США "поспішають" передати Україні зброю за схемою Трампа, - посол в НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати прагнуть швидше надати Україні зброю відповідно до плану американського лідера Дональда Трампа щодо закупівлі зброї країнами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barrons.

За словами Вітакера, США також розглядають можливість продажу систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх власних запасів.

"Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і, знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено", - сказав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю, - Зеленський

Вітакер зазначив, що зараз тривають "переговори" щодо того, чи продаватимуть США Patriot, які вже є в їхніх арсеналах.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати у стратегічно невигідне становище і подбаємо про те, щоб у нас було все необхідне. Водночас, я думаю, ми всі визнаємо нагальні потреби України, які вона зараз має на полі бою та для захисту своїх міст", - наголосив він.

Вітакер додав, що Сполучені Штати "щодня спілкуються" з союзниками про процес, що передує можливим оголошенням у найближчі місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зброя США для України: у Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити озброєння

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Раніше повідомлялося, що Франція не приєднається до ініціативи США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Також повідомлялося, що Італія не має наміру купувати у США озброєння для його передачі Україні, втім країна готова займатися транспортуванням допомоги до нашої держави.

Також читайте: Зброя для України, яку НАТО купує у США, готова до негайного відправлення, - NYT