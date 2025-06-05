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Новости Германия готовится к нападению России
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Германия увеличит армию на 60 тысяч военных для сдерживания России, - Писториус

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении увеличить численность немецкой армии на 60 тысяч активных военнослужащих в рамках обязательств НАТО по усилению обороноспособности.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас Бундесвер насчитывает примерно 182 тысячи военных. Увеличение численности армии станет частью более широкого плана перевооружения, согласованного между союзниками Альянса. По словам Писториуса, Германия возьмет на себя второе по объему оборонное бремя среди всех 32 стран-членов НАТО.

Министр подчеркнул, что страна начала масштабное перевооружение, в частности формирование новых подразделений и полное их оснащение. "Время, когда мы жаловались на недостаточный бюджет прошлых десятилетий, прошло. Сегодня - стартовый сигнал, мы догоняем. Мы начали, и мы ускоряемся, и это неотложно, учитывая угрожающую ситуацию", - заявил он.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет напомнил об американской позиции, которая предусматривает увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. По его словам, жесткая сила является ключевым элементом сдерживания, и это бремя не могут нести исключительно Соединенные Штаты.

Поддержку инициативы выразил и министр обороны Эстонии Ханно Певкур, заявив, что достижение 5% ВВП на оборону в мирное время - это меньше, чем те 35%, которые Украина тратит во время войны. Эстония уже повысила налоги и сократила другие расходы, чтобы выполнить новые цели безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидаются новые жесткие санкции против России, речь идет о днях, - Писториус

Автор: 

армия (8502) россия (96157) Писториус Борис (229)


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Топ комментарии
+4
І треба ще закупити мільйон шапок - щоб потім цими шапками русню закидати, коли на Європу попре півтора-два мільйони ощброєних до зубів озвірілих рашистських відморозків.

Сумно. Все робиться замало, запізно і половинчасто...
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05.06.2025 17:29 Ответить
+1
ну так, пора вже, бо 180 тисяч вже зайобуються стримувати росію.
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05.06.2025 17:04 Ответить
+1
Восстановите 26 бригад бундесвера уничтоженной путинской подружкой Меркель.
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05.06.2025 17:17 Ответить
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ну так, пора вже, бо 180 тисяч вже зайобуються стримувати росію.
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05.06.2025 17:04 Ответить
потужно...
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05.06.2025 17:09 Ответить
Потужно в нас готувався до війни,а німці молодці,до того ж в НАТО.Наш мудрий нарід єдиний,що в більшості був проти НАТО!Правда ж розумна нація і других повчає
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05.06.2025 17:14 Ответить
Пердало, закрий своє пердало.
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05.06.2025 17:47 Ответить
за "гроші та харчі хороші" в Германії можна набрати й сто тисяч українських гастарбайтерів в бундесвер

.
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05.06.2025 17:12 Ответить
Восстановите 26 бригад бундесвера уничтоженной путинской подружкой Меркель.
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05.06.2025 17:17 Ответить
з 3 000 Лео-2 при канцлері Колі після "урядування" шредера та меркель в бундесвері залишилось лише 300.
та й то половина з них не на ходу.

пригадайте останню тьотку-лахудру міністерку оборони ФРН перед гером Пісторіусом

.
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05.06.2025 17:22 Ответить
І треба ще закупити мільйон шапок - щоб потім цими шапками русню закидати, коли на Європу попре півтора-два мільйони ощброєних до зубів озвірілих рашистських відморозків.

Сумно. Все робиться замало, запізно і половинчасто...
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05.06.2025 17:29 Ответить
Ти напевно не вчив зовсім історію!!
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05.06.2025 17:44 Ответить
Якраз вчив. Тому і сумно...
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05.06.2025 18:04 Ответить
непогано позбутися російсько-мовної вати в Бундесвері на всіх її щаблях...ці продадуть все що можуть московії
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05.06.2025 17:37 Ответить
При всій повазі до німецького народу історію треба пам'ятати. Під заклик : "На Берлін і Можем повторить!" кацапня набере 15-20 млн. армію, розконсервують все іржаве залізо і попруть за унитазами і стіралками. Буде як в 2-гу світову, коли на одного німця було десяток червоноармійців і три танка. Тому Бундесвер треба розширювати мінімум до мільйона активних вояк, інакше буде глибока ср...ка.
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05.06.2025 17:46 Ответить
Дуже смішна цифра, але розуміючи в якому стані військове питання в Європі- вітаємо й це.
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05.06.2025 17:58 Ответить
 
 