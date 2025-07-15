Решение о Patriot для Украины будет в течение нескольких дней или недель, - Писториус
Германия и США примут решение о направлении двух систем ПВО Patriot для Украины в течение нескольких дней или недель.
Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он сказал, что если соглашение будет заключено, то первую систему Patriot отправят в Украину в течение нескольких месяцев.
Также, по словам Писториуса, Берлин направил в Вашингтон письмо с запросом на приобретение американских ракетных установок "Тайфун", решение о размещении заказа будет принято позже.
Он описал систему как потенциальное временное решение, пока европейские партнеры работают над разработкой собственного наземного оружия большой дальности.
"Вместе с Великобританией и другими партнерами мы разрабатываем наземные системы большой дальности, но это займет от семи до десяти лет. Вот почему нам нужно промежуточное решение", - добавил министр.
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Ви не поспішайте в вас є 50 днів.
🤬🤬🤬🤬
або не буде
ага!
буржуї вам не такі?
Если будет (а может и, вообще, не будет), в течение недель, месяцев... #б вашу мать, импотенты. Как ни крути, выходит правильно Путя об вас всегда @уй вытирал.
Тайфун? Или может Тифон?
https://en.wikipedia.org/wiki/Typhon_missile_system
А те ОВТ для України, що Байден з Конгресом виділили, як там воно??
або 50днів,або 24 години..або...