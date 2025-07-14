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Германия окончательно отказывается поставлять Украине ракеты Taurus, - Писториус

Германия не будет передавать Taurus

Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, несмотря на рост угроз и повторные запросы Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, даже несмотря на волну недавних российских авиаударов и повторный запрос Киева", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Украине Taurus до сих пор остается вариантом.

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Автор: 

Писториус Борис (243) Taurus (56)


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Топ комментарии
+30
Плохая работа украинских властей,неумение работать с союзниками повод положить на стол заявление о сложении полномочий.
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14.07.2025 07:23 Ответить
+29
Своє треба мати....
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14.07.2025 07:29 Ответить
+27
Ні, не значить. Значить, що у нас не буде таурусів.
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14.07.2025 07:25 Ответить
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вывод-мерц-********!
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14.07.2025 09:23 Ответить
В Німеччині керує коаліція ХДС-ХСС+СДП, а не одноосібно Мерц. Там в уряді достатньо Макрело-Шольців, щоб зробити коаліцію нежиттєздатною. От і Пісторіус один з таких пришелепкуватисх бюргерів.
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14.07.2025 09:37 Ответить
Смердючі баварські сасіскі!
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14.07.2025 09:42 Ответить
В тебе між ніг.
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14.07.2025 10:10 Ответить
Ще не знати, чи воно взагалі того варте було. Розпіарені тауруси цілком можуть виявитись лайном, адже ніхто не випробовував їх у бойових умовах.
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14.07.2025 09:46 Ответить
Між «не постачатиме» та «не даватиме ракет взагалі» - велика різниця. Не перетворюйтесь на жовту пресу!
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14.07.2025 10:02 Ответить
Пояснюю: Німеччина для нас буде виготовляти ракети середньоі дальності. Тому у Таурусах потрба якби відпадає, бо іх мало і вони не виробляються поикщо. Але «зраду» розводить ми вміємо
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14.07.2025 10:03 Ответить
Залишилось ще трішки потерпіти і буде вам другий ізраїль! ГОЛОВНЕ - НЕ ВТРАЧАТИ НАДІЮ!
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14.07.2025 10:07 Ответить
Там з таурусами треба передавати великий обсяг знань, залізяччя, ПЗ та навчати з ним працювати, бо німці щось своє нарозробляли. Може виявитися, що там дещо відмінний підхід та програмно-апаратний комплекс "річ у собі", плюс, немає достовірних даних, як ракета отримує та обробляє дані, можливо, на шляху до цілі можуть бути завади, про які німці не хочуть повідомляти. І загалом, краще залишити за цією зброєю певний флер загадковості і недосяжності, що вони і роблять. А може й дадуть, тільки зовсім тихо.
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14.07.2025 10:10 Ответить
Звісно! У всьому винен Мерц!
Бо у українського Укроборонпрому та МО зовсім інші задачі. Їм годувати власні родини треба.
В ТАК ВСЕ МЕРЦ !
...,4 РІК ВІЙНИ !
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14.07.2025 10:24 Ответить
та шось ви забули ...Німеччина два місяці потому сказала : шо висвитлювати інфу по озброєню України у публічному просторі ,не буде ...
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14.07.2025 10:24 Ответить
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