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Новости Patriot для Украины
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Решение о Patriot для Украины будет в течение нескольких дней или недель, - Писториус

Patriot для України Пісторіус сказав коли ухвалять рішення

Германия и США примут решение о направлении двух систем ПВО Patriot для Украины в течение нескольких дней или недель.

Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он сказал, что если соглашение будет заключено, то первую систему Patriot отправят в Украину в течение нескольких месяцев.

Также читайте: Зеленский провел беседу с Рютте: Украина ценит готовность предоставить дополнительные Patriot

Также, по словам Писториуса, Берлин направил в Вашингтон письмо с запросом на приобретение американских ракетных установок "Тайфун", решение о размещении заказа будет принято позже.

Он описал систему как потенциальное временное решение, пока европейские партнеры работают над разработкой собственного наземного оружия большой дальности.

"Вместе с Великобританией и другими партнерами мы разрабатываем наземные системы большой дальности, но это займет от семи до десяти лет. Вот почему нам нужно промежуточное решение", - добавил министр.

Также читайте: Немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения РФ на страну НАТО, - Писториус

Автор: 

Германия (7151) Patriot (326) Писториус Борис (245)


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Топ комментарии
+7
Потужно що не років.
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15.07.2025 09:21 Ответить
+4
24 години або два тижні. Чули вже...
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15.07.2025 09:28 Ответить
+3
Буде...
або не буде
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15.07.2025 09:26 Ответить
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Потужно що не років.
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15.07.2025 09:21 Ответить
...Розробка далекобійний ракет займе від 7 до 10 років... Мєтєори. Парашинці Іскандер розробляли 15 років.
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15.07.2025 09:27 Ответить
Або місяців...
Ви не поспішайте в вас є 50 днів.
🤬🤬🤬🤬
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15.07.2025 09:21 Ответить
Про "Тайфун" интересно. Использует КР "Томагавк" и ЗУР Standart SM-6.
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15.07.2025 09:24 Ответить
Буде...
або не буде
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15.07.2025 09:26 Ответить
24 години або два тижні. Чули вже...
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15.07.2025 09:28 Ответить
Все ясно. Розходимось
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15.07.2025 09:31 Ответить
Ворог вже "тремтить" від "переляку"...50 днів...7-10 років...24 години..."А Васька слушает да ест..."
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15.07.2025 09:32 Ответить
Я й не чекав нічого.Збіглись побалакли,наобіцяли,птім сімонянша,або п'яний дімон щось вякнули про обстріл Берліна,і все.
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15.07.2025 09:36 Ответить
Дьявол кроется в деталях. "Несколько дней" превращаются в "через несколько месяцев" и т.д.
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15.07.2025 09:38 Ответить
"Паляниця" - летить, "Пекло" - летить, "Рута" - летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання… Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.

ага!
буржуї вам не такі?
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15.07.2025 09:38 Ответить
Через год потужный зальет еще пару видосиков с единичными экземплярами для мудрого нарида и инфошума и опять отдыхаем до конца войны😀
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15.07.2025 10:30 Ответить
Або місяців,або років!
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15.07.2025 09:42 Ответить
Або місяців , років , десятиліть,століть ..... А ще нехай розповість як космічні кораблі бороздять великий театр , присипає нас мабуть ...?
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15.07.2025 09:42 Ответить
Он сказал, что если соглашение будет заключено, то первую систему Patriot отправят в Украину в течение нескольких месяцев.

Если будет (а может и, вообще, не будет), в течение недель, месяцев... #б вашу мать, импотенты. Как ни крути, выходит правильно Путя об вас всегда @уй вытирал.
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15.07.2025 09:49 Ответить
"ракетных установок "Тайфун"

Тайфун? Или может Тифон?

https://en.wikipedia.org/wiki/Typhon_missile_system
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15.07.2025 09:54 Ответить
Або кілька місяців!!🤡🤪🤣🥳
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15.07.2025 10:01 Ответить
Можливо, і через 50 днів!? Це ж, лише балачки від гешефтного!
А те ОВТ для України, що Байден з Конгресом виділили, як там воно??
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15.07.2025 10:02 Ответить
То вчора,то було ще не рішення?((((
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15.07.2025 10:06 Ответить
буде протягом кількох днів або тижнів
або 50днів,або 24 години..або...
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15.07.2025 10:23 Ответить
Спочатку буде рішення- два тижня.Пізніше 2-3 місяця на поставку.Ось що криється за словом негайно.
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15.07.2025 11:03 Ответить
 
 