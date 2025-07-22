"В стране грохнули антикоррупционную инфраструктуру", - нардеп "Голоса" Совсун

Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун прокомментировала принятие Верховной Радой закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"В стране грохнули антикоррупционную инфраструктуру. Можно по-разному относиться к НАБУ, САП, ГБР, БЭБ и другим, иметь замечания, критиковать, но их работа - это был огромный шаг вперед. Громких расследований и важных дел хватало.

Если в НАБУ действительно были российские агенты, очень хорошо, что их нашли, - обидно, что только сейчас. Но это точно не повод сносить целую институцию. По такому принципу можно отменить и СБУ, и Верховную Раду, - здесь российских кротов еще больше", - написала Совсун в фейсбуке.

Нардеп от "Голоса" отмечает, что если президент подпишет законопроект, НАБУ и САП превращаются в ручные органы генпрокуратуры, которая исторически "на 100% президента".

"Что особенно цинично, этот законопроект внесли поправками в другой законопроект по военной тематике", - добавляет Совсун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы, имеющие конфликт интересов, радостно голосовали за законопроект №12414, - директор НАБУ

Ликвидация независимости НАБУ и САП

21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.