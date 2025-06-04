Ожидаются новые жесткие санкции против России, речь идет о днях, - Писториус

Германия готовится к введению новых, более жестких санкций против РФ.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, подводя итоги заседания 28-й встречи формата "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос, и, я думаю, речь идет о днях. Ожидаются новые, более жесткие санкции. Но это не зависит лично от меня - это решение всего правительства Германии", - сказал Писториус.

По его словам, Германия находится в тесном контакте с Европейским Союзом, Великобританией и другими партнерами относительно дальнейших санкционных решений. В то же время министр отметил, что пока не может предоставить конкретной информации о деталях этих мер.

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Министр обороны Великобритании Джон Гилли добавил, что Лондон поддерживает продолжение давления на РФ, чтобы принудить ее сесть за стол переговоров.

"Давление на Москву должно расти, чтобы заставить ее серьезно сесть за стол переговоров. Украина уже показала, что готова к миру", - пояснил он.