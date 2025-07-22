НАБУ і САП створювали для процесуальної незалежності у всіх справах проти корупції, - Сюмар

НАБУ і САП створювали для процесуальної незалежності у всіх справах проти корупції.

Про це нагадала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Корупція сьогодні в позиції українців є проблемою номер два в країні – після війни з РФ. І треба відзначити, що НАБУ і САП мали успіхи в цій боротьбі, тому що вони дозволяли собі розслідування чиновників високого рівня, таких, наприклад, як екс-міністр єдності Олексій Чернишов. Таких, як родичі пана Міндіча, їх називають близькими до Офісу Президента. Там багато фігурантів, в тому числі і фігуранти з правлячої фракції "Слуга народу", яка сьогодні фактично зробила це голосування, давайте речі називати своїми іменами. Вони зробили це разом із своїми сателітами, із групами ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє", "Відродження". Тобто переважно це уламки ОПЗЖ", – сказала Сюмар.

За її словами, це надзвичайно серйозне голосування може спричинити величезні наслідки для країни, оскільки це було однією з умов української євроінтеграції, безвізу і надання коштів підтримки України під час її боротьби з Росією.

"Це дуже серйозно б’є по країні, оскільки за грішми, які надають наші партнери, потрібен незалежний контроль. І от сьогодні цей незалежний контроль спробували вбити, як і всі справи проти топ-чиновників. В цьому суть такого злагодженого наступу на антикорупційну інфраструктуру, який полягав і у вчорашніх обшуках. Це теж була частина цього наступу", – вважає народна депутатка.

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"Сьогодні фінансова допомога ЄС надається нам по програмі Ukraine Facility. В умовах надання цієї допомоги чітко записано про те, що Україна зобов’язана провести реформування ДБР, яке відверто займається політичними замовленнями, і гарантування незалежності НАБУ і САП. Замість цього фактично розвертають в іншу форму НАБУ і САП і взагалі не чіпають ДБР. Тобто роблять прямо протилежні речі, ніж вже записано в дуже конкретних документах, відповідно до яких ми отримуємо гроші ЄС", – зауважила Сюмар.

"Це дуже серйозний крок назад. Напередодні відкриття першого кластеру переговорів щодо реального членства України ми можемо втрапити в надзвичайно невигідну для себе ситуацію, коли ми настільки загальмуємо шлях до Європи України, що зробимо його неможливим. І це те, чого не можна допустити у жодному випадку", – застерігає Сюмар.

Вона також зауважила, що вкотре влада протягнула потрібні їй зміни через непрофільний законопроєкт щодо зниклих безвісти. "Це такий особливий вид цинізму, коли насправді в потрібний закон, в якому, до речі, є хороша норма, яку наші колеги ініціювали, про заборону позасудових обшуків. Бо вчора до детективів НАБУ прийшли без рішень суду. І цього не можна допускати, це відкриває двері репресіям. У правильному законі можна заветувати певні норми, і закон далі ухвалюється з підтримкою позиції президента. Тобто на рівні процедури, коли президент ветує окремі норми. Достатньо просто прибрати всі ці норми, і тоді законопроєкт буде в залі, буде відповідати своїй назві, а не от так поставити все з ніг на голову", – резюмувала Сюмар.

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