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Новини допомога Україні від США
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Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні

Палати представників США

Під час голосування Палати представників США більшість конгресменів проголосували за продовження військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив член Палати представників США Дон Бейкон.

Він наголосив, що 353 конгресмени проголосували "за", 76 - "проти".

Ця двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт HR4016 до Сенату, де його текст може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. Водночас у разі його підтримки Сенатом, документ буде передано на підпис президенту США.

Таким чином, у разі прийняття, уряд США й надалі надаватиме військову допомогу Україні на тлі зміни риторики президента США щодо війни в Україні.

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Автор: 

допомога (8595) США (23845)


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353 конгресменам Палати представників США респект за підтримку України...
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19.07.2025 09:00 Відповісти
Тобто ті гроші, що залишилися від попередніх пакетів PDA (десь 4 мільярди), таки нам виділять.
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19.07.2025 09:02 Відповісти
76 конгресменів це агенти кремля які отримують гроші від кацапів.
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19.07.2025 09:03 Відповісти
Це серйозно - тепер Сенат - потім розводящий - довга історія - але по другому ніяк
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19.07.2025 09:04 Відповісти
а, копалини?
навіть не знаю, вони все ще українські, або вже американські?
що там, підписала свириденко в обмін на посаду?
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19.07.2025 09:07 Відповісти
Забудьте про українські надра. Хто згадає стане агентом кремля. А якщо наступний гетьман буде шукати справедливість - спіткає доля Сальвадора Альєнде.
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19.07.2025 09:16 Відповісти
 
 