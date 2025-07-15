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Новини Санкції США проти Росії
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Глава МЗС Литви Будріс: Вторинні санкції США проти РФ можуть зачепити й деякі країни ЄС

Кястутіс Будріс про операцію Павутина та її наслідки для РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що плани США щодо вторинних санкцій проти торгових партнерів Росії є попередженням і для окремих країн ЄС, які досі імпортують російську нафту.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня він наголосив, що Європа зволікає з ухваленням 18-го пакета санкцій, який варто не лише затвердити, а й одразу почати роботу над наступним.

Будріс згадав заяву Дональда Трампа про 50-денний строк для укладання домовленості щодо припинення вогню. У разі провалу переговорів США можуть запровадити вторинні санкції, що зачеплять і європейські компанії.

"Це також сигнал для Європи - нам слід готуватися. Адже у нас все ще є деякі країни-члени, які імпортують з Росії нафту і нафтопродукти", - сказав Будрис, закликавши пришвидшити реалізацію програми RePowerEU.

Як відомо, серед країн, що зберігають енергетичну залежність від РФ, - Угорщина та Словаччина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це експропріація": Голова Euroclear проти нового плану ЄС з використання заморожених російських активів

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Литва (2480) санкції (12365) США (23792) Євросоюз (13860)


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стало шкода орбана і фіцо ?
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15.07.2025 11:30 Відповісти
Ніт.
Там много еврокомпаний замешано в поставках и в теневых цепочках поставках. Скандал с Сименсом в 2015м это лишь верхушка айсберга. Всё красиво заметают под коврик.
Деньги на крови не пахнут ( + неадекватная власть, которая не отстаивает интересы страны)
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15.07.2025 11:48 Відповісти
то може вже досить постачати кацапам запчастини до шахедів і ракет ?
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15.07.2025 11:54 Відповісти
Так, а шо ****** та фіцики експортують до США? А нійуха. Вони просто прищі на тілі ЄС. Сосуть і вд ***** і від ЄС, але ж наділині такими ж правами як всі члени ЄС. На жаль...
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15.07.2025 11:48 Відповісти
та нехай зачіпляють..
вони зробили ставку на перемогу хла-москви над Україною-Києвом..
а значить, на їхніх руках також кров українців..
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15.07.2025 11:38 Відповісти
 
 