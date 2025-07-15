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Новости Санкции США против России
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Глава МИД Литвы Будрис: Вторичные санкции США против РФ могут затронуть и некоторые страны ЕС

Кястутис Будрис об операции

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что планы США по вторичным санкциям против торговых партнеров России являются предупреждением и для отдельных стран ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть.

Об этом сообщает Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 июля он отметил, что Европа медлит с принятием 18-го пакета санкций, который следует не только утвердить, но и сразу начать работу над следующим.

Будрис вспомнил заявление Дональда Трампа о 50-дневном сроке для заключения договоренности о прекращении огня. В случае провала переговоров США могут ввести вторичные санкции, которые затронут и европейские компании.

"Это также сигнал для Европы - нам следует готовиться. Ведь у нас все еще есть некоторые страны-члены, которые импортируют из России нефть и нефтепродукты", - сказал Будрис, призвав ускорить реализацию программы RePowerEU.

Как известно, среди стран, сохраняющих энергетическую зависимость от РФ, - Венгрия и Словакия.

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Литва (2532) санкции (11649) США (27494) Евросоюз (17390)


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стало шкода орбана і фіцо ?
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15.07.2025 11:30 Ответить
Ніт.
Там много еврокомпаний замешано в поставках и в теневых цепочках поставках. Скандал с Сименсом в 2015м это лишь верхушка айсберга. Всё красиво заметают под коврик.
Деньги на крови не пахнут ( + неадекватная власть, которая не отстаивает интересы страны)
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15.07.2025 11:48 Ответить
то може вже досить постачати кацапам запчастини до шахедів і ракет ?
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15.07.2025 11:54 Ответить
Так, а шо ****** та фіцики експортують до США? А нійуха. Вони просто прищі на тілі ЄС. Сосуть і вд ***** і від ЄС, але ж наділині такими ж правами як всі члени ЄС. На жаль...
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15.07.2025 11:48 Ответить
та нехай зачіпляють..
вони зробили ставку на перемогу хла-москви над Україною-Києвом..
а значить, на їхніх руках також кров українців..
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15.07.2025 11:38 Ответить
 
 