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Новини допомога Україні від США поставки зброї
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США "поспішають" передати Україні зброю за схемою Трампа, - посол в НАТО Вітакер

США поспішають із постачанням зброї України

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати прагнуть швидше надати Україні зброю відповідно до плану американського лідера Дональда Трампа щодо закупівлі зброї країнами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barrons.

За словами Вітакера, США також розглядають можливість продажу систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх власних запасів.

"Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і, знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено", - сказав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю, - Зеленський

Вітакер зазначив, що зараз тривають "переговори" щодо того, чи продаватимуть США Patriot, які вже є в їхніх арсеналах.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати у стратегічно невигідне становище і подбаємо про те, щоб у нас було все необхідне. Водночас, я думаю, ми всі визнаємо нагальні потреби України, які вона зараз має на полі бою та для захисту своїх міст", - наголосив він.

Вітакер додав, що Сполучені Штати "щодня спілкуються" з союзниками про процес, що передує можливим оголошенням у найближчі місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зброя США для України: у Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити озброєння

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Раніше повідомлялося, що Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

Також читайте: Зброя для України, яку НАТО купує у США, готова до негайного відправлення, - NYT

Автор: 

зброя (7633) допомога (8591) США (23826) Вітакер Метью (8)


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Топ коментарі
+2
,,поспішають"....., аж падають.... А поки кндр, іран та китай ,,неспішно" і безперевно постачають рашці все, що потрібно!! Включно з солдатами!
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17.07.2025 19:13 Відповісти
+2
Зброю нападу передавайте а не захисту, у нас війна 12й рік ! Агов!
чекіст ***** повинен срати не в рюкзак а прямо в штани свої
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17.07.2025 19:13 Відповісти
+2
...
ПОСПІШАЮ, ЯК МОЖУ!!!
...
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17.07.2025 19:14 Відповісти
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поспішання під лозунгом "нє нада тарапісь!"
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17.07.2025 19:12 Відповісти
,,поспішають"....., аж падають.... А поки кндр, іран та китай ,,неспішно" і безперевно постачають рашці все, що потрібно!! Включно з солдатами!
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17.07.2025 19:13 Відповісти
Зброю нападу передавайте а не захисту, у нас війна 12й рік ! Агов!
чекіст ***** повинен срати не в рюкзак а прямо в штани свої
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17.07.2025 19:13 Відповісти
схема трампа - це буду обсциканими московськими шалавами?
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17.07.2025 19:14 Відповісти
...
ПОСПІШАЮ, ЯК МОЖУ!!!
...
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17.07.2025 19:14 Відповісти
залишилось тільки дізнатися за яким планом - 24 години,
2-3 тижні чи 50 днів?
і взагалі є велика підозра, що у Президента США плана нема і ніколи не було.
ну не можна ж вважати планом турбулентніть під чубом...
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17.07.2025 19:19 Відповісти
Я от одного не можу зрозуміти: зелений весь час повторював, що ми (Україна) готові ПРИДБАТИ петріоти. Для нас це буде дуже складно, але ми знайдемо гроші. То навіщо тоді складні схеми з передачею європейських петріотів і наступним придбанням їхньої заміни у США??? Чи не простіше було б продати Укрїні петріоти з американських складів, а ми б їх самі перевезли потім Ан-124? Ну щоб американці не витрачалися ще й на логістику.
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17.07.2025 19:20 Відповісти
Добре б було, щоб встигли за 50 днів, до представлення стефанішиної замість маркарової! Ну, поки там, оті курси, заліки, зустріч світанку, випускниками та випускницями…
Можуть, і встигнути, передати те ОВТ, що уже затверджено, Конгресом ще за Байдена! А тут, і стефанішина підіспіє…
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17.07.2025 19:20 Відповісти
а ніяк не можна послинкиню України в Болгарії до США?
може якось і Конгрес пожвавішає...
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17.07.2025 19:38 Відповісти
Вона послиця 🤣
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17.07.2025 20:10 Відповісти
вибачте, щє не вивчив "новітню", але в турборежимному процесі...
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17.07.2025 20:13 Відповісти
 
 