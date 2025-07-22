УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Тиск на НАБУ
1 510 49

Єврокомісарка Кос про закон щодо НАБУ та САП: Це серйозний крок назад. Незалежні інституції є життєво важливими для євроінтеграції України

Марта Кос заявила про потужну підтримку України

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який підпорядковує НАБУ та САП рішенню генерального прокурора.

Про це вона написала у своєму акаунті в X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кос заявила, що демонтаж незалежності цих інституцій є "серйозним кроком назад" і підриває ключові антикорупційні запобіжники. Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, є "життєво важливими для європейського шляху України".

"Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "В країні грохнули антикорупційну інфраструктуру", - нардепка "Голосу" Совсун

Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кривонос про кримінальні справи проти підлеглих: За багатьма фактами НАБУ проводило службові перевірки

Автор: 

НАБУ (5149) Єврокомісія (2214)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Хто така оця кос щоб нашому лідору нації вказувати?!Ща лідор як подзвонить баканову!!!
показати весь коментар
22.07.2025 17:46 Відповісти
+4
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov Юрій Ніколов

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0weDuSuCF1CbEkkR7jtta9xrX7VTankBXowarZa7BiCWkbzD4qTf7TcDgugNweQaal 5 ч. ·

А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.
показати весь коментар
22.07.2025 17:49 Відповісти
+3
Та мусили вони так настарь комісіє ЄС. Бо ті заявили, що починають перемовини про готовність України до руху в Європейську спільноту. А Зельоним там смерть. Бо там по законам живуть, і пуйла таваріща нема.
показати весь коментар
22.07.2025 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто така оця кос щоб нашому лідору нації вказувати?!Ща лідор як подзвонить баканову!!!
показати весь коментар
22.07.2025 17:46 Відповісти
И как сыграет на рояле... Все эти европы и америки содрогнутся от такой какофонии, научатся боятся кремлевского агента. Кстати интересно какой у него псевдоним "хрипатый" или "гундосый".
показати весь коментар
22.07.2025 18:30 Відповісти
Він вже не буде прислухатися Заходу. Його мрія зовсім поруч.
показати весь коментар
22.07.2025 17:47 Відповісти
Та мусили вони так настарь комісіє ЄС. Бо ті заявили, що починають перемовини про готовність України до руху в Європейську спільноту. А Зельоним там смерть. Бо там по законам живуть, і пуйла таваріща нема.
показати весь коментар
22.07.2025 17:47 Відповісти
Но без европейских денег выхода тоже нет. Если Европа отрежет финансирование - через месяц получат Майдан в виде миллионов голодных пенсионеров и бюджетников. Именно их всех сейчас и содержит коллективный Запад.
показати весь коментар
22.07.2025 17:50 Відповісти
Майдан? Они не доползут до него. Только армия должна будет остановить маланский беспридел.
показати весь коментар
22.07.2025 17:59 Відповісти
Их устраивает обессиленная раша, а что будет происходить в этом бандустане им насрать. Зуб даю они не прекратят помогать деньгами лишь бы ***** подольше сидел тут в войне. Единственное что такие закидоны зели это сильный удар по тем немногим идейным людям которые еще не погибли и воюют чтоб тут было не как в раше. А зеля делает груинизацию Украины
показати весь коментар
22.07.2025 18:26 Відповісти
Не тільки зеленим, ЄС це смерть всій кримінально-феодальній системі яка будувалася тут понад 30 років. Тому сьогодні за знищення НАБУ та САП дружно голосували всі партії... навіть найзатятіші ''патріоти''
показати весь коментар
22.07.2025 17:54 Відповісти
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov Юрій Ніколов

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/posts/pfbid0weDuSuCF1CbEkkR7jtta9xrX7VTankBXowarZa7BiCWkbzD4qTf7TcDgugNweQaal 5 ч. ·

А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.
показати весь коментар
22.07.2025 17:49 Відповісти
І тут ми виходимо на питання: "Звідки гроші під такі контракти?" Адже ЗЄ казав, що донорські гроші не крадуть. І, так - донори можуть і перевірити.
Зовсім інша історія з "обраними" волонтерами, чиєї звітності ніхто не бачив.
показати весь коментар
22.07.2025 18:03 Відповісти
а тим часом зеботи волають:
"Порохоботы, твари недобитые, вы решили раскачивать государство в настолько тяжёлые времена?!? Идёт война, гибнут люди, всё сложно - а вы, твари, хотите, чтобы Европа отменила финансирование из-за того, что якобы антикоррупционные структуры притесняют. А не охренели ли вы, кацапы проклятые?!? Раз надо - значит надо, и заткните пасти, ублюдки москальские!!!"
Свідок в 22.07.2025 17:54
показати весь коментар
22.07.2025 18:20 Відповісти
я все зрозумів!!!
рудий доні обом владімірам дав 50 днів!!
одному заграбастати побільше території та вбити побільше українців.
малоросу владіміру, почистити за собою та приготуватись валити звідси.
показати весь коментар
22.07.2025 17:50 Відповісти
Та введіть санкції проти слуг або прямо скажіть що буде скасовано безвіз, бо на болті зелені вертіли ваші занепокоєння
показати весь коментар
22.07.2025 17:50 Відповісти
Безвіз, то для населЄнія. У них множинне громадянство. Конституцію не дарма нищили?
показати весь коментар
22.07.2025 18:01 Відповісти
Да Зеленскому насрать. У него животный страх что вылезет все про него родимого. Он строит здесь уменьшенную копию рашки, где все подчиняется "папе".
показати весь коментар
22.07.2025 17:51 Відповісти
Безконтрольність НАБУ породила кримінал і держзраду, - експерт

Рада ухвалила закон, який мав з'явитися ще кілька років тому. Тепер за НАБУ наглядатиме Офіс Генпрокурора, а не Спеціальна антикорупційна прокуратура.
показати весь коментар
22.07.2025 17:51 Відповісти
🔥🔥🔥 тан НАБУ перетворилось в місце шантажу
показати весь коментар
22.07.2025 17:53 Відповісти
О, два подляцькі експерди вилізли з під плінтуса
показати весь коментар
22.07.2025 17:58 Відповісти
Експерда не татаров звати?
показати весь коментар
22.07.2025 17:59 Відповісти
Ми ж НЕ в ЄС, але морква з цією обіцянкою вже мохомо покрися і тільки вимоги щось.знов реформувати як з рогу ізобілія на голови нам сипляться. Чесність має бути з двостороннім рухом.
Гарно про це все написав Міха Анархіст, абсолютно.точно і чесно :«

Ну вот с чем соглашусь... с тем, что загальний нагляд Прокуратуры на системном уровне был грамотным ходом в переходных положениях Конституции...

Потом по требованию соросят сие убрали и это стало началом деградации всей силовой системы...

Сперва я даже поддерживал устранение этого рудимента совка... но потом умные люди давным давно пояснили мне, что хаос никогда к хорошему не приводил...

Потом мы слали в ГПУ жалобы Граждан на препятствование праву на мирные собрания... а оттель улыбались и говорили - Вы сами убрали общий надзор... так что сорри... не можем ничем помочь...

А по поводу НАБУ... ну давайте честно - это просто структура внешнего контроля и управления (негласного съема инфы и шантажа элит в пользу третьих стран)...

Как на это отреагируют "третьи страны" хз... Будем посмотреть... Мне говорят, что я ошибаюсь... и что Келлог вообще такие темы не обсуждал...

ХЗ... скоро получать грант от ЕС и лоббировать помощь от США... вот и посмотрим что и как... Но здайотсо мне, что все дадут и все будет ок.»

Витримки нам усім.
показати весь коментар
22.07.2025 17:52 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2025 17:54 Відповісти
Зараз нам в зброї знову відмовлять і це вже на довго. Поки ВАКС, НАБУ та САП не стануть незалежними.
показати весь коментар
22.07.2025 17:55 Відповісти
навпаки ,добавлять
показати весь коментар
22.07.2025 17:56 Відповісти
Думаєш за це лайно тобі подляк премію випише?
показати весь коментар
22.07.2025 18:01 Відповісти
тупий мудрий нарід України вважає інакше
показати весь коментар
22.07.2025 17:55 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2025 17:56 Відповісти
Это переломный момент, как история с законом об иноагентах в Грузии

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/person-42862929
показати весь коментар
22.07.2025 17:56 Відповісти
Просто сволота користується тим що війна.
показати весь коментар
22.07.2025 17:59 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid033hLFhFmWHBNkrL6vMg66ojuQxoAsQy9QG8J3m4VWQmUzD5dnFrDdRXFSuLCid6Vul 41 мин. ·

Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?

1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціаціїї з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.

Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.

2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.

Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.

3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.

У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.

І в цей час у Верховній Раді 263 депутата, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.

Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?

Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?

Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.

Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші забов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.

Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
показати весь коментар
22.07.2025 17:57 Відповісти
Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє"
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
- на своєму боці вони завжди виступали і виступають ! Всі це знають , а Бутусов - тим більше
показати весь коментар
22.07.2025 18:08 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2025 17:59 Відповісти
так генеральний прокурор теж незалежний
показати весь коментар
22.07.2025 17:59 Відповісти
Незалежно лиже сраку лідора - завидуєш, що язик закороткий?
показати весь коментар
22.07.2025 18:03 Відповісти
Що б там не було, як би не було, все одно бабло переможе зло»
показати весь коментар
22.07.2025 18:02 Відповісти
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
показати весь коментар
22.07.2025 18:04 Відповісти
походу.. тупорилому недофюреру Зєлє - пзда...
і вже просто цікаво, куди ж воно, згодом, тікатиме разом зі своїми дермаками-татаровими.. невже-таки к Фьодрищу у Ростов? чи до витоків трагедії, в Оман?..
показати весь коментар
22.07.2025 18:06 Відповісти
він як Колобок
показати весь коментар
22.07.2025 18:12 Відповісти
Краще б усі ці єврокомісари та інші європейські лідери наполягли на скороченні кількості наших депутатів, хоча б на дві третини. Невже вони не бачать, яка частина іноземної допомоги йде на утримання депутатів, провладні забаганки та привласнення коштів провладними кланами.
показати весь коментар
22.07.2025 18:10 Відповісти
Думаєте - скорочені на 2/3 депутати будуть менше красти ?
показати весь коментар
22.07.2025 18:15 Відповісти
Можливо, хоч у такий спосіб вдасться позбавитися провладної більшості, і можна буде побачити у парламенті дискусію.
показати весь коментар
22.07.2025 18:31 Відповісти
А що, вони пропонують Україні якісь конкретні терміни вступу? Чи якийсь вичерпний перелік конкретних вимог? Чи може вони мають якийсь вплив на мадяр і словаків, що по любому заблокують вступ?Набу існує одинадцятий рік. Може Україна за цей час просунулась на шляху до членства? Хоч з набу, хоч без набу ніхто України до ЄС приймати не збирається і не збирався. Принаймні найближчі 20 років. А далі буде видно - може до того часу і вступати вже нікуди буде. То нічого і зі своїми порадами лізти.
показати весь коментар
22.07.2025 18:16 Відповісти
Тоже верно. Грузию мурыжили мурыжили в итоге плюнули грузины на это. Украину тоже мурыжат даже уже врать перестали такие как меру и говорят до 34 года точно не будет ЕС. Главное воюйте до усрачики
показати весь коментар
22.07.2025 18:30 Відповісти
Зелю ждет участь яныка
показати весь коментар
22.07.2025 18:17 Відповісти
Або Кадафі,в кращому випадку Чаушеску чи Мусоліні.
показати весь коментар
22.07.2025 18:42 Відповісти
Давайте уточнимо: не ефективні, саме незалежні?
показати весь коментар
22.07.2025 18:19 Відповісти
Україна це поки білорусь чи вже росія?
показати весь коментар
22.07.2025 18:45 Відповісти
 
 