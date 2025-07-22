НАБУ и САП создавались для процессуальной независимости во всех делах против коррупции, - Сюмар
НАБУ и САП создавали для процессуальной независимости во всех делах против коррупции.
Об этом напомнила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.
"Коррупция сегодня в позиции украинцев является проблемой номер два в стране - после войны с РФ. И надо отметить, что НАБУ и САП имели успехи в этой борьбе, потому что они позволяли себе расследования чиновников высокого уровня, таких, например, как экс-министр единства Алексей Чернышов. Таких, как родственники господина Миндича, их называют близкими к Офису Президента. Там много фигурантов, в том числе и фигуранты из правящей фракции "Слуга народа", которая сегодня фактически сделала это голосование, давайте вещи называть своими именами. Они сделали это вместе со своими сателлитами, с группами ОПЗЖ, "Доверие", "За будущее", "Возрождение". То есть в основном это обломки ОПЗЖ", - сказала Сюмар.
По ее словам, это чрезвычайно серьезное голосование может повлечь огромные последствия для страны, поскольку это было одним из условий украинской евроинтеграции, безвиза и предоставления средств поддержки Украине во время ее борьбы с Россией.
"Это очень серьезно бьет по стране, поскольку за деньгами, которые предоставляют наши партнеры, нужен независимый контроль. И вот сегодня этот независимый контроль попытались убить, как и все дела против топ-чиновников. В этом суть такого слаженного наступления на антикоррупционную инфраструктуру, которое заключалось и во вчерашних обысках. Это тоже была часть этого наступления", - считает народный депутат.
"Сегодня финансовая помощь ЕС предоставляется нам по программе Ukraine Facility. В условиях предоставления этой помощи четко записано о том, что Украина обязана провести реформирование ГБР, которое откровенно занимается политическими заказами, и обеспечение независимости НАБУ и САП. Вместо этого фактически разворачивают в другую форму НАБУ и САП и вообще не трогают ГБР. То есть делают прямо противоположные вещи, чем уже записано в очень конкретных документах, согласно которым мы получаем деньги ЕС", - отметила Сюмар.
"Это очень серьезный шаг назад. Накануне открытия первого кластера переговоров относительно реального членства Украины мы можем попасть в чрезвычайно невыгодную для себя ситуацию, когда мы настолько затормозим путь в Европу Украины, что сделаем его невозможным. И это то, чего нельзя допустить ни в коем случае", - предостерегает Сюмар.
Она также отметила, что в очередной раз власть протянула нужные ей изменения через непрофильный законопроект о пропавших без вести. "Это такой особый вид цинизма, когда на самом деле в нужный закон, в котором, кстати, есть хорошая норма, которую наши коллеги инициировали, о запрете внесудебных обысков. Потому что вчера к детективам НАБУ пришли без решений суда. И этого нельзя допускать, это открывает двери репрессиям. В правильном законе можно ветировать определенные нормы, и закон дальше принимается с поддержкой позиции президента. То есть на уровне процедуры, когда президент ветирует отдельные нормы. Достаточно просто убрать все эти нормы, и тогда законопроект будет в зале, будет соответствовать своему названию, а не вот так поставить все с ног на голову", - резюмировала Сюмар.
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щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.
Портнова вже нє вєрнуть, але Медведчук ще живий, вони можуть такий ще законище для Єрмака забацать похллєщєє ніж для Яника
Демократію поховано, або Сокира животворяща або концтабор
Отак і ця уся возня навколо набу та сап є нічим іним як спроба створити єще одну касту людей в Україні які будуть понад законом і нематимуть ніякої відповідальності за свої любі злочини.