Германия увеличит армию на 60 тысяч военных для сдерживания России, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении увеличить численность немецкой армии на 60 тысяч активных военнослужащих в рамках обязательств НАТО по усилению обороноспособности.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас Бундесвер насчитывает примерно 182 тысячи военных. Увеличение численности армии станет частью более широкого плана перевооружения, согласованного между союзниками Альянса. По словам Писториуса, Германия возьмет на себя второе по объему оборонное бремя среди всех 32 стран-членов НАТО.

Министр подчеркнул, что страна начала масштабное перевооружение, в частности формирование новых подразделений и полное их оснащение. "Время, когда мы жаловались на недостаточный бюджет прошлых десятилетий, прошло. Сегодня - стартовый сигнал, мы догоняем. Мы начали, и мы ускоряемся, и это неотложно, учитывая угрожающую ситуацию", - заявил он.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет напомнил об американской позиции, которая предусматривает увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. По его словам, жесткая сила является ключевым элементом сдерживания, и это бремя не могут нести исключительно Соединенные Штаты.

Поддержку инициативы выразил и министр обороны Эстонии Ханно Певкур, заявив, что достижение 5% ВВП на оборону в мирное время - это меньше, чем те 35%, которые Украина тратит во время войны. Эстония уже повысила налоги и сократила другие расходы, чтобы выполнить новые цели безопасности.

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