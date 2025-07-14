Німеччина остаточно відмовляється постачати Україні ракети Taurus, - Пісторіус

Німеччина не постачатиме Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, попри зростання загроз і повторні запити Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Financial Times заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Німеччина не буде постачати Україні свої ракети великої дальності Taurus, навіть попри хвилю недавніх російських авіаударів і повторний запит Києва", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні Taurus досі залишається варіантом.

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