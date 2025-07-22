Дочь Келлога о принятии закона о НАБУ и САП: "Решение потрясающе глупо"
Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала принятие Верховной Радой законопроекта №12414 о фактической ликвидации независимости НАБУ и САП.
Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Это решение действительно, невероятно, потрясающе глупое. Оно было принято в худший возможный момент, учитывая недавние позитивные изменения в политике США", - подчеркнула дочь Келлога.
Моббс добавила, что этот закон "дает сильный аргумент для плохих актеров".
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Це, якщо, з огляду користі для України. А, якщо, з огляду на користь для пліснявих корупціонерів та кацапів, то потужне.
Ви дали виключно точну оцінку режиму ЗЄлєнського !
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