Німеччина планує збільшити кількість бомбосховищ через загрозу війни з Росією

Німеччина готує план щодо розширення мережі бомбосховищ на тлі потенційного протистояння з РФ. Наразі в Німеччині є до 580 бункерів та захисних приміщень, які залишилися після Холодної війни. Ці укриття можуть вмістити лише до 480 тисяч людей, що становить приблизно 0,5% відсотка населення.

Про це заявив голова Федерального управління цивільного захисту Німеччини Ральф Тіслер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначає Тіслера, Німеччина повинна усвідомити реальність майбутнього конфлікту з РФ, і що у своєму нинішньому стані вона недостатньо до нього підготовлена.

Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося", - наголосив посадовець.

Тому Тіслер закликає до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення тунелів, станцій метро, ​​підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель, які можна перетворити на бомбосховища. Це дасть змогу швидко створити укриття для мільйона людей. Вже цього літа управління цивільного захисту представить комплексний план.

Як пояснив Тіслер, зараз Німеччина у гонитві з часом, тому не можна покладатися тільки на будівництво нових бункерів. Планування та будівництво нових укриттів займе багато часу та буде дуже витратним. Тому потрібно розглянути вже існуючі споруди.

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З приблизно 2000 бункерів та захисних кімнат у Німеччині, що залишилися з часів холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість потребує багатомільйонної реконструкції. Проте вони можуть розмістити близько 480 тисяч людей - це лише 0,5% населення Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі можливої агресії зі сторони РФ Німеччина планує повністю оснастити Бундесвер до 2028 року.