Рада готує звернення до Конгресу США щодо допомоги Україні та санкцій проти РФ, - Стефанчук

Верховна Рада готує звернення до Конгресу США з проханням посилити санкції проти Росії та продовжувати військову і фінансову підтримку України.

Про це журналістам розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Спікер ВР зазначив, що зустрічався у Києві із спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

"Це людина, яка справді робить дуже багато на міжнародній арені для того, щоб бути дуже потужним комунікатором з новою адміністрацією президента Трампо. Це те, про що ми з ним говорили, ті речі, які ми з ним говорили, я, а не всім можу озвучувати. Але з того, що я можу сказати, ми дуже очікуємо потужного санкційного пакета з боку Сенату, а потім Палати представників США",- сказав голова парламенту.

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Стефанчук розповів, що зараз Верховній Раді готують велике звернення до Конгресу і Палати представників США.

"Це питання санкційного тиску, це питання надання Україні зброї, це питання фінансової підтримки України, це питання передачі Україні F-16, це питання, які пов'язані з поверненням українських дітей додому. Це велика заява. Яка, я думаю, буквально днями буде зареєстрована в парламенті. Я сподіваюся, що незабаром ми її проголосуємо",- заявив він.

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