Німецькі війська готові вбивати російських солдатів у разі нападу РФ на країну НАТО, - Пісторіус
Війська Німеччини будуть готові вбивати російських солдатів, якщо Росія нападе на країну-члена НАТО.
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
"Я завжди був переконаний, що якщо ви хочете говорити про мир і розрядку на рівних умовах, ви можете це робити тільки з позиції сили, тільки на рівних. Не для того, щоб когось залякати, а щоб дати зрозуміти, що ми знаємо, на що здатні — ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або що ми не будемо захищатися. Це актуально і сьогодні", - зазначив він.
Цьогорічне відкриття постійної бригади німецьких солдатів у Литві для охорони балтійської держави стало сильним символом прихильності Німеччини до НАТО майже через чотири десятиліття після падіння залізної завіси, сказав Пісторіус.
"Британці, американці та французи були в Німеччині, щоб захищати наш східний фланг. А сьогодні Литва, Балтійські держави, Польща є східним флангом, і ми повинні зробити свій внесок там", - додає міністр оборони ФРН.
Пісторіус наголосив, що Німеччина відмовляється від політики військової стриманості, якої дотримувалася після Другої світової війни.
"Війська Німеччини будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО. Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса і поговорити з представниками німецької бригади, які там перебувають. Вони точно знають, що їм робити", - резюмував німецький міністр.
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Чи готові німецькі війська самі нести втрати?
«Вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь 12 липня атакував і знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України», - заявили агентству джерела в українській розвідці, додавши, що уламки впали в Гомельській області.
А британські, французькі, польські, гішпанські, італійські, я вже не питаю за мадьярські та словацькі - готові? Чи пан Пісторіус сподівається, що Німецькі війська впораються самі?
Рузьге!
А ви ж дізналися про ці слова. Яка ж насолода усвідомлювати те, що зара вам гуйово!