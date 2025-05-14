Доходи Euroclear від активів РФ впали вперше з моменту їх "заморозки"

Міжнародний депозитарій Euroclear у першому кварталі 2025 року заробив на заблокованих російських активах 1,47 млрд євро, що на 7,5% менше, ніж у першому кварталі роком раніше.

Про це йдеться у звіті фінустанови від 14 травня, передає Forbes.

Зазначається, що зниження доходів пов’язано зі зменшенням процентних ставок та необхідністю формування нового типу резервів.

За даними Euroclear, основна частка доходів – 1,3 млрд євро – припала на операції з активами Центрального банку Росії. Операційні витрати, пов’язані з російськими активами, залишилися незначними – лише 22 млн євро.

Водночас депозитарій був змушений сформувати резерв у розмірі 944 млн євро через новий регламент ЄС про внески на непередбачені доходи, який зобов’язав зарезервувати цю суму за перший квартал 2025 року.

Процентні доходи від російських активів, що оподатковуються бельгійським корпоративним податком, принесли Бельгії 360 млн євро податкових надходжень за квартал (у четвертому кварталі 2024 року цей показник становив 1,7 млрд євро).

Станом на кінець березня в Euroclear зберігалося заморожених російських активів на суму 195 млрд євро, що на 12 млрд євро більше, ніж наприкінці 2024 року.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, відтак дія низки санкційних пакетів припиниться, а принаймні частину заморожених російських активів РФ у ЄС доведеться розблокувати.

Тож, Бельгія закликає створити міжнародну коаліцію для збереження російських активів у Європі замороженими на випадок, якщо якась із країн ЄС заблокує продовження санкцій проти Росії.