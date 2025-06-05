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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Німеччина збільшить армію на 60 тисяч військових для стримування Росії, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про намір збільшити чисельність німецької армії на 60 тисяч активних військовослужбовців у межах зобов’язань НАТО щодо посилення обороноздатності.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі Бундесвер налічує приблизно 182 тисячі військових. Збільшення чисельності армії стане частиною ширшого плану переозброєння, узгодженого між союзниками Альянсу. За словами Пісторіуса, Німеччина візьме на себе другий за обсягом оборонний тягар серед усіх 32 країн-членів НАТО.

Міністр наголосив, що країна розпочала масштабне переозброєння, зокрема формування нових підрозділів і повне їх оснащення. "Час, коли ми скаржилися на недостатній бюджет минулих десятиліть, минув. Сьогодні - стартовий сигнал, ми наздоганяємо. Ми почали, і ми прискорюємося, і це нагально, з огляду на загрозливу ситуацію", - заявив він.

Своєю чергою міністр оборони США Піт Гегсет нагадав про американську позицію, яка передбачає збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. За його словами, жорстка сила є ключовим елементом стримування, і цей тягар не може нести виключно Сполучені Штати.

Підтримку ініціативи висловив і міністр оборони Естонії Ханно Певкур, заявивши, що досягнення 5% ВВП на оборону в мирний час - це менше, ніж ті 35%, які Україна витрачає під час війни. Естонія вже підвищила податки та скоротила інші видатки, щоб виконати нові цілі безпеки.

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Автор: 

армія (3778) росія (66021) Пісторіус Борис (277)


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Топ коментарі
+4
І треба ще закупити мільйон шапок - щоб потім цими шапками русню закидати, коли на Європу попре півтора-два мільйони ощброєних до зубів озвірілих рашистських відморозків.

Сумно. Все робиться замало, запізно і половинчасто...
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05.06.2025 17:29 Відповісти
+1
ну так, пора вже, бо 180 тисяч вже зайобуються стримувати росію.
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05.06.2025 17:04 Відповісти
+1
Восстановите 26 бригад бундесвера уничтоженной путинской подружкой Меркель.
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05.06.2025 17:17 Відповісти
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ну так, пора вже, бо 180 тисяч вже зайобуються стримувати росію.
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05.06.2025 17:04 Відповісти
потужно...
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05.06.2025 17:09 Відповісти
Потужно в нас готувався до війни,а німці молодці,до того ж в НАТО.Наш мудрий нарід єдиний,що в більшості був проти НАТО!Правда ж розумна нація і других повчає
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05.06.2025 17:14 Відповісти
Пердало, закрий своє пердало.
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05.06.2025 17:47 Відповісти
за "гроші та харчі хороші" в Германії можна набрати й сто тисяч українських гастарбайтерів в бундесвер

.
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05.06.2025 17:12 Відповісти
Восстановите 26 бригад бундесвера уничтоженной путинской подружкой Меркель.
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05.06.2025 17:17 Відповісти
з 3 000 Лео-2 при канцлері Колі після "урядування" шредера та меркель в бундесвері залишилось лише 300.
та й то половина з них не на ходу.

пригадайте останню тьотку-лахудру міністерку оборони ФРН перед гером Пісторіусом

.
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05.06.2025 17:22 Відповісти
І треба ще закупити мільйон шапок - щоб потім цими шапками русню закидати, коли на Європу попре півтора-два мільйони ощброєних до зубів озвірілих рашистських відморозків.

Сумно. Все робиться замало, запізно і половинчасто...
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05.06.2025 17:29 Відповісти
Ти напевно не вчив зовсім історію!!
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05.06.2025 17:44 Відповісти
Якраз вчив. Тому і сумно...
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05.06.2025 18:04 Відповісти
непогано позбутися російсько-мовної вати в Бундесвері на всіх її щаблях...ці продадуть все що можуть московії
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05.06.2025 17:37 Відповісти
При всій повазі до німецького народу історію треба пам'ятати. Під заклик : "На Берлін і Можем повторить!" кацапня набере 15-20 млн. армію, розконсервують все іржаве залізо і попруть за унитазами і стіралками. Буде як в 2-гу світову, коли на одного німця було десяток червоноармійців і три танка. Тому Бундесвер треба розширювати мінімум до мільйона активних вояк, інакше буде глибока ср...ка.
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05.06.2025 17:46 Відповісти
Дуже смішна цифра, але розуміючи в якому стані військове питання в Європі- вітаємо й це.
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05.06.2025 17:58 Відповісти
При ******** війні..60 тисяч москалі поклали на курщині за півроку)німці думають,що якщо війна то буде бліцкріґ: або виграють або програють)
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05.06.2025 18:42 Відповісти
 
 