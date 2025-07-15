Німеччина не розкриватиме подробиць щодо американської зброї, яку постачатимуть Україні, - Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини ухилився від питання про кількість та вид зброї, яку Європа закуповуватиме у США для допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".

"Ми домовились про конфіденційність, поки результати не стануть відомі. Ви розумієте, що публічно обговорювати це зараз було б неправильно. Ми прагнемо бути менш передбачуваними і не все обговорювати публічно", - сказав міністр.

Читайте: Пісторіус про придбання зброї для України: Кожен має відкрити свої гаманці

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте також: Трамп закликав Зеленського посилити удари по РФ: "Володимире, ти можеш вдарити по Москві?" - FT