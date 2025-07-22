"Євросолідарність" та "Голос" хочуть відсторонити Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту
Фракції ВР "Євросолідарність" та "Голос" запускають процедуру відсторонення спікера РФ Руслана Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
""ЄС" та "Голос" запускає процедуру відсторонення Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту", - написав він.
Більше про ситуацію наразі невідомо.
Як повідомлялося, сьогодні Рада має голосувати за законопроєкт щодо НАБУ і САП.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
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В бан, свинособаку, в бан!
зелений кнур співає в одну дудку зі своїм колегою по цеху,
Зехерпіду і дЄрмаком проти вільної Украіни 😠
яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
а тихенько сидіти і чекати , поки не стане Украіни !!
ще раз: яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
Нельзя наблюдать за беззаконием равнодушно
Всегда и везде нужно выступать против беззакония
Вот пример из моей жизни
Это случилось в Киеве
Как раз создали НАЦПОЛИЦИЮ
Я иду на работу
На другой стороне улицы дерутся два мужика
Никто не обращает внимания ,все проходят мимо
Я остановилась и кричу - перестаньте сейчас же
Или я вызову полицию
И один из мужиков кричит в ответ
Пожалуйста,вызовите полицию
ОН УКРАЛ У МЕНЯ ДЕНЬГИ!!!!!
Я набираю 102 ,и прошу прислать наряд
И кричу - что полиция сейчас приедет
И в ту же секунду один из мужиков достает из внутреннего кармана пачку денег
Бросает их и бежит
А другой мужчина собирает эти деньги и говорит мне
Спасибо вам огромное !
Ведь никто ,кроме вас, не захотел помочь
Я снова позвонила в полицию и сказала
Что ситуация уже разрешилась
Ничего особенного я не сделала
Я потрапила минут 5 своего времени
Но я не осталась равнодушной
А вы хотите ,чтобы ДЕПУТАТАМ было плевать на БЕЗЗАКОНИЕ?
В такой стране вы хотите жить?
планують покричати з трибуни на ютуб, в надії що каливан убіжить?
Все, что делает этот мир более цивилизованным
Начинается с протеста против беззакония
Это может быть один человек с плакатом на улице
Или ОДИН ДЕПУТАТ на трибуне парламента
Все эти действия ,даже самые маленькие
В итоге приводят к тому
Что НАРОД выходит на протесты против беззакония
Вы ведь тоже пишете в чате НЕ ХВАЛЕБНЫЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОМУ
Пишете критические
То есть пользуетесь правом на СВОБОДУ МЫСЛЕЙ И СЛОВ
Вот и депутаты от оппозиции тоже пользуются своим правом
Так не помогайте власти ДУШИТЬ ПРАВА ОППОЗИЦИИ
ПРОКРИЧАТЬ С ТРИБУНЫ О БЕЗЗАКОНИИ ВЛАСТИ!!!
протест зарахований.
трансляція ради заборонена.
полум'яні промови ніхто не побачить.
але, протесту поставимо плюсік.
опзж підтримає, такий важливий закон, правда?
зелені дурні ваш вихід хвалити лідора.
Як то кажуть: "Стефанчука жени не жени, він своє 🐷 пхає".
Я вибачаюсь,а " РФ" як розшифрувати?
Але нехай буде. Більш дієвих способів привернути увагу - все-одно нема.