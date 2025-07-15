Зброя для України, яку НАТО купує у США, готова до негайного відправлення, - NYT

Майже все озброєння, яке згідно з домовленістю США з НАТО повинні передати країнам Альянсу для подальшого постачання в Україну, вже готове до негайного відправлення.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси є серед американської зброї, яку союзники НАТО придбають, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак.

Американські посадовці заявили, що майже вся зброя вже доступна для доставлення до України, тобто вона або надходить із запасів, або щойно виготовлена.

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Журналісти зазначили, що президент США Дональд Трамп зобразив нову угоду як вигідну для Вашингтона. Однак він надав мало подробиць про те, як ця схема буде реалізована.

"Ми уклали дуже важливу угоду. У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання у світі, а у нас є найкраще обладнання у світі. Ми виробляємо обладнання, якому немає рівних", - сказав напередодні американський лідер.

Згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, США мають понад 60 із приблизно 180 наявних у світі батарей Patriot, що робить їх ключовим постачальником цих систем. Водночас поки що невідомо, які саме країни готові віддати Україні свої ЗРК.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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