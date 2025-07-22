Призываем президента Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, - ГАР МОУ

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, идущий вразрез с заявленными принципами ведения государственной политики и нарушающий принятые Украиной международные обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук ГАР МОУ.

В сообщении говорится, что сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №12414. Этим законом полностью ликвидируется процессуальная независимость антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Несмотря на официальное название, законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" в последний момент в невероятно быстром режиме изменили. В документ внесли поправки, которые его не касаются и подменяют суть.

"Однако, сначала профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а затем и сессионный зал, за считанные минуты поддержали этот законопроект в целом. А председатель ВР безотлагательно направил на подпись Президенту", - напомнили в ГАР МОУ.

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Де-факто, принятый законопроект ослабляет борьбу с топ-коррупцией и уничтожает независимое досудебное расследование дел.

Это решение будет иметь серьезные последствия для сектора безопасности и обороны, ведь немало коррупционных злоупотреблений должностных лиц расследовались именно НАБУ, а процессуальное руководство осуществляла САП.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №12414 как подрывающий основы обороноспособности страны, идущий вразрез с заявленными принципами ведения государственной политики и нарушающий принятые Украиной международные обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

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"Мы воюем в том числе и за справедливость и свободу жить в свободном, демократическом обществе. Этот же закон - о злоупотреблении властью и покрывании своих. Не надо идти вопреки воле народа - это может иметь катастрофические последствия", - резюмируют в общественном совете.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.