Германия окончательно отказывается поставлять Украине ракеты Taurus, - Писториус

Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, несмотря на рост угроз и повторные запросы Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, даже несмотря на волну недавних российских авиаударов и повторный запрос Киева", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Украине Taurus до сих пор остается вариантом.

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