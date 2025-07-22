Призываем президента Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, - ГАР МОУ
Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, идущий вразрез с заявленными принципами ведения государственной политики и нарушающий принятые Украиной международные обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук ГАР МОУ.
В сообщении говорится, что сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №12414. Этим законом полностью ликвидируется процессуальная независимость антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Несмотря на официальное название, законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" в последний момент в невероятно быстром режиме изменили. В документ внесли поправки, которые его не касаются и подменяют суть.
"Однако, сначала профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а затем и сессионный зал, за считанные минуты поддержали этот законопроект в целом. А председатель ВР безотлагательно направил на подпись Президенту", - напомнили в ГАР МОУ.
Де-факто, принятый законопроект ослабляет борьбу с топ-коррупцией и уничтожает независимое досудебное расследование дел.
Это решение будет иметь серьезные последствия для сектора безопасности и обороны, ведь немало коррупционных злоупотреблений должностных лиц расследовались именно НАБУ, а процессуальное руководство осуществляла САП.
Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, идущий вразрез с заявленными принципами ведения государственной политики и нарушающий принятые Украиной международные обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС.
"Мы воюем в том числе и за справедливость и свободу жить в свободном, демократическом обществе. Этот же закон - о злоупотреблении властью и покрывании своих. Не надо идти вопреки воле народа - это может иметь катастрофические последствия", - резюмируют в общественном совете.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
блєдіхилєбєдіхи
.
а ще краще - персональна та партійна заборона для служок та їх сателітів !
.
по-перше, підозрюється один працівник, це зовсім не схоже на "забито".
по-друге, ще немає вироку суду, тож навіть в цьому випадку робота на агоресоар ще не доведена.
по-третє, не нагадаєте працівниками якої структури були ходаковский та кулініч?
чи може згадаєте відсоток службовців СБУ, яки залишлись в Криму, Донецьку, Луганську й зараз служать росії?
от як у вашому випадку: в СБУ вже все в минулому (а епізодів навіть не десятки, а сотні враховуючи події 2014-ого) й служба най працює далі без зміни підпорядкування; у випадку НАБУ - один, поки що недоведений епізод, але вся структура ставиться під сумнів й позбувається незалежності.
Буде набагато гірше, якщо зараз ЗЄ засцить і зіграє "мудрого царя", який пішов проти "поганих бояр".