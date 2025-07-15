Пісторіус про придбання зброї для України: Кожен має відкрити свої гаманці
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус поки не говорить про зміну політики Трампа щодо України, проте вітає той факт, що керівництво США дозволило подальші поставки зброї Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
За його словами, чи справді це є поворотним моментом, ще належить побачити.
Коли йдеться про фінансування зброї, Пісторіус не бачить відповідальності виключно за Німеччиною.
"Одне зрозуміло, і це заклик до всіх інших європейських країн-членів НАТО: кожен має, так би мовити, відкрити свої гаманці", - сказав міністр.
Пісторіус зазначив, що йдеться про те, щоб швидко зібрати кошти, необхідні, перш за все, для протиповітряної оборони.
Україна перебуває під величезним тиском, "тому що Путін посилює авіаудари щоразу, коли є хоч найменші розмови про мир. Тож усіх закликають показати тут свої сили.
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.
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В міністерстві оборони США не змогли роз'яснити - що саме Трамп мав на увазі, коли сказав, що Україна отримає 17 комплексів Patriot.
«Перша система ППО Pаtriot прибуде до України через кілька місяців», - міністр оборони Німеччини Пісторіус.
Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну, а на заміну закупить у США, - WP (https://www.washingtonpost.com/politics/2025/07/14/trump-ukraine-weapons-sanctions/) з посиланням на високопосадовця Білого Дому. Кожна батарея Patriot коштує близько мільярда доларів, а ракети до цієї системи - приблизно чотири мільйони доларів за одиницю.
Пісторіус повідомив, що Німеччина прагне закупити в США ракетну систему середньої дальності Typhon.