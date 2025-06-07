Німеччина планує повністю оснастити Бундесвер до 2028 року через загрозу з боку РФ

Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій і технічної підтримки Бундесверу (BAAINBw) вважає, що у нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення збройних сил Німеччини на тлі наростальної військової загрози з боку Росії.

Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в суботу, 7 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть потренуватися на новій техніці", - сказала Ленігк-Емден.

Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

Нещодавно генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр також заявив, що з 2029 року Росія "може наважитися на масштабний напад на територію НАТО".

Він додав, що для того, щоб цього не допустити, Німеччина має посилити свої сили стримування.

Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотриманий, кошти будуть своєчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.

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Генеральний інспектор склав список пріоритетів, в якому зазначено, що додатково потрібно. Ми не стали чекати на формування нового уряду, а підготували перелік найбільш необхідних закупівель", - зазначила Ленігк-Емден.

До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівель військового обладнання.

Йдеться в першу чергу про "велику техніку", таку як зенітні самохідні установки Skyranger, і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі.

Крім того, вже укладено рамкові угоди щодо виробництва нової партії бойових танків Leopard 2.

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