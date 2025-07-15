Глава МЗС Литви Будріс: Вторинні санкції США проти РФ можуть зачепити й деякі країни ЄС
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що плани США щодо вторинних санкцій проти торгових партнерів Росії є попередженням і для окремих країн ЄС, які досі імпортують російську нафту.
Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.
Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня він наголосив, що Європа зволікає з ухваленням 18-го пакета санкцій, який варто не лише затвердити, а й одразу почати роботу над наступним.
Будріс згадав заяву Дональда Трампа про 50-денний строк для укладання домовленості щодо припинення вогню. У разі провалу переговорів США можуть запровадити вторинні санкції, що зачеплять і європейські компанії.
"Це також сигнал для Європи - нам слід готуватися. Адже у нас все ще є деякі країни-члени, які імпортують з Росії нафту і нафтопродукти", - сказав Будрис, закликавши пришвидшити реалізацію програми RePowerEU.
Як відомо, серед країн, що зберігають енергетичну залежність від РФ, - Угорщина та Словаччина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там много еврокомпаний замешано в поставках и в теневых цепочках поставках. Скандал с Сименсом в 2015м это лишь верхушка айсберга. Всё красиво заметают под коврик.
Деньги на крови не пахнут ( + неадекватная власть, которая не отстаивает интересы страны)
вони зробили ставку на перемогу хла-москви над Україною-Києвом..
а значить, на їхніх руках також кров українців..