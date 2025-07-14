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Німеччина остаточно відмовляється постачати Україні ракети Taurus, - Пісторіус
Німеччина не постачатиме Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, попри зростання загроз і повторні запити Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Financial Times заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Німеччина не буде постачати Україні свої ракети великої дальності Taurus, навіть попри хвилю недавніх російських авіаударів і повторний запит Києва", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні Taurus досі залишається варіантом.
Топ коментарі
+26 HoratioNelson
показати весь коментар14.07.2025 07:23 Відповісти Посилання
+21 Василь Воробець
показати весь коментар14.07.2025 07:29 Відповісти Посилання
+19 Yaroslav #589053
показати весь коментар14.07.2025 07:25 Відповісти Посилання
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Бог на поміч, херри!
а хто такасимонянша і всякі соловйові?Треба слухатися,а раптом?..
борови лініві з пивними пузяками
сам бачив
а війна краща реклама
німці дуже потупішали з 41 року, жах
перед виборами ?!
Що сталося ?
Невже стало страшно перед кремлівським вибл@дком ?
2025 рік: Німеччина планує витрати на оборону у 86,5 млрд євро за рік. До 2029 року Німеччина має намір збільшити свої щорічні витрати на оборону до 162 млрд євро.
ПавлиныTaurus , говоришь?.. Х-х-ех!
Бо це вже неактуально. Вже приготувалися пиляти ярди ойро на "відновленні України"
Фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України
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тей домовиться...
він по німецьки як по англійськи, та і досвід дипломатичний немалий...
а якщо Україна в своєму дипломатичному корпусі має ногтісток, бровісток, тамадів, фотографів і спеціалісток по мінету + през клован + ларьочнік кардінал - то якого вихлопу ми очікуємо?