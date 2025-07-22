Еврокомиссар Кос о законе о НАБУ и САП: Это серьезный шаг назад. Независимые институты жизненно важны для евроинтеграции Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила серьезную обеспокоенность из-за принятия Верховной Радой законопроекта №12414, который подчиняет НАБУ и САП решению генерального прокурора.

Об этом она написала в своем аккаунте в X, сообщает Цензор.НЕТ.

Кос заявила, что демонтаж независимости этих институтов является "серьезным шагом назад" и подрывает ключевые антикоррупционные предохранители. Она подчеркнула, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, являются "жизненно важными для европейского пути Украины".

"Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В стране грохнули антикоррупционную инфраструктуру", - нардеп "Голоса" Совсун

Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кривонос об уголовных делах против подчиненных: По многим фактам НАБУ проводило служебные проверки