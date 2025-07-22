Єврокомісарка Кос про закон щодо НАБУ та САП: Це серйозний крок назад. Незалежні інституції є життєво важливими для євроінтеграції України
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який підпорядковує НАБУ та САП рішенню генерального прокурора.
Про це вона написала у своєму акаунті в X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кос заявила, що демонтаж незалежності цих інституцій є "серйозним кроком назад" і підриває ключові антикорупційні запобіжники. Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, є "життєво важливими для європейського шляху України".
"Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", - зазначила вона.
Законопроєкт №12414
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.
Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.
Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.
Зовсім інша історія з "обраними" волонтерами, чиєї звітності ніхто не бачив.
"Порохоботы, твари недобитые, вы решили раскачивать государство в настолько тяжёлые времена?!? Идёт война, гибнут люди, всё сложно - а вы, твари, хотите, чтобы Европа отменила финансирование из-за того, что якобы антикоррупционные структуры притесняют. А не охренели ли вы, кацапы проклятые?!? Раз надо - значит надо, и заткните пасти, ублюдки москальские!!!"
Свідок в 22.07.2025 17:54
рудий доні обом владімірам дав 50 днів!!
одному заграбастати побільше території та вбити побільше українців.
малоросу владіміру, почистити за собою та приготуватись валити звідси.
Рада ухвалила закон, який мав з'явитися ще кілька років тому. Тепер за НАБУ наглядатиме Офіс Генпрокурора, а не Спеціальна антикорупційна прокуратура.
Гарно про це все написав Міха Анархіст, абсолютно.точно і чесно :«
Ну вот с чем соглашусь... с тем, что загальний нагляд Прокуратуры на системном уровне был грамотным ходом в переходных положениях Конституции...
Потом по требованию соросят сие убрали и это стало началом деградации всей силовой системы...
Сперва я даже поддерживал устранение этого рудимента совка... но потом умные люди давным давно пояснили мне, что хаос никогда к хорошему не приводил...
Потом мы слали в ГПУ жалобы Граждан на препятствование праву на мирные собрания... а оттель улыбались и говорили - Вы сами убрали общий надзор... так что сорри... не можем ничем помочь...
А по поводу НАБУ... ну давайте честно - это просто структура внешнего контроля и управления (негласного съема инфы и шантажа элит в пользу третьих стран)...
Как на это отреагируют "третьи страны" хз... Будем посмотреть... Мне говорят, что я ошибаюсь... и что Келлог вообще такие темы не обсуждал...
ХЗ... скоро получать грант от ЕС и лоббировать помощь от США... вот и посмотрим что и как... Но здайотсо мне, что все дадут и все будет ок.»
Витримки нам усім.
тупиймудрий нарід України вважає інакше
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/person-42862929
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid033hLFhFmWHBNkrL6vMg66ojuQxoAsQy9QG8J3m4VWQmUzD5dnFrDdRXFSuLCid6Vul 41 мин. ·
Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціаціїї з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.
Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.
2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.
3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.
У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.
І в цей час у Верховній Раді 263 депутата, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?
Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.
Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші забов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.
Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
- на своєму боці вони завжди виступали і виступають ! Всі це знають , а Бутусов - тим більше
і вже просто цікаво, куди ж воно, згодом, тікатиме разом зі своїми дермаками-татаровими.. невже-таки к Фьодрищу у Ростов? чи до витоків трагедії, в Оман?..