показати весь коментар
21.06.2025 20:29 Відповісти
Щось курносі почали дуже активно тікати...
показати весь коментар
21.06.2025 20:14 Відповісти
тотальна мобілізація в Ізраїлі, хто не прийде в ТЦК, буде позбавлений громадянства.
показати весь коментар
21.06.2025 23:42 Відповісти
Виїхали??? Но "обещалі вєрнуться" ???
показати весь коментар
21.06.2025 20:16 Відповісти
Зелена банда на лижах. Невдовзі черга ішака з дєрмаком.
показати весь коментар
21.06.2025 20:29 Відповісти
Вся влада зеленого кодла прогнила і смердить тухлятиною.А ми прості смертні стали заручниками виборів 2019 року і нічого доброго чекати в майбутньому .
показати весь коментар
21.06.2025 20:30 Відповісти
Прості смертні спочатку це лайно обрали у 2019р
показати весь коментар
21.06.2025 20:34 Відповісти
ну шо? лошари2019
показати весь коментар
21.06.2025 20:36 Відповісти
Бл*ть, коли реально під**аси, які приносять шкоду держав виїзджають - славетне ДПСУ, ТЦК та СБУ нічого не бачать, а як тільки звичайна людина пробує пересікти - зразу зрадник, ухилянт і так далі. Якись сюр.
показати весь коментар
21.06.2025 20:46 Відповісти
Хіба реально воювати без Верховного на два фронти?? Там орки, там в спину стріляють ЗЕ💩🐸лені.
Або щось поміняється ( слава СОУ!) або... евакуюйте весь увесь мирняк!!! Не ждіть кривавої розправи
показати весь коментар
21.06.2025 21:41 Відповісти
Зєля Підєрмачна - нікчемний король щурів.. хоча правильніше - шУт щурів дермака - реального короля щурів..
наголосували, блін, зеленого лайна на нашу голову.. ідіоти..
показати весь коментар
21.06.2025 20:54 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 21:03 Відповісти
Лижний сезон у самому разгарі.
показати весь коментар
21.06.2025 21:05 Відповісти
Тримайти хтось пана дЄрьмака,а то цей кабальєро ,щось дуже зачастив за бугор...)
показати весь коментар
21.06.2025 21:20 Відповісти
Ну й що тепер буде з надпотужним Міністерством Єдності??? хто ж буде "єднати" і повертати втікачів з "країни мрій" Зеленського??? от біда вже...
показати весь коментар
21.06.2025 21:34 Відповісти
Це просто знак долі...
Як показник "якості" всього за що беруться 💩ЗЕ🤮лені🐸
показати весь коментар
21.06.2025 21:38 Відповісти
😆😆😆😆😆🤮🤮🐸🐸🐸🐸🐸☝️☝️
Свята сцянина кріворождєна в очі Наріду!!
Телемарафєт гарно зомбує...
На всіх язиках все мовчить бо благоденствує
показати весь коментар
21.06.2025 21:37 Відповісти
Зеленський підписав указ про об'єднання МінПук і МінЄд в нове міністерство - МінПовМін 🏛️ Керувати ним буде той самий Чернишов, але на удальонкє - по скайпу 💻

Тисячі хабів будуть створені по усьому світу, щоб єднатись з міністрами-втікачами та повертати їх додому - в країну мрій 🐸
показати весь коментар
21.06.2025 21:40 Відповісти
А міністерство Скумбрії і департамент Мівіни коли ?? Потужність так на повну!! 📟📠🔌🔋💡🕯️🛒
показати весь коментар
21.06.2025 21:57 Відповісти
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
показати весь коментар
21.06.2025 22:12 Відповісти
Це нажаль сувора реальність який уже чиновник виїхав з награбованим за час війни.
показати весь коментар
21.06.2025 22:32 Відповісти
тобто весь розлогий піздьож зеленого ******** сьогодні - це лише прикриття втечі свого корєша за кордон...

пс але головне не сплутайте - в усьому винен трамп!!
показати весь коментар
21.06.2025 22:38 Відповісти
влада киздить останні гроші
та втікає
показати весь коментар
21.06.2025 22:54 Відповісти
поки не було трампа, ніхто нікуди не тікав. Треба терміново щось робити з трампом, бо всі корупціонери втечуть!
показати весь коментар
21.06.2025 23:47 Відповісти
Все по плану Портнова-Зеленського. Суровість "закону" має відчути тільки родина Порошенка, а баригам слугориг - донецько-луганське-криворьзьке кривосуддя!!!
показати весь коментар
22.06.2025 00:19 Відповісти
И чем барыга на крови, олигарх потрох, который сажал добровольцев, отличается от зебила? Чума и холера. Выбирайте.
показати весь коментар
22.06.2025 04:43 Відповісти
Тим відрізняється, що пішов на вибори, програв, віддав владу без усяких фокусів і не сховався за кордоном.
показати весь коментар
22.06.2025 09:09 Відповісти
А так брехали, що повернеться. Треба ще виділити півмільярда на мінєт тоді точно повернеться.
показати весь коментар
22.06.2025 01:23 Відповісти
А в Одессе мэром сруцкимирный бандюган Труханов и все кидаловы-******** еще живы и ничего у них не конфисковано. Так по всей Украине. Миллион отставных силовиков и не на фронте. Зато жулька и прочие зебилы кукарекают, но по кремлю и мацкве так ничего и не прилетает. Израиль с иранскими сливными бачками не церимонится.
показати весь коментар
22.06.2025 04:39 Відповісти
Можу у відрядження виїхали 🙄
показати весь коментар
22.06.2025 09:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 