Дочь Келлога о принятии закона о НАБУ и САП: "Решение потрясающе глупо"

Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала принятие Верховной Радой законопроекта №12414 о фактической ликвидации независимости НАБУ и САП.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение действительно, невероятно, потрясающе глупое. Оно было принято в худший возможный момент, учитывая недавние позитивные изменения в политике США", - подчеркнула дочь Келлога.

Моббс добавила, что этот закон "дает сильный аргумент для плохих актеров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываем президента ветировать проект закона №12414, - Центр гражданских свобод

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовали "Дагестан" в РФ

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация независимости НАБУ и САП - это начало авторитарного дрейфа, когда власть концентрируется в одних руках, - Мусаева