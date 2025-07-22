Єврокомісарка Кос про закон щодо НАБУ та САП: Це серйозний крок назад. Незалежні інституції є життєво важливими для євроінтеграції України

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який підпорядковує НАБУ та САП рішенню генерального прокурора.

Про це вона написала у своєму акаунті в X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кос заявила, що демонтаж незалежності цих інституцій є "серйозним кроком назад" і підриває ключові антикорупційні запобіжники. Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, є "життєво важливими для європейського шляху України".

"Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", - зазначила вона.

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Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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