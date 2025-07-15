Решение о Patriot для Украины будет в течение нескольких дней или недель, - Писториус

Германия и США примут решение о направлении двух систем ПВО Patriot для Украины в течение нескольких дней или недель.

Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он сказал, что если соглашение будет заключено, то первую систему Patriot отправят в Украину в течение нескольких месяцев.

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Также, по словам Писториуса, Берлин направил в Вашингтон письмо с запросом на приобретение американских ракетных установок "Тайфун", решение о размещении заказа будет принято позже.

Он описал систему как потенциальное временное решение, пока европейские партнеры работают над разработкой собственного наземного оружия большой дальности.

"Вместе с Великобританией и другими партнерами мы разрабатываем наземные системы большой дальности, но это займет от семи до десяти лет. Вот почему нам нужно промежуточное решение", - добавил министр.

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