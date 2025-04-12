РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10531 посетитель онлайн
Новости Безопасность Европы Планы Германии по вооружению
1 525 19

Армию Германии надо перевооружить до 2029 года, - Бундесвер об угрозе нападения со стороны РФ

бундесвер

Германская армия должна быть перевооружена до 2029 года, ведь Россия, которая быстро наращивает личный состав и оружие, является угрозой для НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Welt заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

По его оценке, к 2029 году Россия будет "способна к широкомасштабному обычному нападению даже на территории НАТО". Цель Путина - "ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать нашу западную форму общества".

Наша цель - 2029 год; к тому времени мы должны быть готовы действовать", - сказал Бройер.

Сейчас самая большая проблема, по его мнению, заключается в том, чтобы быстро обеспечить оперативную готовность войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз обсуждает создание совместного фонда для закупок вооружения

Генеральный инспектор Бундесвера продолжает полагаться на преданность Соединенных Штатов Альянсу и поддерживает сотрудничество с американцами в сфере оружия.

"Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, чтобы увидеть, есть ли что-то там на "полках". Если нет, учитывая временные ограничения, нам также придется покупать в США, если это будет доступно там", - сказал Бройер.

Генеральный инспектор видит "явную угрозу со стороны России", чьи вооруженные силы достигнут 1,5 миллиона солдат в следующем году и будут вдвое больше, чем до начала захватнической войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Финляндии Хяккянен: Даже мир в Украине не остановит угрозу от России

"Мы видим, что около 1500 боевых танков либо производятся, либо снимаются со складов и ремонтируются каждый год - это значительно больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполнены боеприпасами", - сказал Бройер.

Автор: 

армия (8495) Германия (6949) оружие (10213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи

То ми вже зрозуміли, що українців ви вже списали.
показать весь комментарий
12.04.2025 17:12
+8
Переозбройте армію України і з переозброєнням Німеччини можна буде не поспішати...
показать весь комментарий
12.04.2025 16:54
+7
Та чому ж одразу списали? Ще розраховують бодай пару років покористуватися українцями як майже безкоштовним живим щитом під керівництвом Ze-гнид.
показать весь комментарий
12.04.2025 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переозбройте армію України і з переозброєнням Німеччини можна буде не поспішати...
показать весь комментарий
12.04.2025 16:54 Ответить
Питання - а чи справді вони хочуть перемоги України ?
показать весь комментарий
12.04.2025 17:36 Ответить
никогда не хотели
показать весь комментарий
12.04.2025 20:03 Ответить
Німці про це відкрито говорять, недавно голова їх розвідки заявив в інтерв'ю, що було б добре якби Україна ще 5 років протрималась і вони встигли переозброїтись.

Хоча їх аналітики прорахувались в 22 році, коли давали нашому послу Мельнику час до ранку, щоб здатись, але з цих слів можна зрозуміти яке у них ставлення до ситуації.
показать весь комментарий
12.04.2025 19:20 Ответить
Що вони курять? 1500 танків знищуються за рік року ******** війни
показать весь комментарий
12.04.2025 17:01 Ответить
Чуть подзабыли--- так напомню. Сегодня ровно 64 года назад, 12-04-1961 г, гениальные еврейские и украинские учёные запустили русского Юрку в космос. Вместо собаки. Что бы распросить--- как оно там, бог есть хоть!?
показать весь комментарий
12.04.2025 17:02 Ответить
До 2029 року!
А є стільки часу?
показать весь комментарий
12.04.2025 17:09 Ответить
Немає вже ніякого НАТО! Кожна країна повинна бути готова до наступу орди.
показать весь комментарий
12.04.2025 17:12 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи

То ми вже зрозуміли, що українців ви вже списали.
показать весь комментарий
12.04.2025 17:12 Ответить
Та чому ж одразу списали? Ще розраховують бодай пару років покористуватися українцями як майже безкоштовним живим щитом під керівництвом Ze-гнид.
показать весь комментарий
12.04.2025 17:17 Ответить
"ми спочатку подивимось у Німеччині та Європі, щоб побачити, чи є щось там на "полицях". Якщо ні, зважаючи на часові обмеження, нам також доведеться купувати в США, якщо це буде доступно там

Давайте тіко чесно? Ви спочатку подивитесь, що там Україна, чи ще живі на тих мікроскопічних пакетах допомоги. І якщо лінія фронту триматиметься - ви й далі їстимете баварські ковбаски і дудлитимите пиво
показать весь комментарий
12.04.2025 17:25 Ответить
Знову сакральна цифра 2029 -2030) Але ж ми вже зрозуміли, нащо ото стільки повторюватися
показать весь комментарий
12.04.2025 17:28 Ответить
Коли до них дійде, що їм вигідніше знищити ********* на теперішньому етапі і не треба буде захищатися в 2029.
показать весь комментарий
12.04.2025 18:23 Ответить
а торговать тогда с кем после окончания войны?
показать весь комментарий
12.04.2025 20:05 Ответить
Так довела комсомолка из Штази немцев до ручки ,что понадобится Бундесфер востанавливать аш до 2030 г ,чтобы достичь уровня 2000 г .
показать весь комментарий
12.04.2025 18:37 Ответить
Гонка озброєнь не завадить - через неї свого часу гепнувся совок, а валізка з лайном репне й поготів, благо, що нафта дешевшає.
показать весь комментарий
12.04.2025 19:36 Ответить
Це означає такі плани -хай
ще 4 роки вбивають українців,
а вони підготуються і зустрінуть рашку
на своїх кордонах...
а не простіше просто вбити карлика
і далі жити нормально, попиваючи
пивко в своїх гартенах?
Знаючи менталітет німців, можна сказати,
що вони на другий день війни підуть вчити
росмову на інтеграційні курси.
Вони не воїни вже давно.
показать весь комментарий
12.04.2025 21:01 Ответить
польських смердючих рольників пора задіяти, а потім і гансів зажратих.
нам лише зельца треба скинути, щоб рашка пішла на них з калінінграду.
бо з нами тягатись рашка вже не хоче, їм гансів м'якеньких подавай.
але зельц за пару шекелів буде тратити нас.
показать весь комментарий
13.04.2025 00:43 Ответить
 
 