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Новости Наступление россии на страні НАТО Германия готовится к нападению России
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Немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения РФ на страну НАТО, - Писториус

Писториус: Германия готова убивать войска РФ в случае нападения на НАТО

Войска Германии будут готовы убивать российских солдат, если Россия нападет на страну-члена НАТО.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, вы можете это делать только с позиции силы, только на равных. Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять, что мы знаем, на что способны - мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабые или что мы не будем защищаться. Это актуально и сегодня", - отметил он.

Нынешнее открытие постоянной бригады немецких солдат в Литве для охраны балтийского государства стало сильным символом приверженности Германии к НАТО почти через четыре десятилетия после падения железного занавеса, сказал Писториус.

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"Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защищать наш восточный фланг. А сегодня Литва, Балтийские государства, Польша являются восточным флангом, и мы должны внести свой вклад там", - добавляет министр обороны ФРГ.

Писториус подчеркнул, что Германия отказывается от политики военной сдержанности, которой придерживалась после Второй мировой войны.

"Войска Германии будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-члена НАТО. Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады, которые там находятся. Они точно знают, что им делать", - резюмировал немецкий министр.

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Автор: 

Германия (7148) НАТО (10199) россия (96577) Писториус Борис (243)


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Топ комментарии
+9
А для кращої підготовки варто розпочати цей процес зараз в Україні! Наші військові стануть найкращими інструкторами у цій благородній справі!
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14.07.2025 16:22 Ответить
+5
Готовність вбивати - то лише мала частина справи.
Чи готові німецькі війська самі нести втрати?
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14.07.2025 16:24 Ответить
+3
Сильно!
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14.07.2025 16:23 Ответить
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німецькі військові повинні бути готовими знищувати росію у разі нападу, а не просто вбивати росіяське біосміття
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14.07.2025 16:22 Ответить
А для кращої підготовки варто розпочати цей процес зараз в Україні! Наші військові стануть найкращими інструкторами у цій благородній справі!
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14.07.2025 16:22 Ответить
Сильно!
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14.07.2025 16:23 Ответить
Готовність вбивати - то лише мала частина справи.
Чи готові німецькі війська самі нести втрати?
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14.07.2025 16:24 Ответить
Ви думаєте українці були готові до цього?
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14.07.2025 17:45 Ответить
Russische Schweinehunde müssen immer und überall getötet werden.
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14.07.2025 16:28 Ответить
ідеально було б довести втрати московії на рівні 20000 тисяч скота на добу , але для цього потрібні : Україна+Німеччина, Фінляндія, Японія , Польща , Грузія ... при таких обставинах гадаю за рік півтора ми вже приймали капітуляцію фашистів і все що вони ******** за 3 століття повернулося б до рідних земель
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14.07.2025 16:28 Ответить
Була б західна зброя, то реально подвоїти сьогоденні втрати кацапні. Але ж вони дємократи та за мір ва всьом міре. І дешевий кацапський газ...
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14.07.2025 16:42 Ответить
Подвоїти це 2 тисячі, обʼєктивно це мало , 20 тис ось мінімальний рівень невідворотного занепаду і програшу московії ... але Україна самотужки такий рівень фізично не зможе дати
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14.07.2025 16:46 Ответить
Я не проти того, щоби кацапня здохла одразу не тільки на фронті, а й на усій московії. Але давайте будемо реалістами; за наявності ******** ефективної західної зброї ЗСУ зможуть у рази поліпшити незворотні втрати андрофагів.
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14.07.2025 18:10 Ответить
Десь ми вже це чули - "якщо би йа був президентом ми все б умірлі в Криму".
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14.07.2025 16:28 Ответить
дати сьогодні Тауруси, щоб завтра не вбивати русню
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14.07.2025 16:28 Ответить
👍 🇩🇪❤️ !!!
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14.07.2025 16:31 Ответить
Україна переможе - я знаю, я перевіряв.
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14.07.2025 16:31 Ответить
Точно готові? Може погарячкував? Як Мерц з таурусами?
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14.07.2025 16:34 Ответить
Може не треба?.. вони ж вам дешевий газ продавали..,
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14.07.2025 16:38 Ответить
12 липня, під час масованого російського удару по Україні кілька безпілотних літальних апаратів використовували повітряний простір Білорусі. Як стверджує агентство «Уніан», один із БПЛА був збитий вертольотом білоруських ВПС.

«Вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь 12 липня атакував і знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України», - заявили агентству джерела в українській розвідці, додавши, що уламки впали в Гомельській області.
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14.07.2025 16:39 Ответить
І як на це відреагував путін?
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14.07.2025 16:43 Ответить
На мацкву!!!
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14.07.2025 16:40 Ответить
***,а я думав,що при нападі москалів німцям треба стурбуватися,занепокоїтися,і,можливо нє правациравать,бо буде гірше)))
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14.07.2025 16:42 Ответить
Нащо чекати ? Ласкаво просимо в Україну ! Сафарі на кацапів відкрито!
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14.07.2025 16:48 Ответить
"Німецькі війська готові вбивати російських солдатів" Джерело: https://censor.net/ua/n3563186

А британські, французькі, польські, гішпанські, італійські, я вже не питаю за мадьярські та словацькі - готові? Чи пан Пісторіус сподівається, що Німецькі війська впораються самі?
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14.07.2025 16:49 Ответить
маячня...
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14.07.2025 16:50 Ответить
Німецькі війська готові вбивати російських солдатів

Рузьге!
А ви ж дізналися про ці слова. Яка ж насолода усвідомлювати те, що зара вам гуйово!
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14.07.2025 16:55 Ответить
Патужна!
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14.07.2025 17:11 Ответить
О боже,яка хоробра заява...
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14.07.2025 17:11 Ответить
А самі німецькі військові , про це , знають ...?
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14.07.2025 17:21 Ответить
А німецькі військові виконують накази. Буде наказ вбивати - будуть вбивати. Ви хіба про це не знали ?
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14.07.2025 17:29 Ответить
А може й не готовi... 🤔
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14.07.2025 18:20 Ответить
 
 