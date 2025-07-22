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Дочь Келлога о принятии закона о НАБУ и САП: "Решение потрясающе глупо"

Дочь Келлога Меган Моббс о законе №12414

Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала принятие Верховной Радой законопроекта №12414 о фактической ликвидации независимости НАБУ и САП.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение действительно, невероятно, потрясающе глупое. Оно было принято в худший возможный момент, учитывая недавние позитивные изменения в политике США", - подчеркнула дочь Келлога.

Моббс добавила, что этот закон "дает сильный аргумент для плохих актеров".

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Дочь спецпредставителя США Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала поддержку закона №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) США (27550) САП (2124) Кит Келлог (198)


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Топ комментарии
+27
нам везе що серед еліти сша є ті котрим не похрену
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22.07.2025 21:09 Ответить
+22
"Рішення приголомшливо дурне"
Це, якщо, з огляду користі для України. А, якщо, з огляду на користь для пліснявих корупціонерів та кацапів, то потужне.
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22.07.2025 21:10 Ответить
+20
Щиро дякуємо, пані Меган, Вам та Вашому батьку, пану Генералу Келлогу, за підтримку Демократичної України!

Ви дали виключно точну оцінку режиму ЗЄлєнського !

.
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22.07.2025 21:11 Ответить
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Відверто й чесно…, так воно і є насправді…
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22.07.2025 22:32 Ответить
Меган ще надто ввічлива щодо вкрай їпанутої та продажної зеленої під@расні.
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22.07.2025 23:26 Ответить
А донька ще когось пукнула у воду! Бігом прокоментуйте!
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22.07.2025 23:26 Ответить
не вистачало ще коментувати пердьож Сашки Зеленської. *****!
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22.07.2025 23:32 Ответить
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