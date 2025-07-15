Стубб про рішення Трампа щодо зброї для України: "50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру
Президент Фінляндії Александр Стубб привітав намір президента США Дональда Трампа надати Україні більше озброєння.
Про це він заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Стубб також позитивно оцінив встановлення 50-денного терміну для припинення вогню, який супроводжується загрозою додаткових санкцій, включаючи обмеження, передбачені законопроєктом сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.
"Це важливий крок у примусі Росії сісти за стіл переговорів", - написав президент.
Він підкреслив, що Фінляндія продовжує працювати разом із союзниками задля досягнення справедливого й тривалого миру.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.
Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.
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Ніт!
Це гуйня на паличці!
В результаті все закінчилось коаліцією незламності чи як її, яка щось далі в майбутньому обітцяє.
Дали б зброю зараз, та ввели санкції під періодичного літнього спаду економіки і ху..ло б швидко сів за стіл переговорів. А так на осінь ріст енергоресурсів і це нівелює любі зміни, тим більше що захід дальше не впроваджує механізму, реального штрафування за їх порушення.
Ці 50 днів, більше для заходу щоб вони закупили в раші ресурси, в літній період поки ціни стабільні.