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Новини Відрядження Чернишова
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Чернишов каже, що прибув до НАБУ: хоче розібратися в ситуації

Чернишов в НАБУ

Підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов прибув до Національного антикорупційного бюро України.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації.

Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору. З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії", - каже він.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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чернишов скрін

Автор: 

НАБУ (5111) корупція (4722) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+8
Вийде звідти без руки, от побачите!
ЗЕ особисто відрубає, як обіцяв...
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23.06.2025 14:44 Відповісти
+7
Послухав Міндіча і таки вирішив занести? 🤔
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23.06.2025 14:47 Відповісти
+7
Перед кумом Лєнки-скумбрії НАБУ ходить навшпиньки.
Тому цей Льоша Чернишов такий відважний.

"За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса.
При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". "
Джерело: https://censor.net/ua/n3559436
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23.06.2025 14:48 Відповісти
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Вийде звідти без руки, от побачите!
ЗЕ особисто відрубає, як обіцяв...
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23.06.2025 14:44 Відповісти
Запасаемся попкорном и ждем новых высеров Безумной и Ко чтобы отвлечь внимание.
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23.06.2025 14:45 Відповісти
Нехай розбирається до спідньої білизни!
Ремінь і шнурки також може віддати.
🤭
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23.06.2025 14:45 Відповісти
Послухав Міндіча і таки вирішив занести? 🤔
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23.06.2025 14:47 Відповісти
Перед кумом Лєнки-скумбрії НАБУ ходить навшпиньки.
Тому цей Льоша Чернишов такий відважний.

"За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса.
При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". "
Джерело: https://censor.net/ua/n3559436
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23.06.2025 14:48 Відповісти
Ну нет у вас методов против Кости Сапрыкина...
В лице дзюрять, а народу кажуть, що божа роса.
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23.06.2025 14:55 Відповісти
ну раз повернувся і сам прямим ходом в НАБУ, то 100% чесний, а злодійкуватих замів хтось підсунув для провокації
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23.06.2025 15:03 Відповісти
Вже проплатив?
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23.06.2025 15:05 Відповісти
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23.06.2025 15:28 Відповісти
Зельоні, щоб позбутись ганьби з міністром втікачем, повернули його, в тому числі, і обіцянками, що переслідування не буде.
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23.06.2025 15:40 Відповісти
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23.06.2025 19:46 Відповісти
Що ви всі так причіпились до того Фельдманівського жирафа Чернишова.
Він кум Лєнки Зеленської - а значить йому можна красти...
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23.06.2025 21:47 Відповісти
 
 