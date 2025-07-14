Немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения РФ на страну НАТО, - Писториус
Войска Германии будут готовы убивать российских солдат, если Россия нападет на страну-члена НАТО.
Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
"Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, вы можете это делать только с позиции силы, только на равных. Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять, что мы знаем, на что способны - мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабые или что мы не будем защищаться. Это актуально и сегодня", - отметил он.
Нынешнее открытие постоянной бригады немецких солдат в Литве для охраны балтийского государства стало сильным символом приверженности Германии к НАТО почти через четыре десятилетия после падения железного занавеса, сказал Писториус.
"Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защищать наш восточный фланг. А сегодня Литва, Балтийские государства, Польша являются восточным флангом, и мы должны внести свой вклад там", - добавляет министр обороны ФРГ.
Писториус подчеркнул, что Германия отказывается от политики военной сдержанности, которой придерживалась после Второй мировой войны.
"Войска Германии будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-члена НАТО. Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады, которые там находятся. Они точно знают, что им делать", - резюмировал немецкий министр.
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Чи готові німецькі війська самі нести втрати?
«Вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь 12 липня атакував і знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України», - заявили агентству джерела в українській розвідці, додавши, що уламки впали в Гомельській області.
А британські, французькі, польські, гішпанські, італійські, я вже не питаю за мадьярські та словацькі - готові? Чи пан Пісторіус сподівається, що Німецькі війська впораються самі?
Рузьге!
А ви ж дізналися про ці слова. Яка ж насолода усвідомлювати те, що зара вам гуйово!