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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Німеччина планує збільшити кількість бомбосховищ через загрозу війни з Росією

метро в Німеччині

Німеччина готує план щодо розширення мережі бомбосховищ на тлі потенційного протистояння з РФ. Наразі в Німеччині є до 580 бункерів та захисних приміщень, які залишилися після Холодної війни. Ці укриття можуть вмістити лише до 480 тисяч людей, що становить приблизно 0,5% відсотка населення.

Про це заявив голова Федерального управління цивільного захисту Німеччини Ральф Тіслер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначає Тіслера, Німеччина повинна усвідомити реальність майбутнього конфлікту з РФ, і що у своєму нинішньому стані вона недостатньо до нього підготовлена.

Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося", - наголосив посадовець.

Тому Тіслер закликає до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення тунелів, станцій метро, ​​підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель, які можна перетворити на бомбосховища. Це дасть змогу швидко створити укриття для мільйона людей. Вже цього літа управління цивільного захисту представить комплексний план.

Як пояснив Тіслер, зараз Німеччина у гонитві з часом, тому не можна покладатися тільки на будівництво нових бункерів. Планування та будівництво нових укриттів займе багато часу та буде дуже витратним. Тому потрібно розглянути вже існуючі споруди.

Також читайте: Німеччина вже не в ситуації явного миру з Росією, - глава МЗС Вадефуль

З приблизно 2000 бункерів та захисних кімнат у Німеччині, що залишилися з часів холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість потребує багатомільйонної реконструкції. Проте вони можуть розмістити близько 480 тисяч людей - це лише 0,5% населення Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі можливої агресії зі сторони РФ  Німеччина планує повністю оснастити Бундесвер до 2028 року.

Автор: 

Німеччина (7483) укриття (307)


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Топ коментарі
+5
Треба допомагати їбошить кацапів а не готуватись до можливого.
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08.06.2025 13:39 Відповісти
+3
А зеленський, з разумковим+стефанчуком та гончаруком+шмигалем, під контролем Оманських помічників ригоАНАЛІВ, куди гроші подів, з 2019 року??? Все робив у ТУРБОРЕЖИМІ та криптовалюті!
Західні Партнери, знають набагато більше…!!
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08.06.2025 13:23 Відповісти
+2
ну, тобто, всім зрозуміло?
бюргени готовляться до навали іфана, як у східній прусії.
всі будуть згвалтовані та вбиті. буде всюди насрано, і всі холодильники стіралки та плазми спіжені.
нєнє.
не буде супротиву, всі сховаються в укриттях!
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08.06.2025 14:11 Відповісти
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Просинайся , Німеччина.
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08.06.2025 13:22 Відповісти
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08.06.2025 14:16 Відповісти
А зеленський, з разумковим+стефанчуком та гончаруком+шмигалем, під контролем Оманських помічників ригоАНАЛІВ, куди гроші подів, з 2019 року??? Все робив у ТУРБОРЕЖИМІ та криптовалюті!
Західні Партнери, знають набагато більше…!!
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08.06.2025 13:23 Відповісти
Хай починають будувати свої знамениті башти Вінкеля.
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08.06.2025 13:34 Відповісти
Якісь неправильні німці, ні щоб на шашлики, або на фестиваль пива Октоберфест у Мюнхені, так ні, сховища будують.
Хоч підозрюю, що вони і пиво з ковбасками поп'ють і сховища побудують.
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08.06.2025 13:35 Відповісти
Не сховища будувати - а ракети і херачити ними по росії до останнього кацапа.
В сховища всіх німців не сховаєш і сховищами війну не виграєш - це стратегія терпіл.
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08.06.2025 14:27 Відповісти
А яка стратегія у нас, коли ні сховищ, ні ракет?
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08.06.2025 14:31 Відповісти
Треба допомагати їбошить кацапів а не готуватись до можливого.
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08.06.2025 13:39 Відповісти
Ви маєте вигяд трьох поросят та вовка.
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08.06.2025 13:40 Відповісти
Маю кращий рецепт. Шашлыки на травневі
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08.06.2025 13:41 Відповісти
ДЫБИЛ бльть! Шяшлики с асфальтом и с пиянином уже проехали три года назад
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08.06.2025 14:01 Відповісти
Ну якщо Україна не втримає руських виродків, то східній Німеччині це точно не допоможе
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08.06.2025 13:47 Відповісти
Гарна країна - Німеччина! Погано ось що: німці як нація,люди максималісти ( або все,або нічого), я сам по крові німець. Біль у тому,що істина як завжди знаходяться по середині! Дуже жаль,що останнього німця вбили в 1945 році... Не думайте поганого: нацизм мав бути,і фактично був знищений! Але трапилося так,як кажуть кацапи: " с водой выплеснули ребёнка!"
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08.06.2025 13:53 Відповісти
Поки Großdeutschland ( прошу не плутати з однойменною дивізією СС ) по мерзотній кацапській пиці не вріже,толку не буде...
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08.06.2025 13:58 Відповісти
ну, тобто, всім зрозуміло?
бюргени готовляться до навали іфана, як у східній прусії.
всі будуть згвалтовані та вбиті. буде всюди насрано, і всі холодильники стіралки та плазми спіжені.
нєнє.
не буде супротиву, всі сховаються в укриттях!
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08.06.2025 14:11 Відповісти
Бункери це добре. Але першим кроком до захисту Німеччини від російської навали має бути рішення про скасування ПМЖ чи вже німецьких паспортів всім кацапам яких вже мільйони в Німеччині. Як можливий мінімум то тих, хто хоч раз був на шабаші 9 травня чи написав хоч один антинімецький допис у мережах. Бо це вже сформована 5 колона яка чекає наказу з Москви.
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08.06.2025 14:46 Відповісти
 
 