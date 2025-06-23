НАБУ повідомило віцепрем’єру Чернишову про підозру
НАБУ та САП повідомили про підозру віцепрем'єру Олексію Чернишову, який раніше обіймав посаду посаду міністра розвитку громад та територій. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави", - йдеться в повідомленні.
"За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.
За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП", - розповіли в НАБУ.
Зазначається, що забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.
"З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.
За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт", - додали в Бюро.
Наразі вирішується питання про обрання Чернишову запобіжного заходу.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
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1. Провадження НАБУ в 2025 році (як міністра оборони)
27 січня 2025 року НАБУ у відповідь на звернення Центру протидії корупції зареєструвало провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою)
🔹 2. Провадження Вищого антикорупційного суду та НАБУ у 2023 році (як голови Фонду держмайна)
А чому в інфі нема нічого про 72 години СІЗО до рішення суду щодо превентивного заходу?
Порішали?
Напевне, що може летіти до сім'ї...
сьогодні на сцені, відволікає малюк.
бо, безугла, щось того......
шнобельзашквар відреагує ********** та свіжий генпрокурор ?
І ЗРАЗУ САМІ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ, ПРО ТЕ, ЩО ЙДУТЬ ВОНИ *****.
Ми їх вибрали в 2019 році.
Ніхто кума Лєнки Зеленської - Чернишова насправді рухати не буде - йому можна красти...