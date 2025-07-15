Глава МИД Литвы Будрис: Вторичные санкции США против РФ могут затронуть и некоторые страны ЕС
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что планы США по вторичным санкциям против торговых партнеров России являются предупреждением и для отдельных стран ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть.
Об этом сообщает Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.
Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 июля он отметил, что Европа медлит с принятием 18-го пакета санкций, который следует не только утвердить, но и сразу начать работу над следующим.
Будрис вспомнил заявление Дональда Трампа о 50-дневном сроке для заключения договоренности о прекращении огня. В случае провала переговоров США могут ввести вторичные санкции, которые затронут и европейские компании.
"Это также сигнал для Европы - нам следует готовиться. Ведь у нас все еще есть некоторые страны-члены, которые импортируют из России нефть и нефтепродукты", - сказал Будрис, призвав ускорить реализацию программы RePowerEU.
Как известно, среди стран, сохраняющих энергетическую зависимость от РФ, - Венгрия и Словакия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там много еврокомпаний замешано в поставках и в теневых цепочках поставках. Скандал с Сименсом в 2015м это лишь верхушка айсберга. Всё красиво заметают под коврик.
Деньги на крови не пахнут ( + неадекватная власть, которая не отстаивает интересы страны)
вони зробили ставку на перемогу хла-москви над Україною-Києвом..
а значить, на їхніх руках також кров українців..