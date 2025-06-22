Чернишов повернувся в Україну, - Железняк
Підозрюваний у корупції міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Олексій Чернишов повернувся в Україну.
Ні, це не Міндіч там зіграв вирішальну роль.
Але - правильно що хоч так виходять з ситуації. Інакше б це вдарило б дуже сильно не тільки по репутації влади, а і країни. Навіщо був цей цирк від ОП не зрозуміло", - написав він.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча, то все зелений цирк. Відмажуть і відпустять. Він ж свій... квартальний
Все схвачено!
Підмазав кому треба! Із обох боків кордону!
Свято повертається!
Навальний нічому не навчив!
Дивно було б аби не знайшли.
Мабуть досі шукають, куди він ще "зароблене" пристроїв.
У ***** Крупа разом з сімейством? Теж тиша...
В авральному порядку.
Хоча, це той самий прокурор, який користувався довірою колишнього гепрокурора Ю.Луценка.
Тепер постає питання: чи готовий новий генпрокурор передати розслідування кримінальної справи про корупцію Чернишова з НАБУ до слухняного дермаку слідчого органу - наприклад, до ДБР? Як ц свого часу зробила Венедіктова стосовно кримінальної справи про хабарництво Татарова (з НАБУ до ДБР); і де справа попросту заглохла через перевищення строків розслідування...
Входил он в Иерусалим -
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
Зараз розіпнуть красаву, начебто за корупцію, зробять мученіком проти влади, та згодом тріумфально випустять з Качанівської колонії. Вибори ж на часі.
Але серйозно, то писали про підготовку перевіреної схеми "Татаров" для виводу Чернишова з юрисдикції антикорупційних органів. Так що замість суду, він отримає призначення або в посли, або в ОПу.
А загалом - скоро побачимо, є в нас антикорупція, чи одні лише органи сприяння корупції.