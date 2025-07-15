Писториус о приобретении оружия для Украины: Каждый должен открыть свой кошелек
Глава Минобороны Германии Борис Писториус пока не говорит об изменении политики Трампа в отношении Украины, однако приветствует тот факт, что руководство США разрешило дальнейшие поставки оружия Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
По его словам, действительно ли это является поворотным моментом, еще предстоит увидеть.
Когда речь идет о финансировании оружия, Писториус не видит ответственности исключительно за Германией.
"Одно понятно, и это призыв ко всем другим европейским странам-членам НАТО: каждый должен, так сказать, открыть свои кошельки", - сказал министр.
Писториус отметил, что речь идет о том, чтобы быстро собрать средства, необходимые, прежде всего, для противовоздушной обороны.
Украина находится под огромным давлением, "потому что Путин усиливает авиаудары каждый раз, когда есть хоть малейшие разговоры о мире. Поэтому всех призывают показать здесь свои силы.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении 17 таких систем.
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В міністерстві оборони США не змогли роз'яснити - що саме Трамп мав на увазі, коли сказав, що Україна отримає 17 комплексів Patriot.
«Перша система ППО Pаtriot прибуде до України через кілька місяців», - міністр оборони Німеччини Пісторіус.
Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну, а на заміну закупить у США, - WP (https://www.washingtonpost.com/politics/2025/07/14/trump-ukraine-weapons-sanctions/) з посиланням на високопосадовця Білого Дому. Кожна батарея Patriot коштує близько мільярда доларів, а ракети до цієї системи - приблизно чотири мільйони доларів за одиницю.
Пісторіус повідомив, що Німеччина прагне закупити в США ракетну систему середньої дальності Typhon.