УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9046 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова
4 489 32

НАБУ повідомило віцепрем’єру Чернишову про підозру

Олексію Чернишову повідомили про підозру. Подробиці від НАБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру віцепрем'єру Олексію Чернишову, який раніше обіймав посаду посаду міністра розвитку громад та територій. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави", - йдеться в повідомленні.

"За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП", - розповіли в НАБУ.

Зазначається, що забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.

"З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт", - додали в Бюро.

Наразі вирішується питання про обрання Чернишову запобіжного заходу.

Читайте: Чернишов каже, що прибув до НАБУ: хоче розібратися в ситуації

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну

Автор: 

НАБУ (5114) Чернишов Олексій (302)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Підозру повідомили?
А чому в інфі нема нічого про 72 години СІЗО до рішення суду щодо превентивного заходу?

Порішали?
показати весь коментар
23.06.2025 17:27 Відповісти
+14
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показати весь коментар
23.06.2025 17:41 Відповісти
+11
Нічого йому не буде. Він же не з "ЄС".
показати весь коментар
23.06.2025 17:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого йому не буде. Він же не з "ЄС".
показати весь коментар
23.06.2025 17:26 Відповісти
Главное Зелю не опозорил. Вернулся!
показати весь коментар
23.06.2025 17:33 Відповісти
Сім"я виїхала а його теж випустять - пізніше. Он на Умерова стільки НАБУ накопувало і шо?
показати весь коментар
23.06.2025 17:39 Відповісти
ось приклад на справах проти Умєрова

1. Провадження НАБУ в 2025 році (як міністра оборони)

27 січня 2025 року НАБУ у відповідь на звернення Центру протидії корупції зареєструвало провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою)

🔹 2. Провадження Вищого антикорупційного суду та НАБУ у 2023 році (як голови Фонду держмайна)
показати весь коментар
23.06.2025 17:44 Відповісти
а шо, там крадії?
показати весь коментар
23.06.2025 17:36 Відповісти
Я не дочитала. На цього товариша замаху не було? Може його примусили вкрасти?
показати весь коментар
23.06.2025 17:55 Відповісти
Підозру повідомили?
А чому в інфі нема нічого про 72 години СІЗО до рішення суду щодо превентивного заходу?

Порішали?
показати весь коментар
23.06.2025 17:27 Відповісти
Там плінтуси фарбують, не можна ходити )
показати весь коментар
23.06.2025 17:34 Відповісти
Порішають у Генпрокуратурі, яка забере справу від НАБУ по відпрацьованій схемі.
показати весь коментар
23.06.2025 17:49 Відповісти
А хто ж ці треті особи, які курували цю ляльку?
показати весь коментар
23.06.2025 17:27 Відповісти
тобто, куди ведуть ниточки від цього буратіни?
показати весь коментар
23.06.2025 17:45 Відповісти
Прикрили ? - бо він завтра може бути на Заході - сім"я жде героя
показати весь коментар
23.06.2025 17:27 Відповісти
та де ж прикрили? я хвилин 5 вчитувався - нічого не знайшов.
Напевне, що може летіти до сім'ї...
показати весь коментар
23.06.2025 17:30 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 17:31 Відповісти
_ Ой ви знаєте, ви нам якийсь такий підозрілий
показати весь коментар
23.06.2025 17:33 Відповісти
😲😲😲😲😲 Такому кришталево чесному? З таким чесним фейсом? Другові Самого президента і його компаньйона Міндіча? Та не може бути!!! Хіба що Борісич конкурентів за вуха президента усуває. Тоді так, буде сидіти.
показати весь коментар
23.06.2025 17:36 Відповісти
і жодного слова, хто саме його туди запропонував та призначив.
сьогодні на сцені, відволікає малюк.
бо, безугла, щось того......
показати весь коментар
23.06.2025 17:39 Відповісти
Піде в сапери, а там поки туди сюди і можна в Хорватію.
показати весь коментар
23.06.2025 17:39 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показати весь коментар
23.06.2025 17:41 Відповісти
Цікаво,як тепер на цей шнобель зашквар відреагує ********** та свіжий генпрокурор ?
показати весь коментар
23.06.2025 17:41 Відповісти
велком ту Юкрейн с..ка
показати весь коментар
23.06.2025 17:45 Відповісти
Спочатку повідомили Чернишова щоб втікав.Зе придумав відрядження.Коли пацієнт був в безпеці висунули підозру.Доречі Зе казав що він повернеться.Приїхав пане призиденте? Хоча слово пан треба замінювати на баригу.
показати весь коментар
23.06.2025 17:48 Відповісти
Передадуть справу "пригодованим" структурам ,і там вона й згине як вже не одна згинула! А на Чернишова "вороги" вчинять "замах" і буде він "герой"!
показати весь коментар
23.06.2025 17:48 Відповісти
"НАБУ повідомило віцепрем'єру Чернишову про підозру"
І ЗРАЗУ САМІ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ, ПРО ТЕ, ЩО ЙДУТЬ ВОНИ *****.
показати весь коментар
23.06.2025 17:55 Відповісти
з такою хитрою пикою за кілометр видно, що винний
показати весь коментар
23.06.2025 18:04 Відповісти
Який термін давності по статтям, які в підозрі Чернишову? Потягнути слідство, а потім за поважними обставинами не ходити на суд - і закрита справа, бо строк сплив.
показати весь коментар
23.06.2025 18:12 Відповісти
Здається мені що це комедія)
показати весь коментар
23.06.2025 18:17 Відповісти
На кого пальцем в керівництві держави не тикни - бандит та злодій.
Ми їх вибрали в 2019 році.
показати весь коментар
23.06.2025 18:20 Відповісти
Велика риба потрапила в руки спортивних рибалок з НАБУ...
показати весь коментар
23.06.2025 18:23 Відповісти
Свій генпрокурор спішить на поміч, передасть в СБУ, а там і "понять і простіть"
показати весь коментар
23.06.2025 18:28 Відповісти
Ну все, Льоша, готуйся. Зеленський особисто тобі руки відрубає.(((
показати весь коментар
23.06.2025 20:18 Відповісти
То лишень для піару - народ трохи розважити...
Ніхто кума Лєнки Зеленської - Чернишова насправді рухати не буде - йому можна красти...
показати весь коментар
23.06.2025 22:56 Відповісти
 
 