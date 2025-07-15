Оружие для Украины, которое НАТО покупает у США, готово к немедленной отправке, - NYT

Почти все вооружение, которое согласно договоренности США с НАТО должны передать странам Альянса для дальнейшей поставки в Украину, уже готово к немедленной отправке.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы есть среди американского оружия, которое союзники НАТО приобретут, чтобы помочь Украине защититься от российских атак.

Американские чиновники заявили, что почти все оружие уже доступно для доставки в Украину, то есть оно либо поступает из запасов, либо только что изготовлено.

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Журналисты отметили, что президент США Дональд Трамп охарактеризовал новое соглашение как выгодное для Вашингтона. Однако он предоставил мало подробностей о том, как эта схема будет реализована.

"Мы заключили очень важное соглашение. У вас есть очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире, а у нас есть лучшее оборудование в мире. Мы производим оборудование, которому нет равных", - сказал накануне американский лидер.

Согласно данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, США имеют более 60 из примерно 180 имеющихся в мире батарей Patriot, что делает их ключевым поставщиком этих систем. При этом пока неизвестно, какие именно страны готовы отдать Украине свои ЗРК.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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