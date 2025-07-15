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Новини Санкції США проти Росії допомога Україні від США
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Стубб про рішення Трампа щодо зброї для України: "50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб привітав намір президента США Дональда Трампа надати Україні більше озброєння.

Про це він заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Стубб також позитивно оцінив встановлення 50-денного терміну для припинення вогню, який супроводжується загрозою додаткових санкцій, включаючи обмеження, передбачені законопроєктом сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

"Це важливий крок у примусі Росії сісти за стіл переговорів", - написав президент.

Він підкреслив, що Фінляндія продовжує працювати разом із союзниками задля досягнення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

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Автор: 

зброя (7618) Стубб Александр (98)


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Топ коментарі
+8
поки що лише п#здьож
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15.07.2025 12:10 Відповісти
+6
50 днів це для путлєра - фас!
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15.07.2025 12:12 Відповісти
+5
"50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру

Ніт!
Це гуйня на паличці!
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15.07.2025 12:16 Відповісти
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15.07.2025 12:10 Відповісти
50 днів це для путлєра - фас!
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15.07.2025 12:12 Відповісти
"50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру

Ніт!
Це гуйня на паличці!
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15.07.2025 12:16 Відповісти
Потім ще 50 днів прийматимуть...тоді на 50 днів відтермінують набуття чинності...далі 50 днів на вето, наступні 50 днів на оскарження....
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15.07.2025 12:22 Відповісти
Так і спонукають на Заході, прутня до миру, з 2014 року в Україні, з 2008 року в Грузії, Молдові, Абхазії, Ічкерії…!! А до цього, прутня спонукали 30 років у його війні в Нагірному Карабасі! Шредер з меркель та інші, можуть це підтвердити…
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15.07.2025 12:22 Відповісти
Короче, #уярь, друг Владимир, ещё 50 дней, как и куда хочешь, ни о чём плохом не думай, а там видно будет.
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15.07.2025 12:34 Відповісти
Уже була ця п..ш десь недавно, якщо ху..ло не погодиться на переговори, то накладуть жорсті санкції, зупинять північний потік, який ітак від того що його затопили соленою водою найближчі 2-3 роки працювати не буде.
В результаті все закінчилось коаліцією незламності чи як її, яка щось далі в майбутньому обітцяє.

Дали б зброю зараз, та ввели санкції під періодичного літнього спаду економіки і ху..ло б швидко сів за стіл переговорів. А так на осінь ріст енергоресурсів і це нівелює любі зміни, тим більше що захід дальше не впроваджує механізму, реального штрафування за їх порушення.

Ці 50 днів, більше для заходу щоб вони закупили в раші ресурси, в літній період поки ціни стабільні.
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15.07.2025 12:34 Відповісти
Так-то да, только нам не нужны никакие-переговоры. Любые переговоры - это отдать то, то что Путя уже от нас отъел. И как только он согласится реально что-то обсуждать, тот же Трамп и все европейские друганы, будут нас толкать к этой уступке. Им похер, это не их территории. Нам нужны не переговоры, а современное оружие в избыточных количествах.
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15.07.2025 12:43 Відповісти
а почему сегодня нема сводки ГШ?
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15.07.2025 12:42 Відповісти
50 днів на остаточне вирішення українського питання
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15.07.2025 13:12 Відповісти
Куйня це а не крок...
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15.07.2025 13:15 Відповісти
іншими словами трампло пуйлу дав ще 50 днів бомбити Україну
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15.07.2025 13:20 Відповісти
50 днів та ночей вбивств українців та ударів по мирним містам та селам України. Дали маньяку ще час покуражитись над нами.
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15.07.2025 13:33 Відповісти
Вони дають цей шанс маньяку вже 11 років, а ви ще вірите, що миші будуть проти сиру?
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15.07.2025 13:46 Відповісти
50-ти денний термін для припинення війни це як дати маніяку ще кілька годин щоб він догвалтував і доїв дитину і погодився на мир.
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15.07.2025 14:19 Відповісти
 
 