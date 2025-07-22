Призываем президента ветировать проект закона №12414, - Центр гражданских свобод
Центр гражданских свобод обратился к Президенту Украины с требованием ветировать проект закона №12414, принятого парламентом сегодня, 22 июля с нарушением парламентской процедуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что проект представляет прямую угрозу верховенству права и правам человека.
Центр гражданских свобод также обратился к европейским институтам с призывом убедить украинскую власть отменить проект закона №12414, "поскольку он противоречит принципам существования Европейского Союза".
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+3 Олексій Гедз #501597
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Матильда Романова Реєстрація: 22.07.2025
Україна оговталася від ригівського вилупка Єрмака і путінського блазня Зеленського і готова до європейських протестів:
українці збираються в містах проти свавілля режиму Єрмака-Зеленського.
У молоді гасла:
"Змінимося або помремо"
"Стріляєте у своїх"
"НАБУ - бути"
"Ветувати 12414".
У Києві на площі біля театру імені Івана Франка триває акція протесту проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.
У Львові також акція протесту біля пам'ятника Шевченку.
Львів'яни скандують, вимагаючи зупинити закон, який знищує незалежність антикорупційних органів.