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Новини Санкції США проти Росії допомога Україні від США
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Рада готує звернення до Конгресу США щодо допомоги Україні та санкцій проти РФ, - Стефанчук

рада готує звернення до Конгресу

Верховна Рада готує звернення до Конгресу США з проханням посилити санкції проти Росії та продовжувати військову і фінансову підтримку України.

Про це журналістам розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Спікер ВР зазначив, що зустрічався у Києві із спецпредставником президента США  Кітом Келлогом.

"Це людина, яка справді робить дуже багато на міжнародній арені для того, щоб бути дуже потужним комунікатором з новою адміністрацією президента Трампо. Це те, про що ми з ним говорили, ті речі, які ми з ним говорили, я, а не всім можу озвучувати. Але з того, що я можу сказати, ми дуже очікуємо потужного санкційного пакета з боку Сенату, а потім Палати представників США",- сказав голова парламенту.

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Стефанчук розповів, що зараз Верховній Раді готують велике звернення до Конгресу і Палати представників США.

"Це питання санкційного тиску, це питання надання Україні зброї, це питання фінансової підтримки України, це питання передачі Україні F-16, це питання, які пов'язані з поверненням українських дітей додому. Це велика заява. Яка, я думаю, буквально днями буде зареєстрована в парламенті. Я сподіваюся, що незабаром ми її проголосуємо",- заявив він. 

Читайте також: Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні

Автор: 

ВР (15106) Конгрес США (1254) Стефанчук Руслан (766)


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Топ коментарі
+5
Першими з Добропілля вчора втекли ху@соси поліціянти. Офіційно в Добропіллі немає поліції.
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19.07.2025 19:05 Відповісти
+3
Проект такого звернання фракція "Євросолідарність" подала в комітет Європейської інтеграції. ще понад три роки тому. Якщо згадати, що цей комітет очолює Іванка Климпуш-Цинцадзе, а членом комітету є Петро Порошенко - то не дивно, що комітет оперативно проект розглянув, і подав в секретаріат Ради для розгляду на сесії.

Але ж довго телились... понад три роки...
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19.07.2025 19:22 Відповісти
+2
Не поспішай, лише 4-й рік війни
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19.07.2025 19:13 Відповісти
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Першими з Добропілля вчора втекли ху@соси поліціянти. Офіційно в Добропіллі немає поліції.
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19.07.2025 19:05 Відповісти
А потім історики дивуються - чого проти Муравйова вийшли обороняти півмільйонний Київ 500 чоловік
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19.07.2025 19:06 Відповісти
Наших поліціянтів треба берегти
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19.07.2025 19:15 Відповісти
Комендантська вже з 15.00 до 11.00…
В Покровську так і починалося...
Страшне.
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19.07.2025 19:23 Відповісти
Скоро знову вільно їздитимеш в Крим і в ЄС з Укр.паспортом.
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19.07.2025 19:33 Відповісти
а шо буде?
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19.07.2025 19:44 Відповісти
Не поспішай, лише 4-й рік війни
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19.07.2025 19:13 Відповісти
❗️Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
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19.07.2025 19:13 Відповісти
Це формулювання - фейк.
Насправді в Палаті представників Конгресу проголосували проти процедурної постанови (тому для затвердження результатів голосування потрібна була лише відносна більшість) пропозиції Мейджорі Грін, відомої антиукраїнки, стосовно припинення надання допомоги Україні. І, до речі проголосувало 80% всіх конгресменів... лише упороті магашисти (76 ворогів України) та відверті ліваки були проти...
Паралельно цікаво, як в цій постанові проголосувала Вікторія Спартц...
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19.07.2025 19:47 Відповісти
А для початку до президента України вони не хочуть підготувати звернення щодо дотримання Конституції та законів України?
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19.07.2025 19:16 Відповісти
ця Рада провалила голосування за союз з США поза НАТО тепер щось просять .
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19.07.2025 19:19 Відповісти
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19.07.2025 19:44 Відповісти
Проект такого звернання фракція "Євросолідарність" подала в комітет Європейської інтеграції. ще понад три роки тому. Якщо згадати, що цей комітет очолює Іванка Климпуш-Цинцадзе, а членом комітету є Петро Порошенко - то не дивно, що комітет оперативно проект розглянув, і подав в секретаріат Ради для розгляду на сесії.

Але ж довго телились... понад три роки...
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19.07.2025 19:22 Відповісти
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19.07.2025 19:30 Відповісти
«Президент Трампо»- це сильно, це середній рід чогось невизначеного, це мем.
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19.07.2025 19:42 Відповісти
Наш спікер нечітко назвав прізвище американського президента, бо завершував доїдати його представника.
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19.07.2025 20:24 Відповісти
Не съел,страшненько?
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19.07.2025 19:51 Відповісти
 
 