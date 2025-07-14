Немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения РФ на страну НАТО, - Писториус

Войска Германии будут готовы убивать российских солдат, если Россия нападет на страну-члена НАТО.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, вы можете это делать только с позиции силы, только на равных. Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять, что мы знаем, на что способны - мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабые или что мы не будем защищаться. Это актуально и сегодня", - отметил он.

Нынешнее открытие постоянной бригады немецких солдат в Литве для охраны балтийского государства стало сильным символом приверженности Германии к НАТО почти через четыре десятилетия после падения железного занавеса, сказал Писториус.

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"Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защищать наш восточный фланг. А сегодня Литва, Балтийские государства, Польша являются восточным флангом, и мы должны внести свой вклад там", - добавляет министр обороны ФРГ.

Писториус подчеркнул, что Германия отказывается от политики военной сдержанности, которой придерживалась после Второй мировой войны.

"Войска Германии будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-члена НАТО. Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады, которые там находятся. Они точно знают, что им делать", - резюмировал немецкий министр.

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