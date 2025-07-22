РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13268 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
615 11

Призываем президента ветировать проект закона №12414, - Центр гражданских свобод

Центр гражданских свобод обратился к Президенту Украины с требованием ветировать проект закона №12414, принятого парламентом сегодня, 22 июля с нарушением парламентской процедуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект представляет прямую угрозу верховенству права и правам человека.

Центр гражданских свобод также обратился к европейским институтам с призывом убедить украинскую власть отменить проект закона №12414, "поскольку он противоречит принципам существования Европейского Союза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция против уничтожения независимости НАБУ и САП состоится в 20:00 в Киеве, Львове и Днепре (обновлено)

Обращение Центра гражданских свобод
Обращение Центра гражданских свобод
Обращение Центра гражданских свобод
обращение ЦГС
обращение ЦГС
обращение ЦГС
обращение ЦГС

Читайте: Призываем президента Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, - ГАР МОУ

Автор: 

НАБУ (4276) САП (2124)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Геть тупорилого ішака! Ішак та зелена банда в агонії.
показать весь комментарий
22.07.2025 20:24 Ответить
+3
А отлов людей,колючая проволока без возможности выезда - это не противоречит принципам ЕС?
показать весь комментарий
22.07.2025 20:52 Ответить
+2
Він його сам і написав, цей закон (і проект, і голосування)
показать весь комментарий
22.07.2025 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геть тупорилого ішака! Ішак та зелена банда в агонії.
показать весь комментарий
22.07.2025 20:24 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2025 20:47 Ответить
Свіженький вкид кацапопліснявої трольні.
Матильда Романова Реєстрація: 22.07.2025
показать весь комментарий
22.07.2025 21:04 Ответить
Він його сам і написав, цей закон (і проект, і голосування)
показать весь комментарий
22.07.2025 20:52 Ответить
А отлов людей,колючая проволока без возможности выезда - это не противоречит принципам ЕС?
показать весь комментарий
22.07.2025 20:52 Ответить
Ось ми й побачимо що таке «невідкладний» закон для Оманського осла.
показать весь комментарий
22.07.2025 21:00 Ответить
Він вже підписав !
показать весь комментарий
22.07.2025 21:01 Ответить
Гнус закон вже підписав, але дивиться на реакцію. Якщо сьогоднішні збори людей на цьому й завершаться, то усе буде як є. Якщо ні, то він зробить потужно- незламне **....о та розкаже, що він не згодний та відправив закон на доопрацювання. У будь якому випадку - він молодець та величайший лідор
показать весь комментарий
22.07.2025 21:04 Ответить
Київ, Львів зараз!

Україна оговталася від ригівського вилупка Єрмака і путінського блазня Зеленського і готова до європейських протестів:

українці збираються в містах проти свавілля режиму Єрмака-Зеленського.

У молоді гасла:

"Змінимося або помремо"

"Стріляєте у своїх"

"НАБУ - бути"

"Ветувати 12414".

У Києві на площі біля театру імені Івана Франка триває акція протесту проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.

У Львові також акція протесту біля пам'ятника Шевченку.

Львів'яни скандують, вимагаючи зупинити закон, який знищує незалежність антикорупційних органів.
показать весь комментарий
22.07.2025 21:16 Ответить
Вава, ще не пізно із цієї ситуації вийти героєм. Але єлдака не дозволяє!!!!! Тоді на растов!!!!
показать весь комментарий
22.07.2025 21:28 Ответить
 
 