Семья Чернышова уехала из Украины, - СМИ
Семья подозреваемого в коррупции вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева выехала из Украины.
Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.
По информации источников "УП", 19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня - жена.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився в Харкові, УРСР (нині Україна) і займав низку високих посад в українському уряді, зокрема Віцепрем'єр-міністра України - Міністра національної єдності України, Голови правління НАК "Нафтогаз України" та Міністра розвитку громад та територій України.
Таким чином, Олексій Чернишов за національністю українець."
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився 4 вересня 1977 року в Харкові, Українська РСР.
Його біографія не містить інформації про його етнічне походження, але вказується, що він народився в Україні, де провів дитинство, отримав шкільну та вищу освіту." - це щастя?...
a в реaльности
половинa aмерикaнских
Або щось поміняється ( слава СОУ!) або... евакуюйте весь увесь мирняк!!! Не ждіть кривавої розправи
наголосували, блін, зеленого лайна на нашу голову.. ідіоти..
Як показник "якості" всього за що беруться 💩ЗЕ🤮лені🐸
Свята сцянина кріворождєна в очі Наріду!!
Телемарафєт гарно зомбує...
На всіх язиках все мовчить бо благоденствує
Тисячі хабів будуть створені по усьому світу, щоб єднатись з міністрами-втікачами та повертати їх додому - в країну мрій 🐸
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...
Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
пс але головне не сплутайте - в усьому винен трамп!!
та втікає