Євросоюз готує план для отримання більшого прибутку із заморожених активів РФ, – ЗМІ

Європейський Союз хоче отримати мільярди євро із заморожених активів РФ, перемістивши їх у більш ризиковані інвестиції. План також має збільшити допомогу Україні, уникнувши звинувачень у крадіжці російських грошей.

Про це пише Politico із посиланням на чотирьох чиновників, передає Forbes.

Активи РФ на майже 200 млрд євро були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення до України.

Виконавчий орган ЄС розглядає можливість переведення заморожених російських держактивів, що зберігаються в Бельгії, до нового, більш ризикованого інвестиційного фонду, який виплачуватиме вищі відсотки.

Це генеруватиме більші прибутки, щоб допомогти утримати економіку України на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування, при цьому не торкаючись базового капіталу.

Цей крок не призведе до повної конфіскації російських активів, проти чого виступають кілька держав ЄС, зокрема Німеччина та Італія, з фінансових та юридичних причин. Брюссель сподівається, що, витрачаючи лише відсотки та не чіпаючи базовий капітал, він зможе уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права.

Частка ЄС у розмірі 18 млрд євро в кредиті G7 буде повністю виплачена до кінця року, що ставить під питання, як Україна продовжить задовольняти свої потреби у фінансуванні в 2026 році. Міністри фінансів 27 країн ЄС розпочнуть ці обговорення 19 червня у Люксембурзі.

Як потенційне вирішення проблеми чиновники ЄС розглядають можливість переведення активів з Euroclear в Бельгії в "спеціалізовану організацію" під егідою ЄС. Головна перевага швидкого створення нового фонду полягає в тому, що активи можуть бути спрямовані на більш ризиковані інвестиції, здатні генерувати набагато більш високий прибуток для України і забезпечити підтримку у довгостроковій перспективі.

Ще однією потенційною перевагою є те, що це може стати захистом від вето Угорщини на продовження санкцій та фактичного повернення грошей Росії.

Проте критики нового механізму фінансування попереджають, що платникам податків ЄС, зрештою, доведеться виплачувати компенсацію за будь-які непродуктивні інвестиції.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, відтак дія низки санкційних пакетів припиниться, а принаймні частину заморожених російських активів РФ у ЄС доведеться розблокувати.

Тож, Бельгія закликає створити міжнародну коаліцію для збереження російських активів у Європі замороженими на випадок, якщо якась із країн ЄС заблокує продовження санкцій проти Росії.