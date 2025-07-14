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Новини Наступ Росії на країни НАТО Німеччина готується до нападу Росії
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Німецькі війська готові вбивати російських солдатів у разі нападу РФ на країну НАТО, - Пісторіус

Пісторіус: Німеччина готова вбивати війська РФ у разі нападу на НАТО

Війська Німеччини будуть готові вбивати російських солдатів, якщо Росія нападе на країну-члена НАТО.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди був переконаний, що якщо ви хочете говорити про мир і розрядку на рівних умовах, ви можете це робити тільки з позиції сили, тільки на рівних. Не для того, щоб когось залякати, а щоб дати зрозуміти, що ми знаємо, на що здатні — ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або що ми не будемо захищатися. Це актуально і сьогодні", - зазначив він.

Цьогорічне відкриття постійної бригади німецьких солдатів у Литві для охорони балтійської держави стало сильним символом прихильності Німеччини до НАТО майже через чотири десятиліття після падіння залізної завіси, сказав Пісторіус.

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"Британці, американці та французи були в Німеччині, щоб захищати наш східний фланг. А сьогодні Литва, Балтійські держави, Польща є східним флангом, і ми повинні зробити свій внесок там", - додає міністр оборони ФРН.

Пісторіус наголосив, що Німеччина відмовляється від політики військової стриманості, якої дотримувалася після Другої світової війни.

"Війська Німеччини будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО. Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса і поговорити з представниками німецької бригади, які там перебувають. Вони точно знають, що їм робити", - резюмував німецький міністр.

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Автор: 

Німеччина (7573) НАТО (6661) росія (66670) Пісторіус Борис (290)


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Топ коментарі
+5
А для кращої підготовки варто розпочати цей процес зараз в Україні! Наші військові стануть найкращими інструкторами у цій благородній справі!
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14.07.2025 16:22 Відповісти
+2
Готовність вбивати - то лише мала частина справи.
Чи готові німецькі війська самі нести втрати?
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14.07.2025 16:24 Відповісти
+2
дати сьогодні Тауруси, щоб завтра не вбивати русню
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14.07.2025 16:28 Відповісти
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німецькі військові повинні бути готовими знищувати росію у разі нападу, а не просто вбивати росіяське біосміття
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14.07.2025 16:22 Відповісти
А для кращої підготовки варто розпочати цей процес зараз в Україні! Наші військові стануть найкращими інструкторами у цій благородній справі!
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14.07.2025 16:22 Відповісти
Сильно!
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14.07.2025 16:23 Відповісти
Рішуче! Потужно!
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14.07.2025 16:32 Відповісти
Готовність вбивати - то лише мала частина справи.
Чи готові німецькі війська самі нести втрати?
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14.07.2025 16:24 Відповісти
Russische Schweinehunde müssen immer und überall getötet werden.
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14.07.2025 16:28 Відповісти
ідеально було б довести втрати московії на рівні 20000 тисяч скота на добу , але для цього потрібні : Україна+Німеччина, Фінляндія, Японія , Польща , Грузія ... при таких обставинах гадаю за рік півтора ми вже приймали капітуляцію фашистів і все що вони ******** за 3 століття повернулося б до рідних земель
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14.07.2025 16:28 Відповісти
Була б західна зброя, то реально подвоїти сьогоденні втрати кацапні. Але ж вони дємократи та за мір ва всьом міре. І дешевий кацапський газ...
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14.07.2025 16:42 Відповісти
Подвоїти це 2 тисячі, обʼєктивно це мало , 20 тис ось мінімальний рівень невідворотного занепаду і програшу московії ... але Україна самотужки такий рівень фізично не зможе дати
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14.07.2025 16:46 Відповісти
Десь ми вже це чули - "якщо би йа був президентом ми все б умірлі в Криму".
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14.07.2025 16:28 Відповісти
дати сьогодні Тауруси, щоб завтра не вбивати русню
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14.07.2025 16:28 Відповісти
👍 🇩🇪❤️ !!!
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14.07.2025 16:31 Відповісти
👍 🇩🇪❤️ !!!
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14.07.2025 17:12 Відповісти
Не бреши, сцикло.
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14.07.2025 16:31 Відповісти
Україна переможе - я знаю, я перевіряв.
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14.07.2025 16:31 Відповісти
Точно готові? Може погарячкував? Як Мерц з таурусами?
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14.07.2025 16:34 Відповісти
Може не треба?.. вони ж вам дешевий газ продавали..,
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14.07.2025 16:38 Відповісти
12 липня, під час масованого російського удару по Україні кілька безпілотних літальних апаратів використовували повітряний простір Білорусі. Як стверджує агентство «Уніан», один із БПЛА був збитий вертольотом білоруських ВПС.

«Вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь 12 липня атакував і знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України», - заявили агентству джерела в українській розвідці, додавши, що уламки впали в Гомельській області.
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14.07.2025 16:39 Відповісти
І як на це відреагував путін?
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14.07.2025 16:43 Відповісти
На мацкву!!!
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14.07.2025 16:40 Відповісти
***,а я думав,що при нападі москалів німцям треба стурбуватися,занепокоїтися,і,можливо нє правациравать,бо буде гірше)))
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14.07.2025 16:42 Відповісти
Нащо чекати ? Ласкаво просимо в Україну ! Сафарі на кацапів відкрито!
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14.07.2025 16:48 Відповісти
"Німецькі війська готові вбивати російських солдатів" Джерело: https://censor.net/ua/n3563186

А британські, французькі, польські, гішпанські, італійські, я вже не питаю за мадьярські та словацькі - готові? Чи пан Пісторіус сподівається, що Німецькі війська впораються самі?
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14.07.2025 16:49 Відповісти
маячня...
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14.07.2025 16:50 Відповісти
Німецькі війська готові вбивати російських солдатів

Рузьге!
А ви ж дізналися про ці слова. Яка ж насолода усвідомлювати те, що зара вам гуйово!
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14.07.2025 16:55 Відповісти
Патужна!
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14.07.2025 17:11 Відповісти
О боже,яка хоробра заява...
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14.07.2025 17:11 Відповісти
 
 