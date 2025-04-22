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Новости Германия готовится к нападению России
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Бундесвер просит крупные компании о перевозке войск и оружия на случай атаки РФ, - СМИ

ФРГ просит поставщиков о логистической помощи в случае нападения РФ

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) обратились к нескольким крупным компаниям с просьбой оказать материально-техническую поддержку в случае необходимости переброски солдат, боеприпасов и техники к восточной границе НАТО на случай нападения России на территорию Альянса.

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди компаний, с которыми ведет переговоры немецкая армия, является оборонный гигант Rheinmetall, группа авиакомпаний Lufthansa и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

В своей Стратегии национальной безопасности до 2023 года правительство ФРГ определило роль Германии как "логистического центра" для НАТО. В случае конфликта страна должна предоставить десятки тысяч солдат Альянса на усиление восточного фланга.

"Бундесвер почти исключительно полагается на гражданских поставщиков услуг для материально-технической транспортировки военных товаров и оборудования за пределы кризисных зон. В морском и воздушном транспорте для крупногабаритных и сверхтяжелых материалов это даже 100 процентов", - сообщило оперативное командование Бундесвера на запрос журналистов.

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Кроме этого, как пишет издание, ведутся переговоры, может ли летная школа авиакомпании Lufthansa взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей.

Напомним, что ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявлял, что немецкая армия должна быть перевооружена до 2029 года, ведь Россия, которая быстро наращивает личный состав и оружие, является угрозой для НАТО.

Также ранее сообщалось, что в этом году осенью Германия проведет масштабные военные учения в Гамбурге. Военные будут отрабатывать сценарий нападения РФ на НАТО.

Читайте также: В Германии пройдут масштабные учения Бундесвера из-за риска нападения России

Автор: 

Германия (6959) НАТО (9984) россия (95546) Rheinmetall (80)


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Топ комментарии
+6
Якщо Європа розроблятиме передові оборонні технології та озброєння самостійно, а не закуповуватиме їх у США, додаткові військові витрати можуть стати не просто короткостроковим бюджетним стимулом, а й підтримати зростання в середньостроковій перспективі.
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22.04.2025 23:37
+3
саме для того аби НАТО зрозуміло свою тотальну яловість і потрібна була (ця) війна, так?
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22.04.2025 23:25
+2
І чого я не здивований

https://biz.nv.ua/ukr/markets/zrostannya-rheinmetall-nazvali-bezprecedentnim-dlya-promislovogo-sektoru-50496861.html Німецький військовий гігант Rheinmetall за останні 12 місяців отримав більше нових замовлень, ніж за попередні 15 років.

Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише https://www.ft.com/content/fb9e27ba-e378-46b1-94d0-9b3eeb8dbd4e Financial Times. У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.
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22.04.2025 23:49
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А не краще, ще збудувати кілька швидкісних автобанів?
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22.04.2025 23:24 Ответить
......один уже построил дороги розминировал все...
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23.04.2025 00:40 Ответить
саме для того аби НАТО зрозуміло свою тотальну яловість і потрібна була (ця) війна, так?
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22.04.2025 23:25 Ответить
Обратились с просьбой? А у них есть такое понятие как "военное положение", когда власть имеет право конфисковать транспорт и прочее для военных нужд?
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22.04.2025 23:27 Ответить
В них такого дикунства вже немає
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22.04.2025 23:36 Ответить
За оцінкою Bloomberg, на посилення власної обороноздатності та підтримку України в найближчі десять років ЄС і Великобританії доведеться витратити близько $3 трлн.

Левову частку - $2,5 трлн - Європа має витратити на себе. Оцінка Bloomberg базується на збільшенні військових бюджетів європейських країн до 3,5 відсотка ВВП.

Поки ЄС витрачає на оборону 1,9 відсотка ВВП.
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22.04.2025 23:36 Ответить
Якщо Європа розроблятиме передові оборонні технології та озброєння самостійно, а не закуповуватиме їх у США, додаткові військові витрати можуть стати не просто короткостроковим бюджетним стимулом, а й підтримати зростання в середньостроковій перспективі.
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22.04.2025 23:37 Ответить
Росія може зекономити внаслідок масштабів - завдяки централізації закупівель.

У Європі ж колективні закупівлі рідкісні, адже здебільшого уряди розміщують окремі оборонні замовлення у національних виробників. Як наслідок європейське оборонне виробництво програє в ефективності не тільки російському і китайському, де багато витрат - зокрема, на працю - нижчі, а й США, де вони вищі, йдеться в доповіді Bruegel.

Характерний приклад: собівартість виробництва німецького танка Leopard 2A8 (29 млн євро) більш ніж у півтора раза перевищує собівартість виробництва аналогічного за характеристиками американського танка M1A2 Abrams (17,55 млн євро в перерахунку).
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22.04.2025 23:40 Ответить
І чого я не здивований

https://biz.nv.ua/ukr/markets/zrostannya-rheinmetall-nazvali-bezprecedentnim-dlya-promislovogo-sektoru-50496861.html Німецький військовий гігант Rheinmetall за останні 12 місяців отримав більше нових замовлень, ніж за попередні 15 років.

Rheinmetall демонструє небачені раніше темпи зростання в промисловому секторі, пише https://www.ft.com/content/fb9e27ba-e378-46b1-94d0-9b3eeb8dbd4e Financial Times. У 2024 році дохід Rheinmetall становив близько 10 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 5,7 млрд євро у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця десятиліття компанія планує вийти на річний дохід 40 млрд євро.
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22.04.2025 23:49 Ответить
Як не прикро, а наша війна стала будильником для європейців. Почне відроджуватись німецький дух.
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23.04.2025 00:10 Ответить
Комедія.
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23.04.2025 05:21 Ответить
Лучше бы они попросили повесить путнскую подружку фрау Меркель за разгром 26 бригад бундесвера чем она еще лишила ЕС основной военной группировки и развязала руки Путину .
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23.04.2025 06:36 Ответить
Для перемоги над НАТО росії достатньо за два тижні перед вторгненням зафрахтувати 100% автопарку перелічених вище компаній.
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23.04.2025 10:25 Ответить
Не зневажайте німців, вони не дурні, все прораховують та планують! І нові автобани будуть будувати і гроші на на Бундесвер виділяти в потрібній еількості, як не як а перша країна по єкономіці в Європі.
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23.04.2025 11:21 Ответить
 
 