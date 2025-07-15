Продаж зброї США європейським партнерам - це перевірка Європи на готовність підтримати Київ, - ексглава МЗС Литви Ландсбергіс

Нова ініціатива президента США Дональда Трампа з продажу зброї для України за гроші партнерів – це випробування для європейців стосовно їхніх справжніх зобов'язань. Лідери Європи говорили багато гарних слів на підтримку Україну – час їх підкріпити діями й грошима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Це наша війна. Україна воює за нас. Наш обов’язок – її озброїти. Це гарантія, яка всім потрібна. Не вся Європа, не кожна країна даватиме гроші, але багато країн Європи розуміють ціну війни та готові зробити внесок", – зауважив колишній посадовець.

Ландсбергіс зазначив: після того, як США на початку 2025-го оголосили про вихід з оборони континенту, європейці мали б швидко озброюватися, проте натомість багато політиків у Євросоюзі дивляться на коливання американського президента як на серіал і чекають на новий епізод.

"Якщо кількість зброї від США не буде такою значною, як хочуть друзі України, то це втрати для ЗСУ та безпеки Європи. Трамп має оголосити про пакет на $5 млрд [президент США раніше обіцяв взяти заморожені у США активи Росії та витратити на озброєння України]. Це краще, ніж нічого, але Київ потребує зброї на значно більше мільярдів доларів", – наголосив ексміністр.

Він додав, що завжди є трохи скептичним до виступів Трампа й "не хоче стати ще одним голосом у серіалі тих, хто радіє з марних сподівань".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.

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