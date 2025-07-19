Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні

Під час голосування Палати представників США більшість конгресменів проголосували за продовження військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив член Палати представників США Дон Бейкон.

Він наголосив, що 353 конгресмени проголосували "за", 76 - "проти".

Ця двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт HR4016 до Сенату, де його текст може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. Водночас у разі його підтримки Сенатом, документ буде передано на підпис президенту США.

Таким чином, у разі прийняття, уряд США й надалі надаватиме військову допомогу Україні на тлі зміни риторики президента США щодо війни в Україні.

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