"Це експропріація": Голова Euroclear проти нового плану ЄС з використання заморожених російських активів

Плани Європейського Союзу, які передбачають інвестування заморожених російських активів у більш ризиковані інструменти для збільшення доходів від їх використання, будуть рівнозначні експропріації і суттєво збільшать ризики для депозитарію Euroclear, де зберігається їх левова частка.

Про це гендиректорка депозитарію Валері Урбен заявила в інтерв'ю Financial Times, передає Liga.net.

"Якщо ви збільшуєте доходи, ви збільшуєте ризики. Хто нестиме ці ризики?" – сказала Урбен.

У найбільшому європейському депозитарії Euroclear заморожені близько 191 мільярда євро російських державних активів. Наразі надходження від цих активів реінвестуються переважно через центральні банки з низьким рівнем ризику. Країни G7 використовують ці доходи для забезпечення кредиту на загальну суму $50 мільярдів для України.

Однак через зниження процентних ставок Європейського центробанку доходи від російських активів теж почали зменшуватися, тому Єврокомісія розглядає можливість створення компанії спеціального призначення (SPV), куди переведуть російські активи для інвестування в більш прибуткові, але ризиковані інструменти.

Урбен попередила, що така схема створить багато ризиків для Euroclear.

"З юридичного погляду створення SPV означатиме експропріацію", – сказала вона.

На думку голови Euroclear, така схема може бути життєздатною лише в тому випадку, якщо "у разі будь-якого звернення про реституцію від центрального банку Росії щодо зниклих активів, хтось покриє цю суму".

Наразі Euroclear вже отримала понад 100 позовів щодо заморожених російських активів, зокрема активів олігархів та інших підсанкційних осіб. За даними джерел FT, близьких до депозитарію, Росія конфіскувала 33 мільярди євро активів клієнтів Euroclear у відповідь на санкції.

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Як повідомлялося, європейський депозитарій Euroclear планує конфіскувати і перерозподілити близько 3 млрд євро із заморожених активів російських приватних компаній та бізнесменів. Ці кошти спрямують на компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала їхні кошти на рахунках Euroclear в Росії, писало агентство Reuters у травні.

Поки що виплати західним інвесторам не торкнуться близько 200 мільярдів євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС. Однак це зменшить обсяги заморожених російських активів у ЄС.

За даними джерел Reuters, Euroclear у березні отримав дозвіл від влади Бельгії на здійснення виплат. У Euroclear наголосили, що дотримуються санкцій, але компанія не приймає рішень щодо форми санкцій чи їх скасування.

Це перший випадок, коли європейська влада дозволила спрямувати кошти західним інвесторам, спираючись на зміни в санкційному режимі ЄС, що набули чинності наприкінці минулого року.

При цьому західні інвестори загалом мають активи на десятки мільярдів євро, що були конфісковані в Росії, включно із підприємствами та коштами на рахунках. Тому рішення Європи почати витрачати заморожені російські активи у Європі приватним інвесторам багатьма аналітиками сприймається критично.

Москва минулого року попередила, що вживе заходів у відповідь, якщо її заморожені активи будуть вилучені та використані для України, і на початку цього року внесла зміни до законодавства, що дозволили їй це зробити. За останні місяці Москва вилучила 3 ​​млрд євро готівки, що зберігалася Euroclear у Росії, щоб виплатити ці кошти російським інвесторам, які постраждали від західних санкцій.

Інший європейський депозитарій Clearstream опинився в подібній ситуації. Clearstream також здійснить аналогічні виплати із заморожених російських коштів західним інвесторам, але в менших масштабах, повідомляло одне із джерел Reuters, знайоме з цим питанням. За його словами, йдеться про суму на кілька сотень мільйонів євро.

Двоє джерел зауважили, що фактично йдеться про обмін західних грошей, заморожених у Росії, на російські гроші, заблоковані в Європі, ініційований Москвою.

Нагадаємо, Єврокомісія розглядала можливість надати зареєстрованому у Бельгії депозитарію Euroclear можливість використання заморожених активів РФ для компенсації збитків внаслідок можливої конфіскації його активів у Росії.

У Euroclear визнавали, що російські суди масово виносять рішення про конфіскацію коштів інвесторів, які обліковуються на рахунках депозитарію у РФ.