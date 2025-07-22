"В країні грохнули антикорупційну інфраструктуру", - нардепка "Голосу" Совсун
Народний депутат із фракції "Голос" Інна Совсун прокоментувала прийняття Верховною Радою закону №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"В країні грохнули антикорупційну інфраструктуру. Можна по-різному ставитися до НАБУ, САП, ДБР, БЕБ та інших, мати зауваження, критикувати, але їхня робота — це був величезний крок уперед. Гучних розслідувань та важливих справ вистачало.
Якщо в НАБУ дійсно були російські агенти, дуже добре, що їх знайшли, — прикро, що тільки зараз. Але це точно не привід зносити цілу інституцію. За таким принципом можна скасувати і СБУ, і Верховну Раду, — тут російських кротів ще більше", - написала Совсун у фейсбуці.
Нардепка від "Голосу" зазначає, що якщо президент підпише законопроєкт, НАБУ та САП перетворюються на ручні органи генпрокуратури, яка історично "на 100% президента".
"Що особливо цинічно, цей законопроєкт внесли поправками в інший законопроєкт по військовій тематиці", - додає Совсун.
Ліквідація незалежності НАБУ та САП
21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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Усе йде за планом , думаю, не одного Єрмака, а розробленим в тому числі Медведчуком, бувшим прокурором Олійником й т п у рашці.
Підсумки. 1.Шмигаль відмінив рішення конкурсу по керівнику БЕБ
2Малюк заявив про знищення-зачичтку скоріш татарівських убивць соратника Червінскького полковника СБУ.-(Малюк не заперечив цього повідомлення)
3. Імітаційна зміна білизни в ОПУкабміні, названа зміною уряду .
4 ПЕРЕКРАСНІ Шмигаль та Умєров лиш помінялися місцями.
5.Дєвочку з уряду Шмигаля яка работала стюардесою у Єрмака в його вояжах до США зробили Шмигалкою.
6 нова Шмигалка почала ротом підтримувати усі антизаконні дії ЄрмакоМАРОДЕРНІ
7. Почали й закінчують знищувати антикорупційні структури. Зі слуг набрали ЗА 186 ВСЬОГО 186 голосів ( у 2019 вовка знищив таку ВР незаконно призначеними достроковими виборами )А тут просто купили голоси та підключили Кремль ( депутатів ОПЗЖ)
8; Чекаючи на такі круті збуджуючі громадську думку рішення й реакцію партнерів, сіли у вовки в кабінеті фотошопити ПАДАГАТОВКУ К ПЄРЄГАВОРАМ та АБСУЖДЕНІЄ ДЄЛЄГАЦІІ - за день до перемовин !!!
9. Новина пішла від ЗМІ вовка спішить підписати смертельний вирок антикорупциним структурам.
НУ І ШО МИ МЄМО? або громадянський спротив або повну індульгенцію кремлівським мародерам творити своє ...
Народу по...р, бо жодних ознак діяльності цих органів вони на собі не відчули, хіба що купа бабла на їх утримання йшла. Краще віддайте це все військовим!
А якщо, справді, не піддаватися сліпій вірі, стати на позицію "оба хуже", подумати, розглянути іншу версію: візьмемо за аналогію жорстоку боротьбу різних мафіозних угрупувань за контроль над територією, яка загострюється з наростанням передвиборної турбуленції - з метою нарощування партіями, партійками потенціалу обманювати електоральний "планктон"...
El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.
Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .
FT (Financial Times)
Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції
Reuters
Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є
The Guardian
Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
📌 Загальний висновок
Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.
Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.
Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
НАБУ створили після Майдану у 2015 р. Його знос - це повернення у часи Януковича.
Все просто. Не жили харашо - нєфіг починать.
Рада підтримала в цілому законопроєкт 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.
Прокоментую коротко. Це не тільки чергові кроки Банкової по встановленню свого контролю над незалежними органами антикорупційної вертикалі. Це смачний ляпас Демократичній партії США, яка була ініціатором створення цих органів з метою зовнішнього контролю за українськими можновладцями. Контролю у найбільш корисному для українців сенсі цього слова.
Розрахунок Банкової на те, що Трамп не заступатиметься за структури, які створені за участю Демпартії. Що стосується європейців, Єрмак енд компані переконали Зеленського, що ті не наважаться висунути ультиматум, пригрозивши зупинити фінансову допомогу під час війни.
Короткозора і шкідлива позиція. Таке враження, що Зеленський вирішив правити вічно. При цьому думає, що застрахований від нових сварок з Трампом, що демократи у США більше не повернуться до влади, що Європа на все закриє очі і допомогатиме Україні попри повзуче встановлення у Києві диктатури. Мовляв, війна все спише.
Не спише. Якщо, звісно, ініціатори цього трешу заздалегідь не підготували собі запасний аеродром десь на просторі від Ростову до Пхеньяна.
Совсун ніяк не голосувала за цей закон, хоча була в залі
а могла ж проголосувати "проти", тоді її дописи сприймалися б із довірою
а так виходить: бла-бла-бла!
Всі ж розуміють, що Володимир Зеленський не накладе вето? Ну, не просто так же він все це протягнув. І всі ж розуміють, що Генпрокурор Руслан Кравченко не подасть у відставку на знак незгоди з тим, що відбувається? А я вас попереджав, що він хоче царювати, як Путін і тому будує Рашку на мінімалках.
І всі ж розуміють які сценарії вимальовуються для України? Сьогодні відбувся початок грузинського сценарію. Яник на зміг ушатати країну та позбути Україну незалежності, а шоумен впевненно йде до результату. До речі, схоже, що на болотах радіють через те, що наш цар запускає соціально-політичну кризу. Їм це в тему.
Моя єдина надія на погрози європейських урядів, що створення антикорупційних органів було умовою не лише безвізу, а і євроінтеграції. І якщо не буде накладено вето, то буде реакція з боку ЄС. Хоча Зеленському євроінтеграція і не потрібна. Як вона не потрібна, наприклад, Лукашенку. І це ви теж, сподіваюся, розумієте? То який сценарій залишає Зеленський Україні?