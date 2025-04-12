Армию Германии надо перевооружить до 2029 года, - Бундесвер об угрозе нападения со стороны РФ

Германская армия должна быть перевооружена до 2029 года, ведь Россия, которая быстро наращивает личный состав и оружие, является угрозой для НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Welt заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

По его оценке, к 2029 году Россия будет "способна к широкомасштабному обычному нападению даже на территории НАТО". Цель Путина - "ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать нашу западную форму общества".

Наша цель - 2029 год; к тому времени мы должны быть готовы действовать", - сказал Бройер.

Сейчас самая большая проблема, по его мнению, заключается в том, чтобы быстро обеспечить оперативную готовность войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз обсуждает создание совместного фонда для закупок вооружения

Генеральный инспектор Бундесвера продолжает полагаться на преданность Соединенных Штатов Альянсу и поддерживает сотрудничество с американцами в сфере оружия.

"Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, чтобы увидеть, есть ли что-то там на "полках". Если нет, учитывая временные ограничения, нам также придется покупать в США, если это будет доступно там", - сказал Бройер.

Генеральный инспектор видит "явную угрозу со стороны России", чьи вооруженные силы достигнут 1,5 миллиона солдат в следующем году и будут вдвое больше, чем до начала захватнической войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Финляндии Хяккянен: Даже мир в Украине не остановит угрозу от России

"Мы видим, что около 1500 боевых танков либо производятся, либо снимаются со складов и ремонтируются каждый год - это значительно больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполнены боеприпасами", - сказал Бройер.