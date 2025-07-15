Стубб про рішення Трампа щодо зброї для України: "50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру

Президент Фінляндії Александр Стубб привітав намір президента США Дональда Трампа надати Україні більше озброєння.

Про це він заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Стубб також позитивно оцінив встановлення 50-денного терміну для припинення вогню, який супроводжується загрозою додаткових санкцій, включаючи обмеження, передбачені законопроєктом сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

"Це важливий крок у примусі Росії сісти за стіл переговорів", - написав президент.

Він підкреслив, що Фінляндія продовжує працювати разом із союзниками задля досягнення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

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