Бундесвер просить великі компанії про перевезення військ і зброї на випадок атаки РФ, - ЗМІ
Збройні сили Німеччини (Бундесвер) звернулися до кількох великих компаній з проханням надати матеріально-технічну підтримку в разі необхідності перекидання солдатів, боєприпасів і техніки до східного кордону НАТО на випадок нападу Росії на територію Альянсу.
Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед компаній, з якими веде перемовини німецька армія є оборонний гігант Rheinmetall, група авіакомпаній Lufthansa та державний залізничний оператор Deutsche Bahn.
У своїй Стратегії національної безпеки до 2023 року уряд ФРН визначив роль Німеччини як "логістичного центру" для НАТО. У разі конфлікту країна повинна надати десятки тисяч солдатів Альянсу на посилення східного флангу.
"Бундесвер майже виключно покладається на цивільних постачальників послуг для матеріально-технічного транспортування військових товарів і обладнання за межі кризових зон. У морському та повітряному транспорті для великогабаритних і надважких матеріалів це навіть 100 відсотків", - повідомило оперативне командування Бундесверу на запит журналістів.
Окрім цього, як пише видання, ведуться перемовини, чи може льотна школа авіакомпанії Lufthansa взяти на себе базову підготовку пілотів винищувачів.
Нагадаємо, що раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявляв, що німецька армія має бути переозброєна до 2029 року, адже Росія, яка швидко нарощує особовий склад і зброю, є загрозою для НАТО.
Також раніше повідомлялося, що цьогоріч восени Німеччина проведе масштабні військові навчання у Гамбурзі. Військові відпрацьовуватимуть сценарій нападу РФ на НАТО.
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Левову частку - $2,5 трлн - Європа має витратити на себе. Оцінка Bloomberg базується на збільшенні військових бюджетів європейських країн до 3,5 відсотка ВВП.
Поки ЄС витрачає на оборону 1,9 відсотка ВВП.
У Європі ж колективні закупівлі рідкісні, адже здебільшого уряди розміщують окремі оборонні замовлення у національних виробників. Як наслідок європейське оборонне виробництво програє в ефективності не тільки російському і китайському, де багато витрат - зокрема, на працю - нижчі, а й США, де вони вищі, йдеться в доповіді Bruegel.
Характерний приклад: собівартість виробництва німецького танка Leopard 2A8 (29 млн євро) більш ніж у півтора раза перевищує собівартість виробництва аналогічного за характеристиками американського танка M1A2 Abrams (17,55 млн євро в перерахунку).
https://biz.nv.ua/ukr/markets/zrostannya-rheinmetall-nazvali-bezprecedentnim-dlya-promislovogo-sektoru-50496861.html Німецький військовий гігант Rheinmetall за останні 12 місяців отримав більше нових замовлень, ніж за попередні 15 років.
Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише https://www.ft.com/content/fb9e27ba-e378-46b1-94d0-9b3eeb8dbd4e Financial Times. У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.