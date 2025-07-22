УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13544 відвідувача онлайн
Новини
3 150 35

"Євросолідарність" та "Голос" хочуть відсторонити Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Фракції ВР "Євросолідарність" та "Голос" запускають процедуру відсторонення спікера РФ Руслана Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

""ЄС" та "Голос" запускає процедуру відсторонення Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту", - написав він.

Більше про ситуацію наразі невідомо.

Також читайте: Рада готує звернення до Конгресу США щодо допомоги Україні та санкцій проти РФ, - Стефанчук

Як повідомлялося, сьогодні Рада має голосувати за законопроєкт щодо НАБУ і САП.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

Автор: 

ВР (15108) Гончаренко Олексій (491) Голос партія (515) Стефанчук Руслан (768) Європейська Солідарність (1100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Він схожий на свинню. Від зовнішністі. шо справами шо всім іншим.
показати весь коментар
22.07.2025 13:13 Відповісти
+9
Хряка від корита!
показати весь коментар
22.07.2025 13:10 Відповісти
+7
Коливана не витовкаєте.В двері не пролізе.Він зрісся з Верховною Радою
показати весь коментар
22.07.2025 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.07.2025 13:09 Відповісти
Він схожий на свинню. Від зовнішністі. шо справами шо всім іншим.
показати весь коментар
22.07.2025 13:13 Відповісти
Шо, мордовська харя, пердолить? Це твій братан по розуму та справам тільки ви свиособаки з тавром "росіянін" а це типовий скот з тавром "Ze".
показати весь коментар
22.07.2025 13:21 Відповісти
Іди хрюкай та гавкай на свій яндекс, тварина свинособача. Ще свого викідення чи кнура в чорному чувалі не отримала? Чекай, як шо вони у тебе є, САМОВАР від СОУ.
В бан, свинособаку, в бан!
показати весь коментар
22.07.2025 13:37 Відповісти
Тебе сутенер чекає, перерва закінчилась, кадирівці з китайцями чекають, не нервуй їх
показати весь коментар
22.07.2025 13:41 Відповісти
Хряка від корита!
показати весь коментар
22.07.2025 13:10 Відповісти
Скоріше корито від хряка
показати весь коментар
22.07.2025 13:38 Відповісти
Коливана не витовкаєте.В двері не пролізе.Він зрісся з Верховною Радою
показати весь коментар
22.07.2025 13:14 Відповісти
😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
22.07.2025 13:15 Відповісти
Хряка Стефанчука пора відправити на смітник , так як цей
зелений кнур співає в одну дудку зі своїм колегою по цеху,
Зехерпіду і дЄрмаком проти вільної Украіни 😠
показати весь коментар
22.07.2025 13:15 Відповісти
і знову ця поступорожня балаканина?
яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
показати весь коментар
22.07.2025 13:15 Відповісти
Тобто , не потрібно нічого робити з цим хамством у ВР ,
а тихенько сидіти і чекати , поки не стане Украіни !!
показати весь коментар
22.07.2025 13:19 Відповісти
можливо, ви не уважно прочитали, або не розумієте українську?
ще раз: яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
показати весь коментар
22.07.2025 13:30 Відповісти
Простите, вы сейчас неправы
Нельзя наблюдать за беззаконием равнодушно
Всегда и везде нужно выступать против беззакония
Вот пример из моей жизни
Это случилось в Киеве
Как раз создали НАЦПОЛИЦИЮ
Я иду на работу
На другой стороне улицы дерутся два мужика
Никто не обращает внимания ,все проходят мимо
Я остановилась и кричу - перестаньте сейчас же
Или я вызову полицию
И один из мужиков кричит в ответ
Пожалуйста,вызовите полицию
ОН УКРАЛ У МЕНЯ ДЕНЬГИ!!!!!
Я набираю 102 ,и прошу прислать наряд
И кричу - что полиция сейчас приедет
И в ту же секунду один из мужиков достает из внутреннего кармана пачку денег
Бросает их и бежит
А другой мужчина собирает эти деньги и говорит мне
Спасибо вам огромное !
Ведь никто ,кроме вас, не захотел помочь
Я снова позвонила в полицию и сказала
Что ситуация уже разрешилась
Ничего особенного я не сделала
Я потрапила минут 5 своего времени
Но я не осталась равнодушной
А вы хотите ,чтобы ДЕПУТАТАМ было плевать на БЕЗЗАКОНИЕ?
В такой стране вы хотите жить?
показати весь коментар
22.07.2025 13:29 Відповісти
ще раз: яким чином "опозиціонери" планують, хоч щось зробити у раді?
планують покричати з трибуни на ютуб, в надії що каливан убіжить?
показати весь коментар
22.07.2025 13:32 Відповісти
Еще раз
Все, что делает этот мир более цивилизованным
Начинается с протеста против беззакония
Это может быть один человек с плакатом на улице
Или ОДИН ДЕПУТАТ на трибуне парламента
Все эти действия ,даже самые маленькие
В итоге приводят к тому
Что НАРОД выходит на протесты против беззакония
Вы ведь тоже пишете в чате НЕ ХВАЛЕБНЫЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОМУ
Пишете критические
То есть пользуетесь правом на СВОБОДУ МЫСЛЕЙ И СЛОВ
Вот и депутаты от оппозиции тоже пользуются своим правом
Так не помогайте власти ДУШИТЬ ПРАВА ОППОЗИЦИИ
ПРОКРИЧАТЬ С ТРИБУНЫ О БЕЗЗАКОНИИ ВЛАСТИ!!!
показати весь коментар
22.07.2025 13:37 Відповісти
добре добре!
протест зарахований.
трансляція ради заборонена.
полум'яні промови ніхто не побачить.
але, протесту поставимо плюсік.
показати весь коментар
22.07.2025 13:40 Відповісти
Прівєт від портнова?
опзж підтримає, такий важливий закон, правда?
зелені дурні ваш вихід хвалити лідора.
показати весь коментар
22.07.2025 13:17 Відповісти
Какая мужественность,все сразу в раде поменяется,это же настоящие гении политики,вай мэй.
показати весь коментар
22.07.2025 13:17 Відповісти
Його так просто не відсторониш!
Як то кажуть: "Стефанчука жени не жени, він своє 🐷 пхає".
показати весь коментар
22.07.2025 13:24 Відповісти
https://x.com/Ukropivna1/status/1445472020032999430https://x.com/Ukropivna1/status/1445472020032999430
показати весь коментар
22.07.2025 13:27 Відповісти
Цього Хряка від корита давно треба сдвинути!
показати весь коментар
22.07.2025 13:29 Відповісти
Прийдеться щоби всі фракції погодились, бо більшість не зможе, а кран не заїде до зали.
показати весь коментар
22.07.2025 13:35 Відповісти
то не поможе-потрібно знов до них іти -палити шини
показати весь коментар
22.07.2025 13:33 Відповісти
"...запускають процедуру відсторонення спікера РФ Руслана Стефанчука від засідання Ради.."
Я вибачаюсь,а " РФ" як розшифрувати?
показати весь коментар
22.07.2025 13:37 Відповісти
Мабуть "помилка по Фрейду" - бо "зелені слуги" й є проєктом рф
показати весь коментар
22.07.2025 13:47 Відповісти
Давно пора !
показати весь коментар
22.07.2025 13:38 Відповісти
розпачливий голос волаючого в пустелі.

Але нехай буде. Більш дієвих способів привернути увагу - все-одно нема.
показати весь коментар
22.07.2025 13:58 Відповісти
Риги зі слуг, та риги від ОПЗЖ, в купі зі слугами олігархів мають більшість.
показати весь коментар
22.07.2025 14:17 Відповісти
Тупой бичара. Буллшит.
показати весь коментар
22.07.2025 14:20 Відповісти
 
 