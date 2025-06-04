РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13557 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Заседание Рамштайна
1 516 9

Ожидаются новые жесткие санкции против России, речь идет о днях, - Писториус

итоги заседания Рамштайн

Германия готовится к введению новых, более жестких санкций против РФ.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, подводя итоги заседания 28-й встречи формата "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос, и, я думаю, речь идет о днях. Ожидаются новые, более жесткие санкции. Но это не зависит лично от меня - это решение всего правительства Германии", - сказал Писториус.

По его словам, Германия находится в тесном контакте с Европейским Союзом, Великобританией и другими партнерами относительно дальнейших санкционных решений. В то же время министр отметил, что пока не может предоставить конкретной информации о деталях этих мер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый пакет санкций США против РФ готов к утверждению, они коснутся нефтяной отрасли, - Келлог

Министр обороны Великобритании Джон Гилли добавил, что Лондон поддерживает продолжение давления на РФ, чтобы принудить ее сесть за стол переговоров.

"Давление на Москву должно расти, чтобы заставить ее серьезно сесть за стол переговоров. Украина уже показала, что готова к миру", - пояснил он.

Автор: 

Германия (7066) санкции (11450) Писториус Борис (224) Гилли Джон (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.06.2025 20:07 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2025 20:07 Ответить
Дайте ще два тижні
показать весь комментарий
04.06.2025 20:10 Ответить
ну хоч ви зробіть щось, бо Білий Дім сьогодні - кубло кліничних прикацаплених ідіотів.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:13 Ответить
Просто перекрийте Балтийське море для кацапів та нафтотанкерів - і хай лопатоїди палять бамбук з грибами у дерев'яній сральні.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:13 Ответить
"Але це не залежить особисто від мене - це рішення всього уряду Німеччини" Джерело: https://censor.net/ua/n3556173

А скільки в уряді Німеччини "путінферштейнів"? Десь від 50% до 70%?
показать весь комментарий
04.06.2025 20:20 Ответить
Найкращі санкції на даний момент - вводить СБУ . І це ще вони , можна сказати - нічого й не починали .
Фури ж ( образно ) - їздять по всій смердючій паРаші , і проїжджають поряд з численними аеропортами , нафтозаводами , складами зброї , підприємствами на яких виробляють ракети , і тд.і тп .
А ще - поряд з віллами і квартирами , в яких мешкає вся свита ***** .
показать весь комментарий
04.06.2025 20:41 Ответить
Зато обісраний тромб попросив не поспішати сенат з голосуванням по санкціям, поплакав ***** шо він був не вкурсах операціі пувутина, бо обов'язково би попередив!
показать весь комментарий
04.06.2025 20:51 Ответить
ТА ВИ ЗАДОВБАЛИ ВЖЕ!!! Скільки людей вбито за той час, поки ви всі з НЕДОУМКОМ трамплом ТЕЛИТЕСЬ!!! Ця КРОВ на ваших руках разом з ВБИВЦЕЮ пуйлом, якому ви "дозволяєте" вбивати своїми ЗВОЛІКАННЯМИ!!!
показать весь комментарий
04.06.2025 21:59 Ответить
 
 