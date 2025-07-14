Німецькі війська готові вбивати російських солдатів у разі нападу РФ на країну НАТО, - Пісторіус

Війська Німеччини будуть готові вбивати російських солдатів, якщо Росія нападе на країну-члена НАТО.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди був переконаний, що якщо ви хочете говорити про мир і розрядку на рівних умовах, ви можете це робити тільки з позиції сили, тільки на рівних. Не для того, щоб когось залякати, а щоб дати зрозуміти, що ми знаємо, на що здатні — ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або що ми не будемо захищатися. Це актуально і сьогодні", - зазначив він.

Цьогорічне відкриття постійної бригади німецьких солдатів у Литві для охорони балтійської держави стало сильним символом прихильності Німеччини до НАТО майже через чотири десятиліття після падіння залізної завіси, сказав Пісторіус.

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"Британці, американці та французи були в Німеччині, щоб захищати наш східний фланг. А сьогодні Литва, Балтійські держави, Польща є східним флангом, і ми повинні зробити свій внесок там", - додає міністр оборони ФРН.

Пісторіус наголосив, що Німеччина відмовляється від політики військової стриманості, якої дотримувалася після Другої світової війни.

"Війська Німеччини будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО. Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса і поговорити з представниками німецької бригади, які там перебувають. Вони точно знають, що їм робити", - резюмував німецький міністр.

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