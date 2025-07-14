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Новини Постачання Taurus
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Німеччина остаточно відмовляється постачати Україні ракети Taurus, - Пісторіус

Німеччина не передаватиме Taurus

Німеччина не постачатиме Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, попри зростання загроз і повторні запити Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Financial Times заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Німеччина не буде постачати Україні свої ракети великої дальності Taurus, навіть попри хвилю недавніх російських авіаударів і повторний запит Києва", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні Taurus досі залишається варіантом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина більше не може відправити Україні системи ППО Patriot: їх залишилося занадто мало, - Пісторіус

Автор: 

Пісторіус Борис (290) Taurus Таурус (56)


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Топ коментарі
+26
Плохая работа украинских властей,неумение работать с союзниками повод положить на стол заявление о сложении полномочий.
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14.07.2025 07:23 Відповісти
+21
Своє треба мати....
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14.07.2025 07:29 Відповісти
+19
Ні, не значить. Значить, що у нас не буде таурусів.
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14.07.2025 07:25 Відповісти
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Значить самі будуть воювати
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14.07.2025 07:19 Відповісти
Ні, не значить. Значить, що у нас не буде таурусів.
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14.07.2025 07:25 Відповісти
Це сьогодні. А завтра - дуже туманне.
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14.07.2025 07:28 Відповісти
Ніякого туману, в плані надання таурусів вже все ясно як в білий день.
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14.07.2025 07:30 Відповісти
Слабкі рішення слабких трусливих політиків неспроможних досягати реальних результатаів в реальній ситуації міжнародних конфліктів! Німеччина має бути більш рішучою та більше впливати на міжнародну безпеку силою своєї зброї!
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14.07.2025 08:04 Відповісти
Сильні політики закривають кордони і викрадають цивільних на вулиці. Слабкі політики мають відкриті кордони і відсутність війни в себе.
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14.07.2025 09:01 Відповісти
Абсолютно адекватні рішення під час війни. Ви вже воюєте на фронті?
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14.07.2025 09:06 Відповісти
Плохая работа украинских властей,неумение работать с союзниками повод положить на стол заявление о сложении полномочий.
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14.07.2025 07:23 Відповісти
Работают согласно задания.На несогласных прокуратура,санкции,ТЦК.Приплыли короче.
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14.07.2025 07:26 Відповісти
А мудрому наріду після па-пріколу лишається тільки паржать
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14.07.2025 07:38 Відповісти
Ви правильно написали, погана робота влади, але влада не хоче ракети вона хоче гроші. Владі насрати на Україну та на українців.
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14.07.2025 08:07 Відповісти
Все решает вопрос мотивации. Пока они не ощутят реальность угрозы так все и будет.
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14.07.2025 08:25 Відповісти
Чекають,коли звільниться українский нарід.
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14.07.2025 09:20 Відповісти
А може просто ссані штані т.н. партнерів.
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14.07.2025 09:22 Відповісти
Так кортить застосовувати самим?
Бог на поміч, херри!
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14.07.2025 07:24 Відповісти
Було б що застосовувати. Здається історія з Таурусами-це не про ракети а про розпил грошей по німецькому.
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14.07.2025 07:35 Відповісти
Крутились-вертілись,але визнати що пустомелі та нікчеми довелося.
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14.07.2025 07:28 Відповісти
Зараз наші єврооптиміздичні політруки вигадують 1000 і одне пояснення, чому ці ракети нам не потрібні, чому вони косі-криві-сліпі чи ще щось, а потім насамкінець допишуть: Європа прокинулась!
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14.07.2025 07:28 Відповісти
Та нема чого тут вигадувати-пояснювати. Кривизна Землі і крапка .
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14.07.2025 07:39 Відповісти
А ще вони квадратні,де ж то відано щоб квадратні ракети літали.
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14.07.2025 08:34 Відповісти
Своє треба мати....
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14.07.2025 07:29 Відповісти
Ну так симонянша сказала,що Берлін бомбитимуть...от очко і заграло..
а хто такасимонянша і всякі соловйові?Треба слухатися,а раптом?..
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14.07.2025 07:30 Відповісти
За поребриком вже давно Ламанш перепливли і Лос-Анджелес розбомбили. Тут не страх, а якась гра, яку ми (більшість з нас, зі мною включно) не розуміємо.
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14.07.2025 08:16 Відповісти
Та яка гра .Мерц не диктатор , а в його коаліції є сили які категорично проти , і переконати їх не змогли .
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14.07.2025 09:23 Відповісти
Поставили на Таурусах великий жирний хрест
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14.07.2025 07:30 Відповісти
Ай-да, с.ыкуны. Не на шутку вас кацапы с трампом зашугали... Мали б хоч якусь гордiсть... Не ви б , так хоча б ми за вас поквиталися, за ваших задурених гiтлером дiдiв(ваiвале)... Ай да, фрицы, хрен вас поймешь с вашей с.ыкливой арийскостью.
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14.07.2025 07:31 Відповісти
яка там арійськість
борови лініві з пивними пузяками
сам бачив
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14.07.2025 07:33 Відповісти
Пивка з ковбасками - морда ширша , чим довша. Пузо? та просто, рептух з лайном.
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14.07.2025 07:36 Відповісти
ЗЫ... До речi, е кацапське прислiв`я: " Пейте пиво пенное - будет морда о.уенная".
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14.07.2025 07:41 Відповісти
В умерова , стефанчука , ермака…, анал-табу ……
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14.07.2025 07:54 Відповісти
А на шо ще здатнi ригiвськi пiдсвинки. З одною обiцянкою вони все ж вправились - офiцiйно тупо пропхнули до широкого нагалу свiй канабiс.
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14.07.2025 08:03 Відповісти
так хто їх купить якщо не давати реклами?
а війна краща реклама
німці дуже потупішали з 41 року, жах
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14.07.2025 07:32 Відповісти
А Мерц ніяого не хоче сказати у цьому зв'язку?
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14.07.2025 07:32 Відповісти
А як гарно співав про передачу цих ракет Фрідріх Мерц
перед виборами ?!
Що сталося ?
Невже стало страшно перед кремлівським вибл@дком ?
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14.07.2025 07:33 Відповісти
ймовірний новачок у трусах заважає
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14.07.2025 07:34 Відповісти
А щоби змінило постачання 100 чи максимум 200 цих Таурус, аналогів Шторм Шедов/Скальп? Вони б не завадили звісно, але це не вплинуло би на перебіг війни
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14.07.2025 07:34 Відповісти
Стало би більше терактів в Німеччині. І можливо прихід правих.
2025 рік: Німеччина планує витрати на оборону у 86,5 млрд євро за рік. До 2029 року Німеччина має намір збільшити свої щорічні витрати на оборону до 162 млрд євро.
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14.07.2025 09:11 Відповісти
Власні ракети потрібно робити.Три роки стадо дивиться відосики обдовбаного замість відправити зрадника за грати і захищати країну.Завжди є вибір і стадо вибирає власну загибель.
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14.07.2025 07:37 Відповісти
Щоби розробити, провести всі випробовування, постійно усуваючи всі болячки і поставити на озброєння крилату ракети типу Таурус чи Томагавк потрібно з 10 років
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14.07.2025 07:40 Відповісти
Свої витовляти,які були в одичних екзекмлярах дякуючи шашличному!Кончений кім навіть клепає балістику.
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14.07.2025 07:43 Відповісти
Та КНДР живе цими ракетами вже 50 років, отримуючи технології по їх виготовленню з СРСР/Росії та Китаю
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14.07.2025 07:47 Відповісти
Чувак,ти можливо не чув,але Україна визнана космічною державою,може клепати хоть балістику,хоть крилаті,які вже пройшли випробування!Раніше виготовляли "Сатану"
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14.07.2025 08:10 Відповісти
Раніше це в складі СРСР, де компонуючі, сировина і матеріально-технічна база використовувались зі всього совка
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14.07.2025 08:26 Відповісти
Ти хоть поцікався недоумок,що може виготовляти в даний час Україна з ракетного озброєння.А "Сатана" приклад рівня технологій.Постійно тупим потрібно розжувати і розкласти по полицям.100% зебуїн
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14.07.2025 08:31 Відповісти
Розробкою займалось к.б "Південне"
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14.07.2025 08:34 Відповісти
Ті ж РСЗВ клепать 24/7
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14.07.2025 07:46 Відповісти
У нас було 10 років. Але мудрі та далекоглядні люди обрали прокацапського блазня, котрий шість років тому все це зупинив.
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14.07.2025 07:54 Відповісти
В зейла , спитай , якого біса воно , заглядало в анал ***** , бачило "мир🩸"казало , що "нада только перестать стрелять", закрив ( перестав фінансувати) ракетні програми, ……… короче , повністью готував Україну до здачі за три дні
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14.07.2025 07:58 Відповісти
Ага! Прям, як в кіно:
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14.07.2025 07:39 Відповісти
Павлины Taurus , говоришь?.. Х-х-ех!
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14.07.2025 07:44 Відповісти
Вибори закінчились і на цьому все
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14.07.2025 07:43 Відповісти
А серія "Відновлення" після серії "Миротворці", чи між ними ще щось було?
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14.07.2025 09:07 Відповісти
Армія дронів та перемоги
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14.07.2025 09:14 Відповісти
Це вияв недовіри нашій владі
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14.07.2025 07:54 Відповісти
Цікаво, а в чому недовіра? Сотні мільйонів, мільярди євро виділяють - довіра є, а якщо озброєння для боротьби з пуйлом - довіри немає. А може, справа в особистій зацікавленості, нє?
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14.07.2025 08:09 Відповісти
нє
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14.07.2025 08:10 Відповісти
Так начебто вони проспонували нам наші ракети. Якщо це так, то не зрозуміло, чому рознилося шановне диванне панство.
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14.07.2025 08:05 Відповісти
Тауруси - існують, українські ракети (як і будь що українське) - ні.
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14.07.2025 09:04 Відповісти
мо єрмака на перемовини до німців послати?
тей домовиться...
він по німецьки як по англійськи, та і досвід дипломатичний немалий...
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14.07.2025 08:09 Відповісти
хенде хох! - і тауруси наші...
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14.07.2025 08:13 Відповісти
Щось там у тих Таурусів механізм заклинює. Допрацьовують…
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14.07.2025 08:18 Відповісти
от мені цікаво,
а якщо Україна в своєму дипломатичному корпусі має ногтісток, бровісток, тамадів, фотографів і спеціалісток по мінету + през клован + ларьочнік кардінал - то якого вихлопу ми очікуємо?
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14.07.2025 08:21 Відповісти
"Не давали, не давали... А потім їх стало МАЛО...". Цікаво - а чого ж їх стало "мало"? Мабуть, був я правий - "Тауруси" стали в Німеччині, "МЕТАЛОЛОМОМ", дякуючи Меркель... Німецька армія перетворилася в "опереткову трупу" - танки стоять без ремонту, "Тауруси" не літають... Чим вони свій "фатерлянд" оборонять будуть?...
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14.07.2025 08:27 Відповісти
Підозрюю що вони порахували залишки на складах і зрозуміли що в них нічого нема окрім заіржавілих танків 50 літної давності.
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14.07.2025 08:28 Відповісти
Виходить, що алярми рашистів безпідставні.

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14.07.2025 08:29 Відповісти
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14.07.2025 08:35 Відповісти
Ну вот и все. Песенка спета. Зае@али со своими трусами
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14.07.2025 08:31 Відповісти
А не буде тому, що німці вирішили надати нам допомогу в виробництві схожих ракет, а не надавати самі німецькі ракети. Нічого страшного не сталося.
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14.07.2025 08:33 Відповісти
Завдяки Зєлєнскому і Єрмаку ми не виробляємо для власного війська того що могли б вже давно запустити в серію. Саме вони "закатали в асфальт" Україну і доклалися до масового знищення міст і сіл і загибелі сотень тисяч цивільних та військових. Ці виродки досі при владі і продовжують свою корупційну і зрадницьку справу...
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14.07.2025 08:46 Відповісти
щось відбулось за лаштунками великої політики про що ми не здогадуемось. сподіваюсь наша влада не всралась в черговий раз.
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14.07.2025 08:48 Відповісти
Причина - Паппергер їх почав робити в Україні.Тільки нікому не кажіть.
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14.07.2025 08:50 Відповісти
Нема шо постачати , "ТауRисів" пRосто нема. Німці пRидумали лякалку і пRосRали бабло , по тіпу їх побRатимів з "АRматою". Шайзе.
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14.07.2025 09:02 Відповісти
у всіх бідах України винні, звісно ж, німці! Це ж вони, безсовісні, досі не надали Україні таємні ракети Taurus, напевно, ховаючи їх для парадів на День пива. А ці їхні "жалюгідні" 9 мільярдів євро допомоги за рік та два мільйони українських біженців, яких вони прийняли, це ж сущі копійки та просто так, щоб показати, які вони "добрі". Загалом, якщо Україна ще не перемогла, то винні у цьому, звісно ж, німці, бо, мабуть, у них просто закінчилися вільні ракети та "Патріоти".
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14.07.2025 09:05 Відповісти
ми все одно не маємо носіїв, тому новина ні про що.
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14.07.2025 09:07 Відповісти
Доволі очевидна річ, коли будучи кандидатом обіцяти одне, а потім я і я і хата не моя. Політика вона скрізь однакова.
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14.07.2025 09:10 Відповісти
вывод-мерц-********!
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14.07.2025 09:23 Відповісти
 
 