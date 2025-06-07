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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Німеччина планує повністю оснастити Бундесвер до 2028 року через загрозу з боку РФ

Збройні сили Німеччини готуються до переозброєння

Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій і технічної підтримки Бундесверу (BAAINBw) вважає, що у нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення збройних сил Німеччини на тлі наростальної військової загрози з боку Росії.

Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в суботу, 7 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть потренуватися на новій техніці", - сказала Ленігк-Емден.

Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

Нещодавно генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр також заявив, що з 2029 року Росія "може наважитися на масштабний напад на територію НАТО".

Він додав, що для того, щоб цього не допустити, Німеччина має посилити свої сили стримування.

Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотриманий, кошти будуть своєчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.

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Генеральний інспектор склав список пріоритетів, в якому зазначено, що додатково потрібно. Ми не стали чекати на формування нового уряду, а підготували перелік найбільш необхідних закупівель", - зазначила Ленігк-Емден.

До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівель військового обладнання.

Йдеться в першу чергу про "велику техніку", таку як зенітні самохідні установки Skyranger, і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі.

Крім того, вже укладено рамкові угоди щодо виробництва нової партії бойових танків Leopard 2.

Також читайте: Бундесвер просить великі компанії про перевезення військ і зброї на випадок атаки РФ, - ЗМІ

Автор: 

армія (3779) Німеччина (7481)


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Топ коментарі
+1
А я планую побачення з Анналєною Бербок до 2027 року. Подивимося, що з цього здійсниться.
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07.06.2025 17:38 Відповісти
+1
А шо, хіба нищівні санкції й до 2029 року РФ не знищать? Ну не сходиться щось в цьому всьому)
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07.06.2025 17:51 Відповісти
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черговий мовний покруч Цензора:
"наростальної військової загрози"
хочеться запитати того, хто це продукує: ви людина?
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07.06.2025 17:33 Відповісти
Це мабуть людина яка під час перекладу думала про оральний!
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07.06.2025 17:36 Відповісти
про "велику техніку" Готуються до минулої війни?
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07.06.2025 17:34 Відповісти
росіяни нагрібають рейдами іміграційної поліції узбеків та таджиків і посилають їх на війну.
німці загрібають рейдами іміграційної поліції арабів щоб ті за фатерлянд воювали в разі чого?
ті скажуть - та ну на*єр, краще вже в рідну арабщину повернутися, до верблюдів.
і коли велика війна прийде в німеччину А ВОНА ПРИЙДЕ БО ТІ ЖИРНІ *УКИ ОБЖЕРЛИСЯ то араби на німеччину не воюватимуть.
то хто за німеччину воюватиме?
східний німець що хоче нацизмо-росіянізм?
ага, щаз, шнурівки тільки випрасує.
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07.06.2025 17:38 Відповісти
А я планую побачення з Анналєною Бербок до 2027 року. Подивимося, що з цього здійсниться.
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07.06.2025 17:38 Відповісти
👍
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07.06.2025 17:47 Відповісти
а поутру они проснулись..
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07.06.2025 17:48 Відповісти
А шо, хіба нищівні санкції й до 2029 року РФ не знищать? Ну не сходиться щось в цьому всьому)
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07.06.2025 17:51 Відповісти
А що, Меркель ще не посадили за шкоду Німеччині ?
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07.06.2025 17:54 Відповісти
А портрети, отих «прутінферштейн» шредера-меркель, повісити перед приміщенням, до розташований Бундесвер!! Щоб знали стратеги у ФРН, хто їх зрадив, за гроші з московського газпрьому!!
Шольц, може деталізувати щодо механізмів оплати!
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07.06.2025 18:02 Відповісти
 
 