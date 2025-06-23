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Новости Командировка Чернішова
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Чернышов говорит, что прибыл в НАБУ: хочет разобраться в ситуации

Чернышов в НАБУ

Подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Было много слухов относительно возможных процессуальных действий по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации.

Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать. С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию", - говорит он.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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Чернышов скрин

Автор: 

НАБУ (4240) коррупция (8584) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+8
Вийде звідти без руки, от побачите!
ЗЕ особисто відрубає, як обіцяв...
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23.06.2025 14:44 Ответить
+7
Послухав Міндіча і таки вирішив занести? 🤔
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23.06.2025 14:47 Ответить
+7
Перед кумом Лєнки-скумбрії НАБУ ходить навшпиньки.
Тому цей Льоша Чернишов такий відважний.

"За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса.
При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". "
Джерело: https://censor.net/ua/n3559436
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23.06.2025 14:48 Ответить
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Вийде звідти без руки, от побачите!
ЗЕ особисто відрубає, як обіцяв...
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23.06.2025 14:44 Ответить
Запасаемся попкорном и ждем новых высеров Безумной и Ко чтобы отвлечь внимание.
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23.06.2025 14:45 Ответить
Нехай розбирається до спідньої білизни!
Ремінь і шнурки також може віддати.
🤭
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23.06.2025 14:45 Ответить
Послухав Міндіча і таки вирішив занести? 🤔
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23.06.2025 14:47 Ответить
Перед кумом Лєнки-скумбрії НАБУ ходить навшпиньки.
Тому цей Льоша Чернишов такий відважний.

"За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса.
При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". "
Джерело: https://censor.net/ua/n3559436
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23.06.2025 14:48 Ответить
Ну нет у вас методов против Кости Сапрыкина...
В лице дзюрять, а народу кажуть, що божа роса.
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23.06.2025 14:55 Ответить
ну раз повернувся і сам прямим ходом в НАБУ, то 100% чесний, а злодійкуватих замів хтось підсунув для провокації
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23.06.2025 15:03 Ответить
Вже проплатив?
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23.06.2025 15:05 Ответить
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23.06.2025 15:28 Ответить
Зельоні, щоб позбутись ганьби з міністром втікачем, повернули його, в тому числі, і обіцянками, що переслідування не буде.
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23.06.2025 15:40 Ответить
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23.06.2025 19:46 Ответить
Що ви всі так причіпились до того Фельдманівського жирафа Чернишова.
Він кум Лєнки Зеленської - а значить йому можна красти...
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23.06.2025 21:47 Ответить
 
 