"Це несправедливість": В Офісі президента відреагували на конфіскацію 3 мільярдів євро активів РФ для виплат західним інвесторам

Україна незадоволена рішенням бельгійського депозитарію Euroclear виплатити 3 млрд євро із заморожених у Європі російських коштів західним інвесторам, які постраждали внаслідок конфіскації їх коштів у РФ за рішенням російської влади.

Це рішення надсилає хибний сигнал та загрожує послабити позицію Європи у відносинах із Росією, заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра у коментарі Reuters.

"Якщо приватним інвесторам буде виплачена компенсація раніше за жертв війни, це не буде справедливістю... Це створює враження непослідовності", – сказала Мудра.

"Міжнародне право вимагає, щоб агресор повністю відшкодував збитки жертві, а не інвесторам, які... увійшли до юрисдикції з високим рівнем ризику", – додала заступниця голови Офісу президента, яка відповідає за юридичні питання.

Вона також наголосила на важливості збереження контролю над замороженими російськими активами, які переважно належать центральному банку РФ і обліковуються у європейському депозитарії Euroclear.

"Якщо їх повернуть Росії, вони перетворяться на танки, ракети, безпілотники, навчання нових військ. Світ... повинен продемонструвати, що незаконна війна має незворотні фінансові наслідки", – заявила Мудра.

Читайте також: ЄС може не домовитися про продовження санкцій проти російських активів: Бельгія закликає створити новий механізм

Як повідомлялося, європейський депозитарій Euroclear планує конфіскувати і перерозподілити близько 3 млрд євро із заморожених активів російських приватних компаній та бізнесменів. Ці кошти спрямують на компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала їхні кошти на рахунках Euroclear в Росії, писало агентство Reuters у травні.

Поки що виплати західним інвесторам не торкнуться близько 200 мільярдів євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС. Однак це зменшить обсяги заморожених російських активів у ЄС.

За даними джерел Reuters, Euroclear у березні отримав дозвіл від влади Бельгії на здійснення виплат. У Euroclear наголосили, що дотримуються санкцій, але компанія не приймає рішень щодо форми санкцій чи їх скасування.

Це перший випадок, коли європейська влада дозволила спрямувати кошти західним інвесторам, спираючись на зміни в санкційному режимі ЄС, що набули чинності наприкінці минулого року.

При цьому західні інвестори загалом мають активи на десятки мільярдів євро, що були конфісковані в Росії, включно із підприємствами та коштами на рахунках. Тому рішення Європи почати витрачати заморожені російські активи у Європі приватним інвесторам багатьма аналітиками сприймається критично.

Москва минулого року попередила, що вживе заходів у відповідь, якщо її заморожені активи будуть вилучені та використані для України, і на початку цього року внесла зміни до законодавства, що дозволили їй це зробити. За останні місяці Москва вилучила 3 ​​млрд євро готівки, що зберігалася Euroclear у Росії, щоб виплатити ці кошти російським інвесторам, які постраждали від західних санкцій.

Інший європейський депозитарій Clearstream опинився в подібній ситуації. Clearstream також здійснить аналогічні виплати із заморожених російських коштів західним інвесторам, але в менших масштабах, повідомляло одне із джерел Reuters, знайоме з цим питанням. За його словами, йдеться про суму на кілька сотень мільйонів євро.

Двоє джерел зауважили, що фактично йдеться про обмін західних грошей, заморожених у Росії, на російські гроші, заблоковані в Європі, ініційований Москвою.

Нагадаємо, Єврокомісія розглядала можливість надати зареєстрованому у Бельгії депозитарію Euroclear можливість використання заморожених активів РФ для компенсації збитків внаслідок можливої конфіскації його активів у Росії.

У Euroclear визнавали, що російські суди масово виносять рішення про конфіскацію коштів інвесторів, які обліковуються на рахунках депозитарію у РФ.