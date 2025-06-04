Очікуються нові жорсткі санкції проти Росії, йдеться про дні, - Пісторіус
Німеччина готується до запровадження нових, жорсткіших санкцій проти РФ.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, підбиваючи підсумки засідання 28-ї зустрічі формату "Рамштайн", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене — це рішення всього уряду Німеччини", — сказав Пісторіус.
За його словами, Німеччина перебуває в тісному контакті з Європейським Союзом, Великою Британією та іншими партнерами щодо подальших санкційних рішень. Водночас міністр зазначив, що наразі не може надати конкретної інформації щодо деталей цих заходів.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі додав, що Лондон підтримує продовження тиску на РФ, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.
"Тиск на Москву має зростати, щоб змусити її серйозно сісти за стіл переговорів. Україна вже показала, що готова до миру", — пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А скільки в уряді Німеччини "путінферштейнів"? Десь від 50% до 70%?
Фури ж ( образно ) - їздять по всій смердючій паРаші , і проїжджають поряд з численними аеропортами , нафтозаводами , складами зброї , підприємствами на яких виробляють ракети , і тд.і тп .
А ще - поряд з віллами і квартирами , в яких мешкає вся свита ***** .