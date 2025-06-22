УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6524 відвідувача онлайн
Новини Відрядження Чернишова
3 850 40

Чернишов повернувся в Україну, - Железняк

Чернишов повернувся в Україну

Підозрюваний у корупції міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Олексій Чернишов повернувся в Україну.

Ні, це не Міндіч там зіграв вирішальну роль.

Але - правильно що хоч так виходять з ситуації. Інакше б це вдарило б дуже сильно не тільки по репутації влади, а і країни. Навіщо був цей цирк від ОП не зрозуміло", - написав він.

Також читайте: Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустріч із Чернишовим, - ЗМІ

Железняк про Чернишова

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Автор: 

Железняк Ярослав (604) Чернишов Олексій (345)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Видно сказали, якщо не повернишся, все шо вкрав, заберем. А так відставкою отдЄлаєшся...
показати весь коментар
22.06.2025 17:30 Відповісти
+10
Задоволенний - значить справу закрили
показати весь коментар
22.06.2025 17:44 Відповісти
+9
Знайшлася пропажа - Міндіч заспокоїв шо все буде тіп - топ
показати весь коментар
22.06.2025 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знайшлася пропажа - Міндіч заспокоїв шо все буде тіп - топ
показати весь коментар
22.06.2025 17:24 Відповісти
Хух... Нарешті... А то я вже нЄрвнічать почав...
показати весь коментар
22.06.2025 17:25 Відповісти
на довго??чи поставив відмітку поставив і назад?
показати весь коментар
22.06.2025 17:27 Відповісти
А ви кажете портнов, портнов. А воно ж то страшно...
Хоча, то все зелений цирк. Відмажуть і відпустять. Він ж свій... квартальний
показати весь коментар
22.06.2025 17:27 Відповісти
Зустрічали з караваєм і духовим оркестром.
показати весь коментар
22.06.2025 17:29 Відповісти
ну слава богу! то сам в тюрму підеш?
показати весь коментар
22.06.2025 17:29 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 17:31 Відповісти
Задоволенний - значить справу закрили
показати весь коментар
22.06.2025 17:44 Відповісти
А какая честная морда ліца
показати весь коментар
22.06.2025 18:26 Відповісти
Видно сказали, якщо не повернишся, все шо вкрав, заберем. А так відставкою отдЄлаєшся...
показати весь коментар
22.06.2025 17:30 Відповісти
..да, нивдобно получаєцця
показати весь коментар
22.06.2025 18:17 Відповісти
Порішав!
Все схвачено!
Підмазав кому треба! Із обох боків кордону!
Свято повертається!

Навальний нічому не навчив!
показати весь коментар
22.06.2025 17:31 Відповісти
На Одещині у родини начальника районного ТЦК виявили майже 2 млн грн необґрунтованих активів.

Дивно було б аби не знайшли.
показати весь коментар
22.06.2025 17:32 Відповісти
У Борисова знайшли набагато більше, але віз і нині там...
Мабуть досі шукають, куди він ще "зароблене" пристроїв.
У ***** Крупа разом з сімейством? Теж тиша...
показати весь коментар
22.06.2025 17:39 Відповісти
Гепрокурора призначили.
В авральному порядку.
Хоча, це той самий прокурор, який користувався довірою колишнього гепрокурора Ю.Луценка.
Тепер постає питання: чи готовий новий генпрокурор передати розслідування кримінальної справи про корупцію Чернишова з НАБУ до слухняного дермаку слідчого органу - наприклад, до ДБР? Як ц свого часу зробила Венедіктова стосовно кримінальної справи про хабарництво Татарова (з НАБУ до ДБР); і де справа попросту заглохла через перевищення строків розслідування...
показати весь коментар
22.06.2025 17:32 Відповісти
А ще чи готовий новий генпрокурор, учасник бойових дій, розібратися зі своїми підлеглими-інвалідами? Бо ті тварюки досі отримують пенсії та користуються всіма пільгами. А повинні отримати конфіскацію всього, походження чого не зможуть пояснити. Роботи - непочатий край.
показати весь коментар
22.06.2025 17:42 Відповісти
Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим -
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
Зараз розіпнуть красаву, начебто за корупцію, зробять мученіком проти влади, та згодом тріумфально випустять з Качанівської колонії. Вибори ж на часі.
показати весь коментар
22.06.2025 17:42 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 17:43 Відповісти
Вапроси порішалі, мародьорьте далі!
показати весь коментар
22.06.2025 17:45 Відповісти
Насправді це гірше аніж би він не повернувся. Там хоч би подали в розшук, і зробили б вигляд що ловлять корупціонерів у вищих шаблях влади. А так виходить що порішали, і корупція це плоть від плоті нашої країни. Сумно це все. Бачачи це нам і європейці грошей давать не будуть.
показати весь коментар
22.06.2025 17:46 Відповісти
Вже не важливо, повернувся чи ні - імідж найвеличнішого так вже заляпаний, що відмити його неможливо. Його треба просто злити. І зараз буде другий акт марлезонського балєту - порятунок чернишова. Паржалі? Де овації?
показати весь коментар
22.06.2025 17:58 Відповісти
НАБУ і САП вже отримали підозри? За що небудь?
Але серйозно, то писали про підготовку перевіреної схеми "Татаров" для виводу Чернишова з юрисдикції антикорупційних органів. Так що замість суду, він отримає призначення або в посли, або в ОПу.
показати весь коментар
22.06.2025 17:48 Відповісти
Цікавий допис - а від кого ті набу і сап отримало підозри? Від чернишова чи від зє!?
показати весь коментар
22.06.2025 17:55 Відповісти
Ну так в нас є один менеджер, що керує усією правоохоронною системою - Татаров! От і не здивуюсь, якщо найближчим часом, ДБР знайде корупцію в НАБУ, в САП - СБУ виявить натовп зрадників, Нацполіція знайде там наркотики, а БЕБ виявить в приміщеннях підроблені гривні. Способів повно, питання лише - як же саме будуть боротись з антикорупціонерами?
А загалом - скоро побачимо, є в нас антикорупція, чи одні лише органи сприяння корупції.
показати весь коментар
22.06.2025 19:59 Відповісти
Тепер бач, національна єдність, але якої саме національності? Графа 5 у пачпортах скасована, а по факту що влада, що олігархи здебільшого євреї. То оце чернишови будуть єднати українців, щоб ті повертались і боронили їх та їхні награбовані статки? Яка сук@ взагалі вигадала оте мін'єд? Аби тільки свого дружбана до кормушки прилаштувати?
показати весь коментар
22.06.2025 17:53 Відповісти
За вторым чемоданом?
показати весь коментар
22.06.2025 17:54 Відповісти
Ішак гадає, що то його та зелене шапіто врятує від сухої верби.
показати весь коментар
22.06.2025 17:55 Відповісти
Врятує як і інших. Шо там, хоча б, по баканову? Живе собі приспівуючи десь на Мальдівах...
показати весь коментар
22.06.2025 17:58 Відповісти
я не зрозумів, звинувачення скасували чи справу развалять?
показати весь коментар
22.06.2025 17:58 Відповісти
Мені одному здається, що зелене чмо вже спинним мозком відчуває ненависть та злість до себе, тому і коїть те усе - мстиве п@доло
показати весь коментар
22.06.2025 18:02 Відповісти
Зробив пару проплат через офшори і вже не боячись, повернувася
показати весь коментар
22.06.2025 18:07 Відповісти
Ура, перемога
показати весь коментар
22.06.2025 18:20 Відповісти
Як на мене, цей "цирк" влаштувала не влада, а блогери та медіа, що шукали сенсації і майже створили її.
показати весь коментар
22.06.2025 18:27 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 18:31 Відповісти
Покормить кота, полиє фікус - і назад. )
показати весь коментар
22.06.2025 19:01 Відповісти
Підозрюваний у корупції міністр національної єдності 😀
показати весь коментар
22.06.2025 19:13 Відповісти
Отримав гарантії безпеки то й повернувся...
показати весь коментар
22.06.2025 19:47 Відповісти
 
 