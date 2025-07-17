США "спешат" передать Украине оружие по схеме Трампа, - посол в НАТО Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты стремятся быстрее предоставить Украине оружие в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа по закупке оружия странами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barrons.

По словам Уитакера, США также рассматривают возможность продажи систем противовоздушной обороны Patriot из своих собственных запасов.

"Мы все спешим, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено", - сказал дипломат.

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Уитакер отметил, что сейчас продолжаются "переговоры" относительно того, будут ли США продавать Patriot, которые уже есть в их арсеналах.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и позаботимся о том, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, я думаю, мы все признаем насущные потребности Украины, которые она сейчас имеет на поле боя и для защиты своих городов", - подчеркнул он.

Уитакер добавил, что Соединенные Штаты "ежедневно общаются" с союзниками о процессе, предшествующем возможному объявлению в ближайшие месяцы.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что Франция не присоединится к инициативе США по закупке американского оружия для Украины через НАТО. Также сообщалось, что Италия не намерена покупать у США вооружение для его передачи Украине, впрочем страна готова заниматься транспортировкой помощи в наше государство.

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