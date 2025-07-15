Глава МЗС Литви Будріс: Вторинні санкції США проти РФ можуть зачепити й деякі країни ЄС

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що плани США щодо вторинних санкцій проти торгових партнерів Росії є попередженням і для окремих країн ЄС, які досі імпортують російську нафту.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня він наголосив, що Європа зволікає з ухваленням 18-го пакета санкцій, який варто не лише затвердити, а й одразу почати роботу над наступним.

Будріс згадав заяву Дональда Трампа про 50-денний строк для укладання домовленості щодо припинення вогню. У разі провалу переговорів США можуть запровадити вторинні санкції, що зачеплять і європейські компанії.

"Це також сигнал для Європи - нам слід готуватися. Адже у нас все ще є деякі країни-члени, які імпортують з Росії нафту і нафтопродукти", - сказав Будрис, закликавши пришвидшити реалізацію програми RePowerEU.

Як відомо, серед країн, що зберігають енергетичну залежність від РФ, - Угорщина та Словаччина.

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