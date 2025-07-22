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Новости Давление на НАБУ
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Еврокомиссар Кос о законе о НАБУ и САП: Это серьезный шаг назад. Независимые институты жизненно важны для евроинтеграции Украины

Марта Кос заявила о мощной поддержке Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила серьезную обеспокоенность из-за принятия Верховной Радой законопроекта №12414, который подчиняет НАБУ и САП решению генерального прокурора.

Об этом она написала в своем аккаунте в X, сообщает Цензор.НЕТ.

Кос заявила, что демонтаж независимости этих институтов является "серьезным шагом назад" и подрывает ключевые антикоррупционные предохранители. Она подчеркнула, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, являются "жизненно важными для европейского пути Украины".

"Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС", - отметила она.

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Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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Автор: 

НАБУ (4276) Еврокомиссия (1487)


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Топ комментарии
+7
Хто така оця кос щоб нашому лідору нації вказувати?!Ща лідор як подзвонить баканову!!!
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22.07.2025 17:46 Ответить
+5
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov Юрій Ніколов

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0weDuSuCF1CbEkkR7jtta9xrX7VTankBXowarZa7BiCWkbzD4qTf7TcDgugNweQaal 5 ч. ·

А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.
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22.07.2025 17:49 Ответить
+4
Та мусили вони так настарь комісіє ЄС. Бо ті заявили, що починають перемовини про готовність України до руху в Європейську спільноту. А Зельоним там смерть. Бо там по законам живуть, і пуйла таваріща нема.
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22.07.2025 17:47 Ответить
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Хто така оця кос щоб нашому лідору нації вказувати?!Ща лідор як подзвонить баканову!!!
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22.07.2025 17:46 Ответить
И как сыграет на рояле... Все эти европы и америки содрогнутся от такой какофонии, научатся боятся кремлевского агента. Кстати интересно какой у него псевдоним "хрипатый" или "гундосый".
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22.07.2025 18:30 Ответить
Він вже не буде прислухатися Заходу. Його мрія зовсім поруч.
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22.07.2025 17:47 Ответить
Та мусили вони так настарь комісіє ЄС. Бо ті заявили, що починають перемовини про готовність України до руху в Європейську спільноту. А Зельоним там смерть. Бо там по законам живуть, і пуйла таваріща нема.
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22.07.2025 17:47 Ответить
Но без европейских денег выхода тоже нет. Если Европа отрежет финансирование - через месяц получат Майдан в виде миллионов голодных пенсионеров и бюджетников. Именно их всех сейчас и содержит коллективный Запад.
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22.07.2025 17:50 Ответить
Майдан? Они не доползут до него. Только армия должна будет остановить маланский беспридел.
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22.07.2025 17:59 Ответить
Хоть би ви, та не забули вийти, на Майдан!?!?
Чи ви, самі нє мєсниє? Здалеку?? Лише по клаві клацать, свою мислю??
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22.07.2025 18:54 Ответить
Их устраивает обессиленная раша, а что будет происходить в этом бандустане им насрать. Зуб даю они не прекратят помогать деньгами лишь бы ***** подольше сидел тут в войне. Единственное что такие закидоны зели это сильный удар по тем немногим идейным людям которые еще не погибли и воюют чтоб тут было не как в раше. А зеля делает груинизацию Украины
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22.07.2025 18:26 Ответить
Не тільки зеленим, ЄС це смерть всій кримінально-феодальній системі яка будувалася тут понад 30 років. Тому сьогодні за знищення НАБУ та САП дружно голосували всі партії... навіть найзатятіші ''патріоти''
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22.07.2025 17:54 Ответить
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov Юрій Ніколов

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0weDuSuCF1CbEkkR7jtta9xrX7VTankBXowarZa7BiCWkbzD4qTf7TcDgugNweQaal 5 ч. ·

А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.
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22.07.2025 17:49 Ответить
І тут ми виходимо на питання: "Звідки гроші під такі контракти?" Адже ЗЄ казав, що донорські гроші не крадуть. І, так - донори можуть і перевірити.
Зовсім інша історія з "обраними" волонтерами, чиєї звітності ніхто не бачив.
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22.07.2025 18:03 Ответить
а тим часом зеботи волають:
"Порохоботы, твари недобитые, вы решили раскачивать государство в настолько тяжёлые времена?!? Идёт война, гибнут люди, всё сложно - а вы, твари, хотите, чтобы Европа отменила финансирование из-за того, что якобы антикоррупционные структуры притесняют. А не охренели ли вы, кацапы проклятые?!? Раз надо - значит надо, и заткните пасти, ублюдки москальские!!!"
Свідок в 22.07.2025 17:54
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22.07.2025 18:20 Ответить
Я вже чекаю на тези: "антикорупціонери заважали будувати дрони/ракети/авіаносці!", "Дрони без корупції неможливі!", "Корупційна складова становить державну таємницю!"

Ну, і далі, кому скільки уява дозволить.
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22.07.2025 18:57 Ответить
я все зрозумів!!!
рудий доні обом владімірам дав 50 днів!!
одному заграбастати побільше території та вбити побільше українців.
малоросу владіміру, почистити за собою та приготуватись валити звідси.
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22.07.2025 17:50 Ответить
Та введіть санкції проти слуг або прямо скажіть що буде скасовано безвіз, бо на болті зелені вертіли ваші занепокоєння
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22.07.2025 17:50 Ответить
Безвіз, то для населЄнія. У них множинне громадянство. Конституцію не дарма нищили?
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22.07.2025 18:01 Ответить
Да Зеленскому насрать. У него животный страх что вылезет все про него родимого. Он строит здесь уменьшенную копию рашки, где все подчиняется "папе".
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22.07.2025 17:51 Ответить
Безконтрольність НАБУ породила кримінал і держзраду, - експерт

Рада ухвалила закон, який мав з'явитися ще кілька років тому. Тепер за НАБУ наглядатиме Офіс Генпрокурора, а не Спеціальна антикорупційна прокуратура.
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22.07.2025 17:51 Ответить
🔥🔥🔥 тан НАБУ перетворилось в місце шантажу
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22.07.2025 17:53 Ответить
О, два подляцькі експерди вилізли з під плінтуса
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22.07.2025 17:58 Ответить
Експерда не татаров звати?
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22.07.2025 17:59 Ответить
Ми ж НЕ в ЄС, але морква з цією обіцянкою вже мохомо покрися і тільки вимоги щось.знов реформувати як з рогу ізобілія на голови нам сипляться. Чесність має бути з двостороннім рухом.
Гарно про це все написав Міха Анархіст, абсолютно.точно і чесно :«

Ну вот с чем соглашусь... с тем, что загальний нагляд Прокуратуры на системном уровне был грамотным ходом в переходных положениях Конституции...

Потом по требованию соросят сие убрали и это стало началом деградации всей силовой системы...

Сперва я даже поддерживал устранение этого рудимента совка... но потом умные люди давным давно пояснили мне, что хаос никогда к хорошему не приводил...

Потом мы слали в ГПУ жалобы Граждан на препятствование праву на мирные собрания... а оттель улыбались и говорили - Вы сами убрали общий надзор... так что сорри... не можем ничем помочь...

А по поводу НАБУ... ну давайте честно - это просто структура внешнего контроля и управления (негласного съема инфы и шантажа элит в пользу третьих стран)...

Как на это отреагируют "третьи страны" хз... Будем посмотреть... Мне говорят, что я ошибаюсь... и что Келлог вообще такие темы не обсуждал...

ХЗ... скоро получать грант от ЕС и лоббировать помощь от США... вот и посмотрим что и как... Но здайотсо мне, что все дадут и все будет ок.»

Витримки нам усім.
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22.07.2025 17:52 Ответить
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22.07.2025 17:54 Ответить
Зараз нам в зброї знову відмовлять і це вже на довго. Поки ВАКС, НАБУ та САП не стануть незалежними.
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22.07.2025 17:55 Ответить
навпаки ,добавлять
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22.07.2025 17:56 Ответить
Думаєш за це лайно тобі подляк премію випише?
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22.07.2025 18:01 Ответить
тупий мудрий нарід України вважає інакше
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22.07.2025 17:55 Ответить
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22.07.2025 17:56 Ответить
Это переломный момент, как история с законом об иноагентах в Грузии

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/person-42862929
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22.07.2025 17:56 Ответить
Просто сволота користується тим що війна.
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22.07.2025 17:59 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid033hLFhFmWHBNkrL6vMg66ojuQxoAsQy9QG8J3m4VWQmUzD5dnFrDdRXFSuLCid6Vul 41 мин. ·

Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?

1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціаціїї з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.

Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.

2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.

Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.

3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.

У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.

І в цей час у Верховній Раді 263 депутата, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.

Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?

Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?

Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.

Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші забов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.

Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
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22.07.2025 17:57 Ответить
Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє"
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
- на своєму боці вони завжди виступали і виступають ! Всі це знають , а Бутусов - тим більше
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22.07.2025 18:08 Ответить
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22.07.2025 17:59 Ответить
так генеральний прокурор теж незалежний
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22.07.2025 17:59 Ответить
Незалежно лиже сраку лідора - завидуєш, що язик закороткий?
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22.07.2025 18:03 Ответить
Що б там не було, як би не було, все одно бабло переможе зло»
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22.07.2025 18:02 Ответить
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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22.07.2025 18:04 Ответить
походу.. тупорилому недофюреру Зєлє - пзда...
і вже просто цікаво, куди ж воно, згодом, тікатиме разом зі своїми дермаками-татаровими.. невже-таки к Фьодрищу у Ростов? чи до витоків трагедії, в Оман?..
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22.07.2025 18:06 Ответить
він як Колобок
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22.07.2025 18:12 Ответить
Краще б усі ці єврокомісари та інші європейські лідери наполягли на скороченні кількості наших депутатів, хоча б на дві третини. Невже вони не бачать, яка частина іноземної допомоги йде на утримання депутатів, провладні забаганки та привласнення коштів провладними кланами.
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22.07.2025 18:10 Ответить
Думаєте - скорочені на 2/3 депутати будуть менше красти ?
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22.07.2025 18:15 Ответить
Можливо, хоч у такий спосіб вдасться позбавитися провладної більшості, і можна буде побачити у парламенті дискусію.
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22.07.2025 18:31 Ответить
А що, вони пропонують Україні якісь конкретні терміни вступу? Чи якийсь вичерпний перелік конкретних вимог? Чи може вони мають якийсь вплив на мадяр і словаків, що по любому заблокують вступ?Набу існує одинадцятий рік. Може Україна за цей час просунулась на шляху до членства? Хоч з набу, хоч без набу ніхто України до ЄС приймати не збирається і не збирався. Принаймні найближчі 20 років. А далі буде видно - може до того часу і вступати вже нікуди буде. То нічого і зі своїми порадами лізти.
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22.07.2025 18:16 Ответить
Тоже верно. Грузию мурыжили мурыжили в итоге плюнули грузины на это. Украину тоже мурыжат даже уже врать перестали такие как меру и говорят до 34 года точно не будет ЕС. Главное воюйте до усрачики
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22.07.2025 18:30 Ответить
Зелю ждет участь яныка
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22.07.2025 18:17 Ответить
Або Кадафі,в кращому випадку Чаушеску чи Мусоліні.
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22.07.2025 18:42 Ответить
Давайте уточнимо: не ефективні, саме незалежні?
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22.07.2025 18:19 Ответить
Україна це поки білорусь чи вже росія?
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22.07.2025 18:45 Ответить
Хіба зє&к° потрібен прийом України в ЄС? Щоб не відповідати він готовий знищити Україну,але грабувати і мародьрити країну вони будуть до останього!
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22.07.2025 18:47 Ответить
Европейцам наличие НАБУ и САП говорит о борьбе с коррупцией? М-да...
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22.07.2025 18:54 Ответить
віслюку це розскажи.....
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22.07.2025 18:58 Ответить
Костюк для євроінтеграції України важливі ці інституції чи відсутність корупції в Україні? Ці органи корупцію очолюють.
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22.07.2025 19:05 Ответить
 
 