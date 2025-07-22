НАБУ и САП создавались для процессуальной независимости во всех делах против коррупции, - Сюмар

НАБУ и САП создавали для процессуальной независимости во всех делах против коррупции.

Об этом напомнила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Коррупция сегодня в позиции украинцев является проблемой номер два в стране - после войны с РФ. И надо отметить, что НАБУ и САП имели успехи в этой борьбе, потому что они позволяли себе расследования чиновников высокого уровня, таких, например, как экс-министр единства Алексей Чернышов. Таких, как родственники господина Миндича, их называют близкими к Офису Президента. Там много фигурантов, в том числе и фигуранты из правящей фракции "Слуга народа", которая сегодня фактически сделала это голосование, давайте вещи называть своими именами. Они сделали это вместе со своими сателлитами, с группами ОПЗЖ, "Доверие", "За будущее", "Возрождение". То есть в основном это обломки ОПЗЖ", - сказала Сюмар.

По ее словам, это чрезвычайно серьезное голосование может повлечь огромные последствия для страны, поскольку это было одним из условий украинской евроинтеграции, безвиза и предоставления средств поддержки Украине во время ее борьбы с Россией.

"Это очень серьезно бьет по стране, поскольку за деньгами, которые предоставляют наши партнеры, нужен независимый контроль. И вот сегодня этот независимый контроль попытались убить, как и все дела против топ-чиновников. В этом суть такого слаженного наступления на антикоррупционную инфраструктуру, которое заключалось и во вчерашних обысках. Это тоже была часть этого наступления", - считает народный депутат.

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"Сегодня финансовая помощь ЕС предоставляется нам по программе Ukraine Facility. В условиях предоставления этой помощи четко записано о том, что Украина обязана провести реформирование ГБР, которое откровенно занимается политическими заказами, и обеспечение независимости НАБУ и САП. Вместо этого фактически разворачивают в другую форму НАБУ и САП и вообще не трогают ГБР. То есть делают прямо противоположные вещи, чем уже записано в очень конкретных документах, согласно которым мы получаем деньги ЕС", - отметила Сюмар.

"Это очень серьезный шаг назад. Накануне открытия первого кластера переговоров относительно реального членства Украины мы можем попасть в чрезвычайно невыгодную для себя ситуацию, когда мы настолько затормозим путь в Европу Украины, что сделаем его невозможным. И это то, чего нельзя допустить ни в коем случае", - предостерегает Сюмар.

Она также отметила, что в очередной раз власть протянула нужные ей изменения через непрофильный законопроект о пропавших без вести. "Это такой особый вид цинизма, когда на самом деле в нужный закон, в котором, кстати, есть хорошая норма, которую наши коллеги инициировали, о запрете внесудебных обысков. Потому что вчера к детективам НАБУ пришли без решений суда. И этого нельзя допускать, это открывает двери репрессиям. В правильном законе можно ветировать определенные нормы, и закон дальше принимается с поддержкой позиции президента. То есть на уровне процедуры, когда президент ветирует отдельные нормы. Достаточно просто убрать все эти нормы, и тогда законопроект будет в зале, будет соответствовать своему названию, а не вот так поставить все с ног на голову", - резюмировала Сюмар.

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