Стубб о решении Трампа по оружию для Украины: "50-дневный срок" - это важный шаг принуждения РФ к миру

Президент Финляндии Александр Стубб приветствовал намерение президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше вооружения.

Об этом он заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Стубб также положительно оценил установление 50-дневного срока для прекращения огня, который сопровождается угрозой дополнительных санкций, включая ограничения, предусмотренные законопроектом сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

"Это важный шаг в принуждении России сесть за стол переговоров", - написал президент.

Он подчеркнул, что Финляндия продолжает работать вместе с союзниками для достижения справедливого и прочного мира.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

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