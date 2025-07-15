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Новости Санкции США против России помощь Украине от США
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Стубб о решении Трампа по оружию для Украины: "50-дневный срок" - это важный шаг принуждения РФ к миру

Стубб призывает к усилению санкций против РФ

Президент Финляндии Александр Стубб приветствовал намерение президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше вооружения.

Об этом он заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Стубб также положительно оценил установление 50-дневного срока для прекращения огня, который сопровождается угрозой дополнительных санкций, включая ограничения, предусмотренные законопроектом сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

"Это важный шаг в принуждении России сесть за стол переговоров", - написал президент.

Он подчеркнул, что Финляндия продолжает работать вместе с союзниками для достижения справедливого и прочного мира.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис: Вторичные санкции США против РФ могут затронуть и некоторые страны ЕС

Автор: 

оружие (10336) Стубб Александр (96)


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Топ комментарии
+8
поки що лише п#здьож
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15.07.2025 12:10 Ответить
+6
50 днів це для путлєра - фас!
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15.07.2025 12:12 Ответить
+5
"50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру

Ніт!
Це гуйня на паличці!
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15.07.2025 12:16 Ответить
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поки що лише п#здьож
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15.07.2025 12:10 Ответить
50 днів це для путлєра - фас!
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15.07.2025 12:12 Ответить
"50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру

Ніт!
Це гуйня на паличці!
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15.07.2025 12:16 Ответить
Потім ще 50 днів прийматимуть...тоді на 50 днів відтермінують набуття чинності...далі 50 днів на вето, наступні 50 днів на оскарження....
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15.07.2025 12:22 Ответить
Так і спонукають на Заході, прутня до миру, з 2014 року в Україні, з 2008 року в Грузії, Молдові, Абхазії, Ічкерії…!! А до цього, прутня спонукали 30 років у його війні в Нагірному Карабасі! Шредер з меркель та інші, можуть це підтвердити…
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15.07.2025 12:22 Ответить
Короче, #уярь, друг Владимир, ещё 50 дней, как и куда хочешь, ни о чём плохом не думай, а там видно будет.
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15.07.2025 12:34 Ответить
Уже була ця п..ш десь недавно, якщо ху..ло не погодиться на переговори, то накладуть жорсті санкції, зупинять північний потік, який ітак від того що його затопили соленою водою найближчі 2-3 роки працювати не буде.
В результаті все закінчилось коаліцією незламності чи як її, яка щось далі в майбутньому обітцяє.

Дали б зброю зараз, та ввели санкції під періодичного літнього спаду економіки і ху..ло б швидко сів за стіл переговорів. А так на осінь ріст енергоресурсів і це нівелює любі зміни, тим більше що захід дальше не впроваджує механізму, реального штрафування за їх порушення.

Ці 50 днів, більше для заходу щоб вони закупили в раші ресурси, в літній період поки ціни стабільні.
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15.07.2025 12:34 Ответить
Так-то да, только нам не нужны никакие-переговоры. Любые переговоры - это отдать то, то что Путя уже от нас отъел. И как только он согласится реально что-то обсуждать, тот же Трамп и все европейские друганы, будут нас толкать к этой уступке. Им похер, это не их территории. Нам нужны не переговоры, а современное оружие в избыточных количествах.
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15.07.2025 12:43 Ответить
а почему сегодня нема сводки ГШ?
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15.07.2025 12:42 Ответить
50 днів на остаточне вирішення українського питання
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15.07.2025 13:12 Ответить
Куйня це а не крок...
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15.07.2025 13:15 Ответить
іншими словами трампло пуйлу дав ще 50 днів бомбити Україну
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15.07.2025 13:20 Ответить
50 днів та ночей вбивств українців та ударів по мирним містам та селам України. Дали маньяку ще час покуражитись над нами.
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15.07.2025 13:33 Ответить
Вони дають цей шанс маньяку вже 11 років, а ви ще вірите, що миші будуть проти сиру?
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15.07.2025 13:46 Ответить
50-ти денний термін для припинення війни це як дати маніяку ще кілька годин щоб він догвалтував і доїв дитину і погодився на мир.
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15.07.2025 14:19 Ответить
 
 