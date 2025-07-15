Стубб о решении Трампа по оружию для Украины: "50-дневный срок" - это важный шаг принуждения РФ к миру
Президент Финляндии Александр Стубб приветствовал намерение президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше вооружения.
Об этом он заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Стубб также положительно оценил установление 50-дневного срока для прекращения огня, который сопровождается угрозой дополнительных санкций, включая ограничения, предусмотренные законопроектом сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.
"Это важный шаг в принуждении России сесть за стол переговоров", - написал президент.
Он подчеркнул, что Финляндия продолжает работать вместе с союзниками для достижения справедливого и прочного мира.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
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Ніт!
Це гуйня на паличці!
В результаті все закінчилось коаліцією незламності чи як її, яка щось далі в майбутньому обітцяє.
Дали б зброю зараз, та ввели санкції під періодичного літнього спаду економіки і ху..ло б швидко сів за стіл переговорів. А так на осінь ріст енергоресурсів і це нівелює любі зміни, тим більше що захід дальше не впроваджує механізму, реального штрафування за їх порушення.
Ці 50 днів, більше для заходу щоб вони закупили в раші ресурси, в літній період поки ціни стабільні.