Німеччина збільшить армію на 60 тисяч військових для стримування Росії, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про намір збільшити чисельність німецької армії на 60 тисяч активних військовослужбовців у межах зобов’язань НАТО щодо посилення обороноздатності.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі Бундесвер налічує приблизно 182 тисячі військових. Збільшення чисельності армії стане частиною ширшого плану переозброєння, узгодженого між союзниками Альянсу. За словами Пісторіуса, Німеччина візьме на себе другий за обсягом оборонний тягар серед усіх 32 країн-членів НАТО.

Міністр наголосив, що країна розпочала масштабне переозброєння, зокрема формування нових підрозділів і повне їх оснащення. "Час, коли ми скаржилися на недостатній бюджет минулих десятиліть, минув. Сьогодні - стартовий сигнал, ми наздоганяємо. Ми почали, і ми прискорюємося, і це нагально, з огляду на загрозливу ситуацію", - заявив він.

Своєю чергою міністр оборони США Піт Гегсет нагадав про американську позицію, яка передбачає збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. За його словами, жорстка сила є ключовим елементом стримування, і цей тягар не може нести виключно Сполучені Штати.

Підтримку ініціативи висловив і міністр оборони Естонії Ханно Певкур, заявивши, що досягнення 5% ВВП на оборону в мирний час - це менше, ніж ті 35%, які Україна витрачає під час війни. Естонія вже підвищила податки та скоротила інші видатки, щоб виконати нові цілі безпеки.

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