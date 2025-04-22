Бундесвер просит крупные компании о перевозке войск и оружия на случай атаки РФ, - СМИ

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) обратились к нескольким крупным компаниям с просьбой оказать материально-техническую поддержку в случае необходимости переброски солдат, боеприпасов и техники к восточной границе НАТО на случай нападения России на территорию Альянса.

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди компаний, с которыми ведет переговоры немецкая армия, является оборонный гигант Rheinmetall, группа авиакомпаний Lufthansa и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

В своей Стратегии национальной безопасности до 2023 года правительство ФРГ определило роль Германии как "логистического центра" для НАТО. В случае конфликта страна должна предоставить десятки тысяч солдат Альянса на усиление восточного фланга.

"Бундесвер почти исключительно полагается на гражданских поставщиков услуг для материально-технической транспортировки военных товаров и оборудования за пределы кризисных зон. В морском и воздушном транспорте для крупногабаритных и сверхтяжелых материалов это даже 100 процентов", - сообщило оперативное командование Бундесвера на запрос журналистов.

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Кроме этого, как пишет издание, ведутся переговоры, может ли летная школа авиакомпании Lufthansa взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей.

Напомним, что ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявлял, что немецкая армия должна быть перевооружена до 2029 года, ведь Россия, которая быстро наращивает личный состав и оружие, является угрозой для НАТО.

Также ранее сообщалось, что в этом году осенью Германия проведет масштабные военные учения в Гамбурге. Военные будут отрабатывать сценарий нападения РФ на НАТО.

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