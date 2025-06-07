Німеччина планує повністю оснастити Бундесвер до 2028 року через загрозу з боку РФ
Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій і технічної підтримки Бундесверу (BAAINBw) вважає, що у нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення збройних сил Німеччини на тлі наростальної військової загрози з боку Росії.
Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в суботу, 7 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть потренуватися на новій техніці", - сказала Ленігк-Емден.
Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.
Нещодавно генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр також заявив, що з 2029 року Росія "може наважитися на масштабний напад на територію НАТО".
Він додав, що для того, щоб цього не допустити, Німеччина має посилити свої сили стримування.
Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотриманий, кошти будуть своєчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.
Генеральний інспектор склав список пріоритетів, в якому зазначено, що додатково потрібно. Ми не стали чекати на формування нового уряду, а підготували перелік найбільш необхідних закупівель", - зазначила Ленігк-Емден.
До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівель військового обладнання.
Йдеться в першу чергу про "велику техніку", таку як зенітні самохідні установки Skyranger, і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі.
Крім того, вже укладено рамкові угоди щодо виробництва нової партії бойових танків Leopard 2.
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"наростальної військової загрози"
хочеться запитати того, хто це продукує: ви людина?
німці загрібають рейдами іміграційної поліції арабів щоб ті за фатерлянд воювали в разі чого?
ті скажуть - та ну на*єр, краще вже в рідну арабщину повернутися, до верблюдів.
і коли велика війна прийде в німеччину А ВОНА ПРИЙДЕ БО ТІ ЖИРНІ *УКИ ОБЖЕРЛИСЯ то араби на німеччину не воюватимуть.
то хто за німеччину воюватиме?
східний німець що хоче нацизмо-росіянізм?
ага, щаз, шнурівки тільки випрасує.
Шольц, може деталізувати щодо механізмів оплати!