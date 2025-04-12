Армию Германии надо перевооружить до 2029 года, - Бундесвер об угрозе нападения со стороны РФ
Германская армия должна быть перевооружена до 2029 года, ведь Россия, которая быстро наращивает личный состав и оружие, является угрозой для НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Welt заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.
По его оценке, к 2029 году Россия будет "способна к широкомасштабному обычному нападению даже на территории НАТО". Цель Путина - "ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать нашу западную форму общества".
Наша цель - 2029 год; к тому времени мы должны быть готовы действовать", - сказал Бройер.
Сейчас самая большая проблема, по его мнению, заключается в том, чтобы быстро обеспечить оперативную готовность войск.
Генеральный инспектор Бундесвера продолжает полагаться на преданность Соединенных Штатов Альянсу и поддерживает сотрудничество с американцами в сфере оружия.
"Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, чтобы увидеть, есть ли что-то там на "полках". Если нет, учитывая временные ограничения, нам также придется покупать в США, если это будет доступно там", - сказал Бройер.
Генеральный инспектор видит "явную угрозу со стороны России", чьи вооруженные силы достигнут 1,5 миллиона солдат в следующем году и будут вдвое больше, чем до начала захватнической войны против Украины.
"Мы видим, что около 1500 боевых танков либо производятся, либо снимаются со складов и ремонтируются каждый год - это значительно больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполнены боеприпасами", - сказал Бройер.
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Хоча їх аналітики прорахувались в 22 році, коли давали нашому послу Мельнику час до ранку, щоб здатись, але з цих слів можна зрозуміти яке у них ставлення до ситуації.
А є стільки часу?
То ми вже зрозуміли, що українців ви вже списали.
Давайте тіко чесно? Ви спочатку подивитесь, що там Україна, чи ще живі на тих мікроскопічних пакетах допомоги. І якщо лінія фронту триматиметься - ви й далі їстимете баварські ковбаски і дудлитимите пиво
ще 4 роки вбивають українців,
а вони підготуються і зустрінуть рашку
на своїх кордонах...
а не простіше просто вбити карлика
і далі жити нормально, попиваючи
пивко в своїх гартенах?
Знаючи менталітет німців, можна сказати,
що вони на другий день війни підуть вчити
росмову на інтеграційні курси.
Вони не воїни вже давно.
нам лише зельца треба скинути, щоб рашка пішла на них з калінінграду.
бо з нами тягатись рашка вже не хоче, їм гансів м'якеньких подавай.
але зельц за пару шекелів буде тратити нас.