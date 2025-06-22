УКР
Відрядження Чернишова
13 270 86

Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну

Чернишов повернувся в Україну

Підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про повернення в Україну із закордонного відрядження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чернишов написав на своїй фейсбук-сторінці.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. 

Завтра - повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС", - написав він.

Також Чернишов зауважив, що розбере по фактах "кампанію дискредитації".

"Правда завжди перемагає", - додав він.

Також читайте: Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустріч із Чернишовим, - ЗМІ

Чернишов повернувся в Україну

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Видання "УП" повідомляло, що родина підозрюваного у корупції віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.

Читайте: Чернишов повернувся в Україну, - Железняк

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Автор: 

Чернишов Олексій (345) Мін’єд (25)
Топ коментарі
+41
Їбальнік цього зеленого мудака зовсім не заслуговує на довіру, як і вся зелена банда. Це тільки початок.
показати весь коментар
22.06.2025 18:00 Відповісти
+39
Ну хіба може бути не чесною людина з таким лицем?(((
показати весь коментар
22.06.2025 17:51 Відповісти
+37
Бліііін! Нарешті! Вся країна спостерігалв за поневіряннями! А де сім'я? Теж приїхала, чи прилаштував десь бідаків? А якщо серйозно, до спостерігаємо за підозрою, яку мали вручити НАБУ і САП і за рухом справи по силових відомствах - раз повернувся, значить гарантії особисті отримав.
показати весь коментар
22.06.2025 17:54 Відповісти
нарешті повернувся додому.....

показати весь коментар
22.06.2025 17:51 Відповісти
Ну хіба може бути не чесною людина з таким лицем?(((
показати весь коментар
22.06.2025 17:51 Відповісти
То не лице - лице з іншого боку, знизу.
показати весь коментар
22.06.2025 17:56 Відповісти
"Нарешті вдома". Аха -хах - ха..
показати весь коментар
22.06.2025 17:51 Відповісти
А шо, потягають за чуба пів року, ну рік, а потім все спустять "на тормозах" і дадуть щось на кшталт "умовного", а лохторат буде задоволений!
Ця ж істота з близького кругу "скумбрії по 8" через його дружину та похресника. Так що... не хвилюйтесь селяни -вовки будуть ситі, а ваші рожі будуть биті"
показати весь коментар
22.06.2025 19:11 Відповісти
Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну

Калиноньку вже обійняв?
показати весь коментар
22.06.2025 17:52 Відповісти
Переписав на родину закордонні рахунки та спокійно приїхав назад. Тепер чекаємо, коли свідки почнуть говорити, що їх залякували.
показати весь коментар
22.06.2025 17:52 Відповісти
Твій дім-тюрма
показати весь коментар
22.06.2025 17:52 Відповісти
Всиг сім'ю та кеш вивезти та зрадів?
показати весь коментар
22.06.2025 17:53 Відповісти
Твой дом - тюрьма

показати весь коментар
22.06.2025 17:54 Відповісти
Бліііін! Нарешті! Вся країна спостерігалв за поневіряннями! А де сім'я? Теж приїхала, чи прилаштував десь бідаків? А якщо серйозно, до спостерігаємо за підозрою, яку мали вручити НАБУ і САП і за рухом справи по силових відомствах - раз повернувся, значить гарантії особисті отримав.
показати весь коментар
22.06.2025 17:54 Відповісти
Ну все, тепер ми спокійні. А то хвилювалися, як ти там падло на чужині.
показати весь коментар
22.06.2025 17:56 Відповісти
не все вдалось з першої спроби вивести. ріск при зелених- надёжноє дєло! ))
показати весь коментар
22.06.2025 17:56 Відповісти
Їбальнік цього зеленого мудака зовсім не заслуговує на довіру, як і вся зелена банда. Це тільки початок.
показати весь коментар
22.06.2025 18:00 Відповісти
Зрада буде попiзже.
показати весь коментар
22.06.2025 18:01 Відповісти
Не повернувся б він, якби не домовленість із Зе
показати весь коментар
22.06.2025 18:01 Відповісти
Баканов теж в Україні. І що, він від цього перестав бути сволотою і зрадником? Ні.
показати весь коментар
22.06.2025 18:11 Відповісти
Home, sweet Home.
показати весь коментар
22.06.2025 18:02 Відповісти
Втеча відкладається, хай усе стихне.
видати херою картату ковдру))))
показати весь коментар
22.06.2025 18:02 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 18:04 Відповісти
Це не довгоносик - це якийсь *******!
показати весь коментар
22.06.2025 23:09 Відповісти
Шах и мат зрадофилы.
показати весь коментар
22.06.2025 18:05 Відповісти
Все войне конец , кули Трамп , тут сам Чернышов вернулся Епь......
показати весь коментар
22.06.2025 18:06 Відповісти
носаті в іудею зараз бояться
показати весь коментар
22.06.2025 18:06 Відповісти
У нас во власти как не носатый так тимур. Миколы в окопе, тимуры и евреи мутят схемки под гаслами потужности
показати весь коментар
22.06.2025 18:26 Відповісти
Повернувся за новим траншем грошей
показати весь коментар
22.06.2025 18:07 Відповісти
Він просто сина хотів вивезти, а все інше - димова завіса. Хороший актор.
показати весь коментар
22.06.2025 18:09 Відповісти
порешав з набу?
показати весь коментар
22.06.2025 18:09 Відповісти
За котлету
показати весь коментар
22.06.2025 18:26 Відповісти
Зеленський сказав,що повернеться. Мабуть, Мендич повіз пропозицію, від якої міністр не зміг відмовитисяЄ Заховатися складно.
показати весь коментар
22.06.2025 18:13 Відповісти
Татаров гарантував відсутність відповідальності, тому буде багато інтерв'ю з розповідями про його потужність
показати весь коментар
22.06.2025 18:17 Відповісти
Завтра його дупу хтось типу зє, буде прикривати!!! Сумніваюся що цього уйобка посадять!!!
показати весь коментар
22.06.2025 18:18 Відповісти
За чемоданами приехал )))
показати весь коментар
22.06.2025 18:18 Відповісти
Скільки українців із собою повернув додому?
показати весь коментар
22.06.2025 18:18 Відповісти
Чернышов, тебе завтра к следователю. Или уже забыл?
Ты доигрался в своём народном театре. К тебе заходил следователь!
показати весь коментар
22.06.2025 18:19 Відповісти
а тепер покажіть обличчя Ткача, що перший став накидати гівно на вентелятор)))))))))))

показати весь коментар
22.06.2025 18:20 Відповісти
вже "порішав"
показати весь коментар
22.06.2025 18:21 Відповісти
Загубити людину з таким румпельом - для України була б непоправна втрата
показати весь коментар
22.06.2025 18:24 Відповісти
Значит зЕ отмазал.Конец эпохи правды.
показати весь коментар
22.06.2025 18:24 Відповісти
Ух какой патриотик. Уже порешали? Гарантии дали? Иначе падло ты бы сюда не сунулся. Небось ********** лично занимался этим, а то не дай бог тень кинут на репутацию незламного и питужного(как будто там есть что портить)
показати весь коментар
22.06.2025 18:24 Відповісти
твій дім в'язниця)
показати весь коментар
22.06.2025 18:25 Відповісти
Іди здавайся.Явка з повною облегчить твою участь і ЗЕлених.
показати весь коментар
22.06.2025 18:26 Відповісти
Так что, значит Зе не сп-здел? Не может быть!😯
показати весь коментар
22.06.2025 18:26 Відповісти
це все одно зрада

це було б не зрада, якщо б Чернишов у відрядженні власноруч зарізав сто кацапів, і виявилось що то була спецоперація СБУ
показати весь коментар
22.06.2025 18:27 Відповісти
Може просто кран забув закрити ?
показати весь коментар
22.06.2025 18:27 Відповісти
Чому без шапки?
показати весь коментар
22.06.2025 18:28 Відповісти
А так романтично починалось.
показати весь коментар
22.06.2025 18:30 Відповісти
жований цирк
показати весь коментар
22.06.2025 18:31 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 18:36 Відповісти
Капец рубильник. Таким носом можно яму вырыть быстрее чем экскаватор
показати весь коментар
22.06.2025 18:38 Відповісти
Просрочений послав свого кошерного мініча щоб воно притягнуло цю гниду
показати весь коментар
22.06.2025 18:40 Відповісти
Вперше чую про таке міністерство. Назвіть вже відкрито -Кабінет шахраїв та крадіїв.
показати весь коментар
22.06.2025 18:49 Відповісти
Зелене шапіто!
показати весь коментар
22.06.2025 18:51 Відповісти
Хахаха,о какой национальности идет речь про еднисть с этим фигурантом?
показати весь коментар
22.06.2025 18:56 Відповісти
Ну а підозру вручили, яку збиралися? Чи вже ФСЬО?
показати весь коментар
22.06.2025 19:00 Відповісти
Думю вручпть, бо інакше це ....ць нашо воюємо
показати весь коментар
22.06.2025 19:04 Відповісти
А даремно, квартальний нарік обманув, підставив, здав і кинув всіх.Буде тобі дрг, або обстріл ракетою лошара.
показати весь коментар
22.06.2025 19:07 Відповісти
Походу ничего реального на него нет. Иначе не вернулся бы
показати весь коментар
22.06.2025 19:10 Відповісти
ось і перше завдання від Владімссанича для Русланандрєіча приїхало.
показати весь коментар
22.06.2025 19:15 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 19:25 Відповісти
Дует гачконосиків...
показати весь коментар
22.06.2025 21:35 Відповісти
Ось вам і перемога. А ви кажете. Кожен день нові здобутки.
показати весь коментар
22.06.2025 19:25 Відповісти
Що ж таке цьому маланцю пообіцяли, що він повернувся ?
показати весь коментар
22.06.2025 19:35 Відповісти
обещали обрезание головы на полном серьезе, обосрался и приехал, а семья выехала
показати весь коментар
22.06.2025 19:59 Відповісти
То шо справа закрита? набу та сап можуть разходитись
показати весь коментар
22.06.2025 19:47 Відповісти
а семья почему-то выехала
показати весь коментар
22.06.2025 19:58 Відповісти
Які ж ми раді, що чернишов повернувся додому, навіть більше за повернення з полону "Азовців". Ось що робть в руках однієї людини всі засоби масової інформації, яка примушує весь нарід жерти виключно його лайно.
показати весь коментар
22.06.2025 20:05 Відповісти
Цей чувак явно втік із шоу довгоносиків - хто побачить, прохання негайно повідомити
показати весь коментар
22.06.2025 20:08 Відповісти
Ну слава богу))дечия репутація відмита)))
показати весь коментар
22.06.2025 20:11 Відповісти
Порівняйте - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
показати весь коментар
22.06.2025 20:22 Відповісти

Час розсудить.
показати весь коментар
22.06.2025 20:38 Відповісти
ну слава Богу, порішали
показати весь коментар
22.06.2025 20:44 Відповісти
Ну так вже ж призначений новий в доску свій генпрокурор.

Тепер корумпантам ЗЄвдади знов нічого не загрожує.
показати весь коментар
22.06.2025 20:47 Відповісти
Та тихенько піде закордон в ліс, коли піна спаде.
показати весь коментар
22.06.2025 21:33 Відповісти
Точно! Якась хитрожопа фізіономія в цього Чернишова...
показати весь коментар
22.06.2025 21:33 Відповісти
яка мерзенна пика
показати весь коментар
22.06.2025 21:41 Відповісти
Ну реально,рило Чернишова(чи яке там у нього призвіще насправді) це просто сумний мем в контексті політиків України.🥴
показати весь коментар
22.06.2025 21:46 Відповісти
Все ж очевидно як білий день. Треба мислити як злочинна банда. ЗЕскоти сказали або повернешся або триматимемо в заручниках жінку з сином (день тому вони виїхали за кордон) а також бабло награбоване заберемо! Ось і весь фокус)))
показати весь коментар
22.06.2025 21:48 Відповісти
Майже як в анекдоті:
"Один говорит тост: "Спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство"
Второй- так в нашем детстве его же не было"
- За это и спасибо. "
Тож українцям закордоном треба дякувати Чернишову.
показати весь коментар
22.06.2025 22:25 Відповісти
Просто йому згадали, як звкінчив своє нікчемне існування портнов.....
показати весь коментар
22.06.2025 22:26 Відповісти
тоді він зміг би просити політичного притулку десь в Британії
показати весь коментар
22.06.2025 23:11 Відповісти
отсиделся, порешал.
показати весь коментар
23.06.2025 01:39 Відповісти
мафия в управлении страны - это беда...
показати весь коментар
23.06.2025 03:10 Відповісти
Вдома в Ізраїлі зараз неспокійно. В Україні для таких, як Чернишов спокійніше.
показати весь коментар
23.06.2025 06:53 Відповісти
Цирк
показати весь коментар
23.06.2025 07:35 Відповісти
С зелєй парешать не значить вижить.Партнов.😄
показати весь коментар
23.06.2025 10:09 Відповісти
 
 