"В стране грохнули антикоррупционную инфраструктуру", - нардеп "Голоса" Совсун
Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун прокомментировала принятие Верховной Радой закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"В стране грохнули антикоррупционную инфраструктуру. Можно по-разному относиться к НАБУ, САП, ГБР, БЭБ и другим, иметь замечания, критиковать, но их работа - это был огромный шаг вперед. Громких расследований и важных дел хватало.
Если в НАБУ действительно были российские агенты, очень хорошо, что их нашли, - обидно, что только сейчас. Но это точно не повод сносить целую институцию. По такому принципу можно отменить и СБУ, и Верховную Раду, - здесь российских кротов еще больше", - написала Совсун в фейсбуке.
Нардеп от "Голоса" отмечает, что если президент подпишет законопроект, НАБУ и САП превращаются в ручные органы генпрокуратуры, которая исторически "на 100% президента".
"Что особенно цинично, этот законопроект внесли поправками в другой законопроект по военной тематике", - добавляет Совсун.
Ликвидация независимости НАБУ и САП
21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Усе йде за планом , думаю, не одного Єрмака, а розробленим в тому числі Медведчуком, бувшим прокурором Олійником й т п у рашці.
Підсумки. 1.Шмигаль відмінив рішення конкурсу по керівнику БЕБ
2Малюк заявив про знищення-зачичтку скоріш татарівських убивць соратника Червінскького полковника СБУ.-(Малюк не заперечив цього повідомлення)
3. Імітаційна зміна білизни в ОПУкабміні, названа зміною уряду .
4 ПЕРЕКРАСНІ Шмигаль та Умєров лиш помінялися місцями.
5.Дєвочку з уряду Шмигаля яка работала стюардесою у Єрмака в його вояжах до США зробили Шмигалкою.
6 нова Шмигалка почала ротом підтримувати усі антизаконні дії ЄрмакоМАРОДЕРНІ
7. Почали й закінчують знищувати антикорупційні структури. Зі слуг набрали ЗА 186 ВСЬОГО 186 голосів ( у 2019 вовка знищив таку ВР незаконно призначеними достроковими виборами )А тут просто купили голоси та підключили Кремль ( депутатів ОПЗЖ)
8; Чекаючи на такі круті збуджуючі громадську думку рішення й реакцію партнерів, сіли у вовки в кабінеті фотошопити ПАДАГАТОВКУ К ПЄРЄГАВОРАМ та АБСУЖДЕНІЄ ДЄЛЄГАЦІІ - за день до перемовин !!!
9. Новина пішла від ЗМІ вовка спішить підписати смертельний вирок антикорупциним структурам.
НУ І ШО МИ МЄМО? або громадянський спротив або повну індульгенцію кремлівським мародерам творити своє ...
Народу по...р, бо жодних ознак діяльності цих органів вони на собі не відчули, хіба що купа бабла на їх утримання йшла. Краще віддайте це все військовим!
А якщо, справді, не піддаватися сліпій вірі, стати на позицію "оба хуже", подумати, розглянути іншу версію: візьмемо за аналогію жорстоку боротьбу різних мафіозних угрупувань за контроль над територією, яка загострюється з наростанням передвиборної турбуленції - з метою нарощування партіями, партійками потенціалу обманювати електоральний "планктон"...
El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.
Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .
FT (Financial Times)
Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції
Reuters
Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є
The Guardian
Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
📌 Загальний висновок
Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.
Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.
Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
НАБУ створили після Майдану у 2015 р. Його знос - це повернення у часи Януковича.
Все просто. Не жили харашо - нєфіг починать.
Рада підтримала в цілому законопроєкт 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.
Прокоментую коротко. Це не тільки чергові кроки Банкової по встановленню свого контролю над незалежними органами антикорупційної вертикалі. Це смачний ляпас Демократичній партії США, яка була ініціатором створення цих органів з метою зовнішнього контролю за українськими можновладцями. Контролю у найбільш корисному для українців сенсі цього слова.
Розрахунок Банкової на те, що Трамп не заступатиметься за структури, які створені за участю Демпартії. Що стосується європейців, Єрмак енд компані переконали Зеленського, що ті не наважаться висунути ультиматум, пригрозивши зупинити фінансову допомогу під час війни.
Короткозора і шкідлива позиція. Таке враження, що Зеленський вирішив правити вічно. При цьому думає, що застрахований від нових сварок з Трампом, що демократи у США більше не повернуться до влади, що Європа на все закриє очі і допомогатиме Україні попри повзуче встановлення у Києві диктатури. Мовляв, війна все спише.
Не спише. Якщо, звісно, ініціатори цього трешу заздалегідь не підготували собі запасний аеродром десь на просторі від Ростову до Пхеньяна.
Всі ж розуміють, що Володимир Зеленський не накладе вето? Ну, не просто так же він все це протягнув. І всі ж розуміють, що Генпрокурор Руслан Кравченко не подасть у відставку на знак незгоди з тим, що відбувається? А я вас попереджав, що він хоче царювати, як Путін і тому будує Рашку на мінімалках.
І всі ж розуміють які сценарії вимальовуються для України? Сьогодні відбувся початок грузинського сценарію. Яник на зміг ушатати країну та позбути Україну незалежності, а шоумен впевненно йде до результату. До речі, схоже, що на болотах радіють через те, що наш цар запускає соціально-політичну кризу. Їм це в тему.
Моя єдина надія на погрози європейських урядів, що створення антикорупційних органів було умовою не лише безвізу, а і євроінтеграції. І якщо не буде накладено вето, то буде реакція з боку ЄС. Хоча Зеленському євроінтеграція і не потрібна. Як вона не потрібна, наприклад, Лукашенку. І це ви теж, сподіваюся, розумієте? То який сценарій залишає Зеленський Україні?