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Новости помощь Украине от США поставки оружия
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США "спешат" передать Украине оружие по схеме Трампа, - посол в НАТО Витакер

США спешат с поставками оружия Украине

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты стремятся быстрее предоставить Украине оружие в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа по закупке оружия странами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barrons.

По словам Уитакера, США также рассматривают возможность продажи систем противовоздушной обороны Patriot из своих собственных запасов.

"Мы все спешим, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено", - сказал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и США обсуждают "мегасоглашение" о торговле оружием, - Зеленский

Уитакер отметил, что сейчас продолжаются "переговоры" относительно того, будут ли США продавать Patriot, которые уже есть в их арсеналах.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и позаботимся о том, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, я думаю, мы все признаем насущные потребности Украины, которые она сейчас имеет на поле боя и для защиты своих городов", - подчеркнул он.

Уитакер добавил, что Соединенные Штаты "ежедневно общаются" с союзниками о процессе, предшествующем возможному объявлению в ближайшие месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружие США для Украины: в Госдепе отказались раскрыть, какие страны согласились оплатить вооружение

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО. Также сообщалось, что Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, впрочем страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.

Также читайте: Оружие для Украины, которое НАТО покупает у США, готово к немедленной отправке, - NYT

Автор: 

оружие (10349) помощь (7999) США (27521) Уитакер Мэтью (10)


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поспішання під лозунгом "нє нада тарапісь!"
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17.07.2025 19:12 Ответить
,,поспішають"....., аж падають.... А поки кндр, іран та китай ,,неспішно" і безперевно постачають рашці все, що потрібно!! Включно з солдатами!
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17.07.2025 19:13 Ответить
Зброю нападу передавайте а не захисту, у нас війна 12й рік ! Агов!
чекіст ***** повинен срати не в рюкзак а прямо в штани свої
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17.07.2025 19:13 Ответить
схема трампа - це буду обсциканими московськими шалавами?
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17.07.2025 19:14 Ответить
...
ПОСПІШАЮ, ЯК МОЖУ!!!
...
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17.07.2025 19:14 Ответить
залишилось тільки дізнатися за яким планом - 24 години,
2-3 тижні чи 50 днів?
і взагалі є велика підозра, що у Президента США плана нема і ніколи не було.
ну не можна ж вважати планом турбулентніть під чубом...
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17.07.2025 19:19 Ответить
Я от одного не можу зрозуміти: зелений весь час повторював, що ми (Україна) готові ПРИДБАТИ петріоти. Для нас це буде дуже складно, але ми знайдемо гроші. То навіщо тоді складні схеми з передачею європейських петріотів і наступним придбанням їхньої заміни у США??? Чи не простіше було б продати Укрїні петріоти з американських складів, а ми б їх самі перевезли потім Ан-124? Ну щоб американці не витрачалися ще й на логістику.
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17.07.2025 19:20 Ответить
Добре б було, щоб встигли за 50 днів, до представлення стефанішиної замість маркарової! Ну, поки там, оті курси, заліки, зустріч світанку, випускниками та випускницями…
Можуть, і встигнути, передати те ОВТ, що уже затверджено, Конгресом ще за Байдена! А тут, і стефанішина підіспіє…
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17.07.2025 19:20 Ответить
а ніяк не можна послинкиню України в Болгарії до США?
може якось і Конгрес пожвавішає...
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17.07.2025 19:38 Ответить
Вона послиця 🤣
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17.07.2025 20:10 Ответить
вибачте, щє не вивчив "новітню", але в турборежимному процесі...
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17.07.2025 20:13 Ответить
 
 