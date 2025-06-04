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Новини Санкції проти Росії Засідання Рамштайну
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Очікуються нові жорсткі санкції проти Росії, йдеться про дні, - Пісторіус

підсумки засідання Рамштайн

Німеччина готується до запровадження нових, жорсткіших санкцій проти РФ.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, підбиваючи підсумки засідання 28-ї зустрічі формату "Рамштайн", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене — це рішення всього уряду Німеччини", — сказав Пісторіус.

За його словами, Німеччина перебуває в тісному контакті з Європейським Союзом, Великою Британією та іншими партнерами щодо подальших санкційних рішень. Водночас міністр зазначив, що наразі не може надати конкретної інформації щодо деталей цих заходів.

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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі додав, що Лондон підтримує продовження тиску на РФ, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

"Тиск на Москву має зростати, щоб змусити її серйозно сісти за стіл переговорів. Україна вже показала, що готова до миру", — пояснив він.

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Німеччина (7475) санкції (12085) Пісторіус Борис (272) Гілі Джон (50)


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04.06.2025 20:07 Відповісти
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04.06.2025 20:07 Відповісти
Дайте ще два тижні
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04.06.2025 20:10 Відповісти
ну хоч ви зробіть щось, бо Білий Дім сьогодні - кубло кліничних прикацаплених ідіотів.
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04.06.2025 20:13 Відповісти
Просто перекрийте Балтийське море для кацапів та нафтотанкерів - і хай лопатоїди палять бамбук з грибами у дерев'яній сральні.
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04.06.2025 20:13 Відповісти
"Але це не залежить особисто від мене - це рішення всього уряду Німеччини" Джерело: https://censor.net/ua/n3556173

А скільки в уряді Німеччини "путінферштейнів"? Десь від 50% до 70%?
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04.06.2025 20:20 Відповісти
Найкращі санкції на даний момент - вводить СБУ . І це ще вони , можна сказати - нічого й не починали .
Фури ж ( образно ) - їздять по всій смердючій паРаші , і проїжджають поряд з численними аеропортами , нафтозаводами , складами зброї , підприємствами на яких виробляють ракети , і тд.і тп .
А ще - поряд з віллами і квартирами , в яких мешкає вся свита ***** .
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04.06.2025 20:41 Відповісти
Зато обісраний тромб попросив не поспішати сенат з голосуванням по санкціям, поплакав ***** шо він був не вкурсах операціі пувутина, бо обов'язково би попередив!
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04.06.2025 20:51 Відповісти
ТА ВИ ЗАДОВБАЛИ ВЖЕ!!! Скільки людей вбито за той час, поки ви всі з НЕДОУМКОМ трамплом ТЕЛИТЕСЬ!!! Ця КРОВ на ваших руках разом з ВБИВЦЕЮ пуйлом, якому ви "дозволяєте" вбивати своїми ЗВОЛІКАННЯМИ!!!
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04.06.2025 21:59 Відповісти
 
 