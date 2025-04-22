Бундесвер просит крупные компании о перевозке войск и оружия на случай атаки РФ, - СМИ
Вооруженные силы Германии (Бундесвер) обратились к нескольким крупным компаниям с просьбой оказать материально-техническую поддержку в случае необходимости переброски солдат, боеприпасов и техники к восточной границе НАТО на случай нападения России на территорию Альянса.
Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что среди компаний, с которыми ведет переговоры немецкая армия, является оборонный гигант Rheinmetall, группа авиакомпаний Lufthansa и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn.
В своей Стратегии национальной безопасности до 2023 года правительство ФРГ определило роль Германии как "логистического центра" для НАТО. В случае конфликта страна должна предоставить десятки тысяч солдат Альянса на усиление восточного фланга.
"Бундесвер почти исключительно полагается на гражданских поставщиков услуг для материально-технической транспортировки военных товаров и оборудования за пределы кризисных зон. В морском и воздушном транспорте для крупногабаритных и сверхтяжелых материалов это даже 100 процентов", - сообщило оперативное командование Бундесвера на запрос журналистов.
Кроме этого, как пишет издание, ведутся переговоры, может ли летная школа авиакомпании Lufthansa взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей.
Напомним, что ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявлял, что немецкая армия должна быть перевооружена до 2029 года, ведь Россия, которая быстро наращивает личный состав и оружие, является угрозой для НАТО.
Также ранее сообщалось, что в этом году осенью Германия проведет масштабные военные учения в Гамбурге. Военные будут отрабатывать сценарий нападения РФ на НАТО.
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Левову частку - $2,5 трлн - Європа має витратити на себе. Оцінка Bloomberg базується на збільшенні військових бюджетів європейських країн до 3,5 відсотка ВВП.
Поки ЄС витрачає на оборону 1,9 відсотка ВВП.
У Європі ж колективні закупівлі рідкісні, адже здебільшого уряди розміщують окремі оборонні замовлення у національних виробників. Як наслідок європейське оборонне виробництво програє в ефективності не тільки російському і китайському, де багато витрат - зокрема, на працю - нижчі, а й США, де вони вищі, йдеться в доповіді Bruegel.
Характерний приклад: собівартість виробництва німецького танка Leopard 2A8 (29 млн євро) більш ніж у півтора раза перевищує собівартість виробництва аналогічного за характеристиками американського танка M1A2 Abrams (17,55 млн євро в перерахунку).
https://biz.nv.ua/ukr/markets/zrostannya-rheinmetall-nazvali-bezprecedentnim-dlya-promislovogo-sektoru-50496861.html Німецький військовий гігант Rheinmetall за останні 12 місяців отримав більше нових замовлень, ніж за попередні 15 років.
Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише https://www.ft.com/content/fb9e27ba-e378-46b1-94d0-9b3eeb8dbd4e Financial Times. У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.