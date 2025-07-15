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Новини Військова допомога Україні
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Німеччина не розкриватиме подробиць щодо американської зброї, яку постачатимуть Україні, - Пісторіус

Поставка зброї США до України Подробицьк не розкриватимуть

Глава Міноборони Німеччини ухилився від питання про кількість та вид зброї, яку Європа закуповуватиме у США для допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".

"Ми домовились про конфіденційність, поки результати не стануть відомі. Ви розумієте, що публічно обговорювати це зараз було б неправильно. Ми прагнемо бути менш передбачуваними і не все обговорювати публічно", - сказав міністр.

Читайте: Пісторіус про придбання зброї для України: Кожен має відкрити свої гаманці

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте також: Трамп закликав Зеленського посилити удари по РФ: "Володимире, ти можеш вдарити по Москві?" - FT

Автор: 

Німеччина (7578) зброя (7618) допомога (8579) США (23792) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+3
"Можете не говорить - сюрприз будет" (с.)
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15.07.2025 16:58 Відповісти
+2
Наші подоляки сфоткаються раніше
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15.07.2025 17:00 Відповісти
+1
а можно і Зєлє нічого не горить о постачаннях
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15.07.2025 17:16 Відповісти
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"Можете не говорить - сюрприз будет" (с.)
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15.07.2025 16:58 Відповісти
Наші подоляки сфоткаються раніше
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15.07.2025 17:00 Відповісти
да ясен пінь, не розкриватиме, бо там проміж іншим ракети таурус
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15.07.2025 17:03 Відповісти
Та ні - це будуть Українські ракети, виготовлені на Українському заводі, розташованому в Німеччині.
А те, що в них будуть ТТХ, подібні до Таурусів - ну так ідеї ж купчаться в повітрі..!
А самі Тауруси Германія нам поставляти категорично не буде - он днями заявили про це!
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15.07.2025 17:07 Відповісти
розташованому у Карпатах
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15.07.2025 17:13 Відповісти
та абиж таурус, а то суцільний "пісторіус" )))))
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15.07.2025 17:07 Відповісти
а можно і Зєлє нічого не горить о постачаннях
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15.07.2025 17:16 Відповісти
Нарешті трохі протомні стали.
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15.07.2025 17:17 Відповісти
Під час війни потрібна тиша щодо допомоги! Нехай путлер приймає нашу допомогу в свому бункері.
Але, в нас є голосячі п'ятухи в секретаріати презика, безмозгла та інши агенти ФСБ, котрі так розкривають сюрпризи від ВСУ, щоб іх бункерний не постраждав.
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15.07.2025 17:18 Відповісти
То у нас свої вибл#дки є все розкажуть наперед!
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15.07.2025 17:34 Відповісти
зеленський озвучить .
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15.07.2025 17:35 Відповісти
 
 