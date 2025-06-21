РУС
Семья Чернышова уехала из Украины, - СМИ

Семья Чернышова покинула Украину

Семья подозреваемого в коррупции вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева выехала из Украины.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников "УП", 19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня - жена.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.

Читайте также: НАБУ и САП подготовили подозрение Чернышеву,- Железняк

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте также: Чернышов находится в плановой заграничной командировке. Он должен вернуться, - Зеленский

А-ха-ха, тобто, мняу. Хто там п*здів, що він у відряджені, скоро повернеться?
21.06.2025 19:04 Ответить
може і зєля з скумбрією нарешті втече?
21.06.2025 19:04 Ответить
Наталочка Биховець

Та шо ж сі коїться?)

ЗЕкорабель дірявий. І з нього вже стрибають навіть друзі "капітана".

Шурма - в Мюнхені, Куницький - у Канаді, Чернишов - десь між Віднем і Страсбургом, Міндич - випарувався. Тіхонєчка ушлі в лєс.

Шо ж такоє?

А хтось же обіцяв:

"Буде Свинарчук - піду сам".

Так он їх уже рота. І що, преЗеденте? Вйобeнsieбіttе

"Як тільки пацюки здриснули з корабля, він перестав тонути." (с)
21.06.2025 19:07 Ответить
Ви тільки подивіться на це осяяне чесністю обличчя цього міністра! Такій хитрій морді не тільки лисиця, а найоблудніший шахрай позаздрить!
21.06.2025 19:36 Ответить
21.06.2025 19:37 Ответить
Теж у відрядження! Мабуть, всі повернуться разом в кінці тижня, правда невідомо якого, бо шмигаль цього нюансу не повідомив!
21.06.2025 19:39 Ответить
НАБУ пусть схватит за яйца Дерьмака, он улетит в сша, и может женушку свою - зелебобу, прихватит...
21.06.2025 19:42 Ответить
родина повинна підтримату голову сім"ї у тяжкому і довготривалому відрядженні.
21.06.2025 19:44 Ответить
Вони ненадовго. Тільки скупитися.
21.06.2025 19:45 Ответить
В понеділок скажуть що на засіданні кабміну вирішили що "міністру краще працювати за кордоном щоб була ефективна работа на місцях і буле глибоке розуміння проблематики повернення українців. "
21.06.2025 19:45 Ответить
Який хитрий ШІ..."хто по національності Олексій Чернишов? -
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився в Харкові, УРСР (нині Україна) і займав низку високих посад в українському уряді, зокрема Віцепрем'єр-міністра України - Міністра національної єдності України, Голови правління НАК "Нафтогаз України" та Міністра розвитку громад та територій України.

Таким чином, Олексій Чернишов за національністю українець."
21.06.2025 19:47 Ответить
Хтось на Цензорі написав, що у Шабуніна шнобель як у дятла, хоча на фото був чернишов - результат використання ШІ замість своїх мізків. А взагалі б'ють по морді, а не по... ШІ
21.06.2025 19:59 Ответить
Ти багато цих шнобелів в ізраїльтян бачив?
21.06.2025 20:03 Ответить
національність - політичний конструкт. Всі громадяни України за національністю - українці. Тому це не хитрий ШІ , а ти трохи не освічений. Запитай хто він за етнічним походженням і буде тобі щастя.
21.06.2025 21:25 Ответить
"хто за етнічним походженням олексій чернишов -
Олексій Чернишов є українським державним і політичним діячем, підприємцем. Він народився 4 вересня 1977 року в Харкові, Українська РСР.

Його біографія не містить інформації про його етнічне походження, але вказується, що він народився в Україні, де провів дитинство, отримав шкільну та вищу освіту." - це щастя?...
21.06.2025 21:46 Ответить
Ну так, а потім - я украініц! і нікто ні імєіт права пріказивать на каком язикє мнє разгаварівать!
21.06.2025 21:59 Ответить
В українському правовому полі національність визначається етнічним походженням, а не громадянством. В ряді країн національність і громадянство, дійсно, співпадають. Як правило, це там, де етнічно і політично співпадало з генетичним, тобто майже не було інших національностей.
21.06.2025 23:40 Ответить
А скільки ж рочків синочку міністра?
21.06.2025 19:47 Ответить
вангую що старше 18, але ж какаяразніца, "он веть еще ребйонок"
21.06.2025 21:32 Ответить
штопаний гідрант щось гундосив про відрядження, напевно безстрокове.
21.06.2025 19:48 Ответить
А кто-то ещё удивляется, почему это Зеленского на саммите НАТО не хотят видеть.
21.06.2025 19:52 Ответить
А ,що не так ???
21.06.2025 19:56 Ответить
я так розумію, в конституції треба заборонити виїзд держ. службовцям та їх родинам, інакше цей корупційний туризм й далі буде тривати
21.06.2025 19:57 Ответить
Конституція не виконується)
21.06.2025 20:44 Ответить
по конституции все копaлы укрaинские
a в реaльности
половинa aмерикaнских
22.06.2025 08:02 Ответить
Що будуть ЗЕлені брехати? Якщо з Чернишовим підтвердиться то це буде ефект бомби,бо це затроне все оточення ЗЕбіла.Лишній раз доказує про бурну діяльність ЗЕленої шобли.Пазли зійшлися,привіт 73% ДУМАЙ-ТЕ!
21.06.2025 19:58 Ответить
Так всій цій зепадалі *****,що пишуть і думають гої.У найблищий час з України почнуть масово тікати зеленообрізані і кошерні пітари і не тільки зелені а всі хто має бабло.
22.06.2025 11:06 Ответить
Відкрито виїзжають - вивозять нажите непосильною працею - Зеля шось *******?
21.06.2025 20:02 Ответить
Необхідно при першій же нагоді забивати до смерті дітей цих корупціонерів-мародерів - це єдине справедливе покарання для них.
21.06.2025 20:03 Ответить
Про тещу не пишуть. Може залишилась?
21.06.2025 20:51 Ответить
тещу не чипати, вона його потім зіжре
21.06.2025 20:54 Ответить
на тещу переписано 100 млн $ кого вона зжере олух
21.06.2025 21:24 Ответить
гунодсик пообіцяв-гундосик зробе! Чернишов повернеться після того як новопризначений, в доску свій генпридурок отримає вказівку його відмазати. напевно використають схему відмазки антимайданного мусорка, або кривонося візьме під козирьок.
21.06.2025 20:12 Ответить
там і новий сбушник на підході
21.06.2025 20:29 Ответить
Щось курносі почали дуже активно тікати...
21.06.2025 20:14 Ответить
тотальна мобілізація в Ізраїлі, хто не прийде в ТЦК, буде позбавлений громадянства.
21.06.2025 23:42 Ответить
Виїхали??? Но "обещалі вєрнуться" ???
21.06.2025 20:16 Ответить
Зелена банда на лижах. Невдовзі черга ішака з дєрмаком.
21.06.2025 20:29 Ответить
Вся влада зеленого кодла прогнила і смердить тухлятиною.А ми прості смертні стали заручниками виборів 2019 року і нічого доброго чекати в майбутньому .
21.06.2025 20:30 Ответить
Прості смертні спочатку це лайно обрали у 2019р
21.06.2025 20:34 Ответить
ну шо? лошари2019
21.06.2025 20:36 Ответить
Бл*ть, коли реально під**аси, які приносять шкоду держав виїзджають - славетне ДПСУ, ТЦК та СБУ нічого не бачать, а як тільки звичайна людина пробує пересікти - зразу зрадник, ухилянт і так далі. Якись сюр.
21.06.2025 20:46 Ответить
Хіба реально воювати без Верховного на два фронти?? Там орки, там в спину стріляють ЗЕ💩🐸лені.
Або щось поміняється ( слава СОУ!) або... евакуюйте весь увесь мирняк!!! Не ждіть кривавої розправи
21.06.2025 21:41 Ответить
Зєля Підєрмачна - нікчемний король щурів.. хоча правильніше - шУт щурів дермака - реального короля щурів..
наголосували, блін, зеленого лайна на нашу голову.. ідіоти..
21.06.2025 20:54 Ответить
21.06.2025 21:03 Ответить
Лижний сезон у самому разгарі.
21.06.2025 21:05 Ответить
Тримайти хтось пана дЄрьмака,а то цей кабальєро ,щось дуже зачастив за бугор...)
21.06.2025 21:20 Ответить
Ну й що тепер буде з надпотужним Міністерством Єдності??? хто ж буде "єднати" і повертати втікачів з "країни мрій" Зеленського??? от біда вже...
21.06.2025 21:34 Ответить
Це просто знак долі...
Як показник "якості" всього за що беруться 💩ЗЕ🤮лені🐸
21.06.2025 21:38 Ответить
😆😆😆😆😆🤮🤮🐸🐸🐸🐸🐸☝️☝️
Свята сцянина кріворождєна в очі Наріду!!
Телемарафєт гарно зомбує...
На всіх язиках все мовчить бо благоденствує
21.06.2025 21:37 Ответить
Зеленський підписав указ про об'єднання МінПук і МінЄд в нове міністерство - МінПовМін 🏛️ Керувати ним буде той самий Чернишов, але на удальонкє - по скайпу 💻

Тисячі хабів будуть створені по усьому світу, щоб єднатись з міністрами-втікачами та повертати їх додому - в країну мрій 🐸
21.06.2025 21:40 Ответить
А міністерство Скумбрії і департамент Мівіни коли ?? Потужність так на повну!! 📟📠🔌🔋💡🕯️🛒
21.06.2025 21:57 Ответить
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
21.06.2025 22:12 Ответить
Це нажаль сувора реальність який уже чиновник виїхав з награбованим за час війни.
21.06.2025 22:32 Ответить
тобто весь розлогий піздьож зеленого ******** сьогодні - це лише прикриття втечі свого корєша за кордон...

пс але головне не сплутайте - в усьому винен трамп!!
21.06.2025 22:38 Ответить
влада киздить останні гроші
та втікає
21.06.2025 22:54 Ответить
поки не було трампа, ніхто нікуди не тікав. Треба терміново щось робити з трампом, бо всі корупціонери втечуть!
21.06.2025 23:47 Ответить
Все по плану Портнова-Зеленського. Суровість "закону" має відчути тільки родина Порошенка, а баригам слугориг - донецько-луганське-криворьзьке кривосуддя!!!
22.06.2025 00:19 Ответить
И чем барыга на крови, олигарх потрох, который сажал добровольцев, отличается от зебила? Чума и холера. Выбирайте.
22.06.2025 04:43 Ответить
Тим відрізняється, що пішов на вибори, програв, віддав владу без усяких фокусів і не сховався за кордоном.
22.06.2025 09:09 Ответить
А так брехали, що повернеться. Треба ще виділити півмільярда на мінєт тоді точно повернеться.
22.06.2025 01:23 Ответить
А в Одессе мэром сруцкимирный бандюган Труханов и все кидаловы-******** еще живы и ничего у них не конфисковано. Так по всей Украине. Миллион отставных силовиков и не на фронте. Зато жулька и прочие зебилы кукарекают, но по кремлю и мацкве так ничего и не прилетает. Израиль с иранскими сливными бачками не церимонится.
22.06.2025 04:39 Ответить
Можу у відрядження виїхали 🙄
22.06.2025 09:16 Ответить
