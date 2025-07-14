14 843 112
Германия окончательно отказывается поставлять Украине ракеты Taurus, - Писториус
Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, несмотря на рост угроз и повторные запросы Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, даже несмотря на волну недавних российских авиаударов и повторный запрос Киева", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Украине Taurus до сих пор остается вариантом.
Топ комментарии
+30 HoratioNelson
показать весь комментарий14.07.2025 07:23 Ответить Ссылка
+29 Василь Воробець
показать весь комментарий14.07.2025 07:29 Ответить Ссылка
+27 Yaroslav #589053
показать весь комментарий14.07.2025 07:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо у українського Укроборонпрому та МО зовсім інші задачі. Їм годувати власні родини треба.
В ТАК ВСЕ МЕРЦ !
...,4 РІК ВІЙНИ !