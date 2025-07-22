Призываем президента ветировать проект закона №12414, - Центр гражданских свобод

Центр гражданских свобод обратился к Президенту Украины с требованием ветировать проект закона №12414, принятого парламентом сегодня, 22 июля с нарушением парламентской процедуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект представляет прямую угрозу верховенству права и правам человека.

Центр гражданских свобод также обратился к европейским институтам с призывом убедить украинскую власть отменить проект закона №12414, "поскольку он противоречит принципам существования Европейского Союза".

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