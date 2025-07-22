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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Призываем президента Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, - ГАР МОУ

гар

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, идущий вразрез с заявленными принципами ведения государственной политики и нарушающий принятые Украиной международные обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук ГАР МОУ.

В сообщении говорится, что сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №12414. Этим законом полностью ликвидируется процессуальная независимость антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Несмотря на официальное название, законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" в последний момент в невероятно быстром режиме изменили. В документ внесли поправки, которые его не касаются и подменяют суть.

"Однако, сначала профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а затем и сессионный зал, за считанные минуты поддержали этот законопроект в целом. А председатель ВР безотлагательно направил на подпись Президенту", - напомнили в ГАР МОУ.

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Де-факто, принятый законопроект ослабляет борьбу с топ-коррупцией и уничтожает независимое досудебное расследование дел.

Это решение будет иметь серьезные последствия для сектора безопасности и обороны, ведь немало коррупционных злоупотреблений должностных лиц расследовались именно НАБУ, а процессуальное руководство осуществляла САП.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, идущий вразрез с заявленными принципами ведения государственной политики и нарушающий принятые Украиной международные обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП создавали для процессуальной независимости во всех делах против коррупции, - Сюмар

"Мы воюем в том числе и за справедливость и свободу жить в свободном, демократическом обществе. Этот же закон - о злоупотреблении властью и покрывании своих. Не надо идти вопреки воле народа - это может иметь катастрофические последствия", - резюмируют в общественном совете.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) общественный совет (113) САП (2093)


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Топ комментарии
+7
зразу видно антиєвропейські сили , юля такий спітч видала що слуги хлопали їй 5 хвилин , мама корупції вишла з підпілля
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22.07.2025 19:43 Ответить
+2
головного корупціонера(під прикриттям) закликають ветувати законопроєкт про підтримку корупціонерів ... точно цирк, тільки вже не смішно ...
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22.07.2025 19:46 Ответить
+2
й це стане її історичною ПРомовою - при будь-якому з розкладів , Чи злетить у Єрмака чи в ПРірву за Єрмаком
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22.07.2025 19:47 Ответить
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зразу видно антиєвропейські сили , юля такий спітч видала що слуги хлопали їй 5 хвилин , мама корупції вишла з підпілля
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22.07.2025 19:43 Ответить
й це стане її історичною ПРомовою - при будь-якому з розкладів , Чи злетить у Єрмака чи в ПРірву за Єрмаком
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22.07.2025 19:47 Ответить
лєбєдіна пісня політичної блєдіхи лєбєдіхи

.
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22.07.2025 19:49 Ответить
перед майбутніми виборами Ради треба перетрахати всіх колишніх депутатів, які будуть балотуватись.

а ще краще - персональна та партійна заборона для служок та їх сателітів !

.
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22.07.2025 19:57 Ответить
Кто же виноват, что НАБУ забито кротами?
по-перше, підозрюється один працівник, це зовсім не схоже на "забито".
по-друге, ще немає вироку суду, тож навіть в цьому випадку робота на агоресоар ще не доведена.
по-третє, не нагадаєте працівниками якої структури були ходаковский та кулініч?
чи може згадаєте відсоток службовців СБУ, яки залишлись в Криму, Донецьку, Луганську й зараз служать росії?
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22.07.2025 20:00 Ответить
ну так ключове тут "були". СБУ вже почистили від тої агентури. інакше не провели би успішно "Павутину".
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22.07.2025 20:04 Ответить
та ні, ключове тут не "були", ключове тут нерівнозначні підходи та різні висновки, які нав'язуються суспільству.
от як у вашому випадку: в СБУ вже все в минулому (а епізодів навіть не десятки, а сотні враховуючи події 2014-ого) й служба най працює далі без зміни підпорядкування; у випадку НАБУ - один, поки що недоведений епізод, але вся структура ставиться під сумнів й позбувається незалежності.
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22.07.2025 20:18 Ответить
а вбивство полковника Воронича? друже,ви бевзь....
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22.07.2025 20:25 Ответить
Я как бы против коррупции на госзаказах и всему такому, но это дилемма, которая вполне реальна. Нельзя чтобы государственная тайна легко сливалась на сторону под поводом антикоррупции. Решение можно было придумать лучше, но как бы никто ведь и не пытался.
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22.07.2025 20:09 Ответить
ГАР МОУ - вовка та Єрмак його "бояцццця"? Умєров їх боявся ?
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22.07.2025 19:45 Ответить
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22.07.2025 19:45 Ответить
Арахамка не набрав більше 186 голосів слуг - йому це не зійде
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22.07.2025 19:48 Ответить
головного корупціонера(під прикриттям) закликають ветувати законопроєкт про підтримку корупціонерів ... точно цирк, тільки вже не смішно ...
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22.07.2025 19:46 Ответить
Підписання цього закону зеленському не пробачать-ні в Україні ні в Європі,-це буде початком його швидкого кінця
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22.07.2025 19:51 Ответить
Это просто истерика антикорупционеров, что им прикроют кормушку. Для всех остальных бизнес as usual. Антикоррупционеры просто поймут что они не имеют большой важности.
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22.07.2025 19:55 Ответить
Зесрань щось пердить в калюжу сама не знає що, зате по методичці
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22.07.2025 20:03 Ответить
Мама корупції Юля Тимошенко та зелений корупціонер злились в любовному екстазі
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22.07.2025 19:53 Ответить
А, як на мене, хай ЗЄ підпише. Хай розпишеться у власному вироку.

Буде набагато гірше, якщо зараз ЗЄ засцить і зіграє "мудрого царя", який пішов проти "поганих бояр".
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22.07.2025 19:54 Ответить
Ну посмотрим. Для преодоления вето преза нужно 300 голосов, а их нет 🤔
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22.07.2025 19:55 Ответить
Зесрань негодує
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22.07.2025 20:01 Ответить
Закликають ініціатора цього бл.дства, ну-ну
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22.07.2025 20:00 Ответить
 
 