"В країні грохнули антикорупційну інфраструктуру", - нардепка "Голосу" Совсун

Народний депутат із фракції "Голос" Інна Совсун прокоментувала прийняття Верховною Радою закону №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"В країні грохнули антикорупційну інфраструктуру. Можна по-різному ставитися до НАБУ, САП, ДБР, БЕБ та інших, мати зауваження, критикувати, але їхня робота — це був величезний крок уперед. Гучних розслідувань та важливих справ вистачало.

Якщо в НАБУ дійсно були російські агенти, дуже добре, що їх знайшли, — прикро, що тільки зараз. Але це точно не привід зносити цілу інституцію. За таким принципом можна скасувати і СБУ, і Верховну Раду, — тут російських кротів ще більше", - написала Совсун у фейсбуці.

Нардепка від "Голосу" зазначає, що якщо президент підпише законопроєкт, НАБУ та САП перетворюються на ручні органи генпрокуратури, яка історично "на 100% президента".

"Що особливо цинічно, цей законопроєкт внесли поправками в інший законопроєкт по військовій тематиці", - додає Совсун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи, які мають конфлікт інтересів, радісно голосували за законопроєкт №12414, - директор НАБУ

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.