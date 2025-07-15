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Продаж зброї США європейським партнерам - це перевірка Європи на готовність підтримати Київ, - ексглава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс,габріелюс

Нова ініціатива президента США Дональда Трампа з продажу зброї для України за гроші партнерів – це випробування для європейців стосовно їхніх справжніх зобов'язань. Лідери Європи говорили багато гарних слів на підтримку Україну – час їх підкріпити діями й грошима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Це наша війна. Україна воює за нас. Наш обов’язок – її озброїти. Це гарантія, яка всім потрібна. Не вся Європа, не кожна країна даватиме гроші, але багато країн Європи розуміють ціну війни та готові зробити внесок", – зауважив колишній посадовець.

Ландсбергіс зазначив: після того, як США на початку 2025-го оголосили про вихід з оборони континенту, європейці мали б швидко озброюватися, проте натомість багато політиків у Євросоюзі дивляться на коливання американського президента як на серіал і чекають на новий епізод.

"Якщо кількість зброї від США не буде такою значною, як хочуть друзі України, то це втрати для ЗСУ та безпеки Європи. Трамп має оголосити про пакет на $5 млрд [президент США раніше обіцяв взяти заморожені у США активи Росії та витратити на озброєння України]. Це краще, ніж нічого, але Київ потребує зброї на значно більше мільярдів доларів", – наголосив ексміністр.

Він додав, що завжди є трохи скептичним до виступів Трампа й "не хоче стати ще одним голосом у серіалі тих, хто радіє з марних сподівань".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США в НАТО Вітакер - Путіну: "Якщо хочеш війни – ми озброїмо Україну"

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НАТО (6669) зброя (7618) США (23792)


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Перевірка Європи на вшивість - є такі країни шо і євро не дадуть
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15.07.2025 08:46 Відповісти
То трап зрозумів що ніхто в його кампанію проти Китаю не буде вписуватись.
З Великою Британією розісрався як із Канадою, в європі брехуну не вірять.
Якщо вже литовці відкритим текстом кажуть-"...Він додав, що завжди є трохи скептичним до виступів Трампа й "не хоче стати ще одним голосом у серіалі тих, хто радіє з марних сподівань"
Т вже все зрозуміло.
Аще у республіканців виборні перегони в Сенат через пару місяців починаються.
А після того що трап зробив-тобто розісрався зі всіма сусідами і союзниками.
Має при собі венсів і гесетів. Та і в внутрішній політиці там місяць тому бунти почалися.
То респи вибори програють як два пальці об асфальт.
Ото респи тепер раді що у них такий президент, що навіть українці з януковичем менше налажали вибравши яника в 2010 році.
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15.07.2025 09:12 Відповісти
Чим відчутніше загроза - тим активніше діють звичайні люди. Державники діють навіть тоді, коли звичайні люди не відчувають явної загрози зовсім. Через це їм важко пояснювати звичайним людям, чому вони вдаються до тих, чи інших дій і звичайні люди можуть їх ще й шельмувати за це. Якщо деожавників в управлінні країн не лишається, які діють проактивно, коли ще не пізно, то це початок їх занепаду.
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15.07.2025 08:52 Відповісти
Немає в природі жодних "державників". Тільки пройдисвіти політики, дрібні, жалюгідні люди. Не треба вводити людей в оману романтичними казками, щоб потім щоразу не плакали, що їх знову обдурили. Завжди вибір між брехливими свинями.
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15.07.2025 09:02 Відповісти
Ті, завдяки кому йде розвиток держави - це державники, при кому йде занепад, - це брехливі свині, як ви кажете.
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15.07.2025 10:48 Відповісти
не зрозумів!
тобто, можна покупати будь що?
чи, тільки патрони 5.56?
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15.07.2025 09:02 Відповісти
 
 