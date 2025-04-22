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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Бундесвер просить великі компанії про перевезення військ і зброї на випадок атаки РФ, - ЗМІ

ФРН просить постачальників про логістичну допомогу у разі нападу РФ

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) звернулися до кількох великих компаній з проханням надати матеріально-технічну підтримку в разі необхідності перекидання солдатів, боєприпасів і техніки до східного кордону НАТО на випадок нападу Росії на територію Альянсу.

Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед компаній, з якими веде перемовини німецька армія є оборонний гігант Rheinmetall, група авіакомпаній Lufthansa та державний залізничний оператор Deutsche Bahn.

У своїй Стратегії національної безпеки до 2023 року уряд ФРН визначив роль Німеччини як "логістичного центру" для НАТО. У разі конфлікту країна повинна надати десятки тисяч солдатів Альянсу на посилення східного флангу.

"Бундесвер майже виключно покладається на цивільних постачальників послуг для матеріально-технічного транспортування військових товарів і обладнання за межі кризових зон. У морському та повітряному транспорті для великогабаритних і надважких матеріалів це навіть 100 відсотків", - повідомило оперативне командування Бундесверу на запит журналістів.

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Окрім цього, як пише видання, ведуться перемовини, чи може льотна школа авіакомпанії Lufthansa взяти на себе базову підготовку пілотів винищувачів.

Нагадаємо, що раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявляв, що німецька армія має бути переозброєна до 2029 року, адже Росія, яка швидко нарощує особовий склад і зброю, є загрозою для НАТО.

Також раніше повідомлялося, що цьогоріч восени Німеччина проведе масштабні військові навчання у Гамбурзі. Військові відпрацьовуватимуть сценарій нападу РФ на НАТО.

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Автор: 

Німеччина (7357) НАТО (6445) росія (65191) Rheinmetall (120)


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Топ коментарі
+6
Якщо Європа розроблятиме передові оборонні технології та озброєння самостійно, а не закуповуватиме їх у США, додаткові військові витрати можуть стати не просто короткостроковим бюджетним стимулом, а й підтримати зростання в середньостроковій перспективі.
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22.04.2025 23:37
+3
саме для того аби НАТО зрозуміло свою тотальну яловість і потрібна була (ця) війна, так?
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22.04.2025 23:25
+2
І чого я не здивований

https://biz.nv.ua/ukr/markets/zrostannya-rheinmetall-nazvali-bezprecedentnim-dlya-promislovogo-sektoru-50496861.html Німецький військовий гігант Rheinmetall за останні 12 місяців отримав більше нових замовлень, ніж за попередні 15 років.

Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише https://www.ft.com/content/fb9e27ba-e378-46b1-94d0-9b3eeb8dbd4e Financial Times. У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.
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22.04.2025 23:49
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А не краще, ще збудувати кілька швидкісних автобанів?
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22.04.2025 23:24 Відповісти
......один уже построил дороги розминировал все...
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23.04.2025 00:40 Відповісти
саме для того аби НАТО зрозуміло свою тотальну яловість і потрібна була (ця) війна, так?
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22.04.2025 23:25 Відповісти
Обратились с просьбой? А у них есть такое понятие как "военное положение", когда власть имеет право конфисковать транспорт и прочее для военных нужд?
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22.04.2025 23:27 Відповісти
В них такого дикунства вже немає
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22.04.2025 23:36 Відповісти
За оцінкою Bloomberg, на посилення власної обороноздатності та підтримку України в найближчі десять років ЄС і Великобританії доведеться витратити близько $3 трлн.

Левову частку - $2,5 трлн - Європа має витратити на себе. Оцінка Bloomberg базується на збільшенні військових бюджетів європейських країн до 3,5 відсотка ВВП.

Поки ЄС витрачає на оборону 1,9 відсотка ВВП.
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22.04.2025 23:36 Відповісти
Якщо Європа розроблятиме передові оборонні технології та озброєння самостійно, а не закуповуватиме їх у США, додаткові військові витрати можуть стати не просто короткостроковим бюджетним стимулом, а й підтримати зростання в середньостроковій перспективі.
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22.04.2025 23:37 Відповісти
Росія може зекономити внаслідок масштабів - завдяки централізації закупівель.

У Європі ж колективні закупівлі рідкісні, адже здебільшого уряди розміщують окремі оборонні замовлення у національних виробників. Як наслідок європейське оборонне виробництво програє в ефективності не тільки російському і китайському, де багато витрат - зокрема, на працю - нижчі, а й США, де вони вищі, йдеться в доповіді Bruegel.

Характерний приклад: собівартість виробництва німецького танка Leopard 2A8 (29 млн євро) більш ніж у півтора раза перевищує собівартість виробництва аналогічного за характеристиками американського танка M1A2 Abrams (17,55 млн євро в перерахунку).
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22.04.2025 23:40 Відповісти
І чого я не здивований

https://biz.nv.ua/ukr/markets/zrostannya-rheinmetall-nazvali-bezprecedentnim-dlya-promislovogo-sektoru-50496861.html Німецький військовий гігант Rheinmetall за останні 12 місяців отримав більше нових замовлень, ніж за попередні 15 років.

Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише https://www.ft.com/content/fb9e27ba-e378-46b1-94d0-9b3eeb8dbd4e Financial Times. У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.
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22.04.2025 23:49 Відповісти
Як не прикро, а наша війна стала будильником для європейців. Почне відроджуватись німецький дух.
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23.04.2025 00:10 Відповісти
Комедія.
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23.04.2025 05:21 Відповісти
Лучше бы они попросили повесить путнскую подружку фрау Меркель за разгром 26 бригад бундесвера чем она еще лишила ЕС основной военной группировки и развязала руки Путину .
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23.04.2025 06:36 Відповісти
Для перемоги над НАТО росії достатньо за два тижні перед вторгненням зафрахтувати 100% автопарку перелічених вище компаній.
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23.04.2025 10:25 Відповісти
Не зневажайте німців, вони не дурні, все прораховують та планують! І нові автобани будуть будувати і гроші на на Бундесвер виділяти в потрібній еількості, як не як а перша країна по єкономіці в Європі.
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23.04.2025 11:21 Відповісти
 
 