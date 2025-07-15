Продажа оружия США европейским партнерам – это проверка Европы на готовность поддержать Киев, - экс-глава МИД Литвы Ландсбергис

Новая инициатива президента США Дональда Трампа по продаже оружия для Украины за деньги партнеров – это испытание для европейцев по поводу их настоящих обязательств Лидеры Европы говорили много хороших слов в поддержку Украины – пора их подкрепить действиями и деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Это наша война. Украина воюет за нас. Наша обязанность – ее вооружить. Это гарантия, которая всем нужна. Не вся Европа, не каждая страна будет давать деньги, но многие страны Европы понимают цену войны и готовы внести вклад", – отметил бывший чиновник.

Ландсбергис отметил: после того, как США в начале 2025-го объявили о выходе из обороны континента, европейцы должны бы быстро вооружаться, однако многие политики в Евросоюзе смотрят на колебания американского президента как на сериал и ждут нового эпизода.

"Если количество оружия от США не будет таким значительным, как хотят друзья Украины, это потери для ВСУ и безопасности Европы. Трамп должен объявить о пакете на $5 млрд [президент США ранее обещал взять замороженные в США активы России и потратить на вооружение Украины]. Это лучше, чем ничего, но Киев нуждается в оружии на гораздо больше миллиардов долларов", – подчеркнул эксминистр.

Он добавил, что всегда немного скептичен к выступлениям Трампа и "не хочет стать еще одним голосом в сериале тех, кто радуется бесполезным ожиданиям".

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.

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