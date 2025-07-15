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Новости Помощь Украине
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Продажа оружия США европейским партнерам – это проверка Европы на готовность поддержать Киев, - экс-глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс,габріелюс

Новая инициатива президента США Дональда Трампа по продаже оружия для Украины за деньги партнеров – это испытание для европейцев по поводу их настоящих обязательств Лидеры Европы говорили много хороших слов в поддержку Украины – пора их подкрепить действиями и деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Это наша война. Украина воюет за нас. Наша обязанность – ее вооружить. Это гарантия, которая всем нужна. Не вся Европа, не каждая страна будет давать деньги, но многие страны Европы понимают цену войны и готовы внести вклад", – отметил бывший чиновник.

Ландсбергис отметил: после того, как США в начале 2025-го объявили о выходе из обороны континента, европейцы должны бы быстро вооружаться, однако многие политики в Евросоюзе смотрят на колебания американского президента как на сериал и ждут нового эпизода.

"Если количество оружия от США не будет таким значительным, как хотят друзья Украины, это потери для ВСУ и безопасности Европы. Трамп должен объявить о пакете на $5 млрд [президент США ранее обещал взять замороженные в США активы России и потратить на вооружение Украины]. Это лучше, чем ничего, но Киев нуждается в оружии на гораздо больше миллиардов долларов", – подчеркнул эксминистр.

Он добавил, что всегда немного скептичен к выступлениям Трампа и "не хочет стать еще одним голосом в сериале тех, кто радуется бесполезным ожиданиям".

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в НАТО Уитакер - Путину: "Если хочешь войны - мы вооружим Украину"

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НАТО (10207) оружие (10336) США (27494)


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Перевірка Європи на вшивість - є такі країни шо і євро не дадуть
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15.07.2025 08:46 Ответить
То трап зрозумів що ніхто в його кампанію проти Китаю не буде вписуватись.
З Великою Британією розісрався як із Канадою, в європі брехуну не вірять.
Якщо вже литовці відкритим текстом кажуть-"...Він додав, що завжди є трохи скептичним до виступів Трампа й "не хоче стати ще одним голосом у серіалі тих, хто радіє з марних сподівань"
Т вже все зрозуміло.
Аще у республіканців виборні перегони в Сенат через пару місяців починаються.
А після того що трап зробив-тобто розісрався зі всіма сусідами і союзниками.
Має при собі венсів і гесетів. Та і в внутрішній політиці там місяць тому бунти почалися.
То респи вибори програють як два пальці об асфальт.
Ото респи тепер раді що у них такий президент, що навіть українці з януковичем менше налажали вибравши яника в 2010 році.
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15.07.2025 09:12 Ответить
Чим відчутніше загроза - тим активніше діють звичайні люди. Державники діють навіть тоді, коли звичайні люди не відчувають явної загрози зовсім. Через це їм важко пояснювати звичайним людям, чому вони вдаються до тих, чи інших дій і звичайні люди можуть їх ще й шельмувати за це. Якщо деожавників в управлінні країн не лишається, які діють проактивно, коли ще не пізно, то це початок їх занепаду.
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15.07.2025 08:52 Ответить
Немає в природі жодних "державників". Тільки пройдисвіти політики, дрібні, жалюгідні люди. Не треба вводити людей в оману романтичними казками, щоб потім щоразу не плакали, що їх знову обдурили. Завжди вибір між брехливими свинями.
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15.07.2025 09:02 Ответить
Ті, завдяки кому йде розвиток держави - це державники, при кому йде занепад, - це брехливі свині, як ви кажете.
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15.07.2025 10:48 Ответить
не зрозумів!
тобто, можна покупати будь що?
чи, тільки патрони 5.56?
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15.07.2025 09:02 Ответить
 
 