Родина Чернишова виїхала з України,- ЗМІ
Родина підозрюваного у корупції віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.
Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією джерел "УП", 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився в Харкові, УРСР (нині Україна) і займав низку високих посад в українському уряді, зокрема Віцепрем'єр-міністра України - Міністра національної єдності України, Голови правління НАК "Нафтогаз України" та Міністра розвитку громад та територій України.
Таким чином, Олексій Чернишов за національністю українець."
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився 4 вересня 1977 року в Харкові, Українська РСР.
Його біографія не містить інформації про його етнічне походження, але вказується, що він народився в Україні, де провів дитинство, отримав шкільну та вищу освіту." - це щастя?...
