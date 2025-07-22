"Євросолідарність" та "Голос" хочуть відсторонити Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту

Фракції ВР "Євросолідарність" та "Голос" запускають процедуру відсторонення спікера РФ Руслана Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

""ЄС" та "Голос" запускає процедуру відсторонення Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту", - написав він.

Більше про ситуацію наразі невідомо.

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Як повідомлялося, сьогодні Рада має голосувати за законопроєкт щодо НАБУ і САП.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.